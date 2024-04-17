 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Вл.Овчинский
11:30 19.04.2024

ответный удар по Ирану и новая эскалация войны

Владимир Овчинский

19 апреля американская телекомпания ABC News сообщила, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, со ссылкой на высокопоставленного представителя США, но ни от Израиля, ни от Ирана не было никаких вестей о предполагаемом нападении.
Полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr сообщает, что в центре города Исфахан "абсолютно спокойно и безопасно" спустя несколько часов после сообщений о взрывах возле городского аэропорта.

В отчете, однако, говорится, что "над городом" в Исфахане несколькими часами ранее были слышны звуки, и добавляется, что "было сбито несколько миниатюрных БПЛА".
По сообщению государственного телевидения Ирана, три небольших неизвестных летающих объекта были перехвачены недалеко от города Исфахан сразу после 4 часов утра по местному времени 19 апреля.
Иранские системы ПВО смогли перехватить и уничтожить эти летающие объекты, сообщило государственное телевидение.
Местом расположения в провинции Исфахан является иранская военная авиабаза, принадлежащая армии страны, а не Стражам исламской революции.

На этой базе размещено несколько эскадрилий истребителей F-14 Tomcat. Этот объект также расположен недалеко от аэропорта Исфахана, и в результате всего этого власти теперь очистили иранское небо. Рейсы отменены.
Были активированы системы ПВО над городом Тебриз в северо-западной части Ирана.

Иранское государственное телевидение сообщило более подробную информацию о ситуации вокруг Исфахана.
В нем говорится, что в небе над Исфаханом были замечены три дрона, сработали системы ПВО и они "уничтожили эти дроны в небе".
Напряженность находится на рекордно высоком уровне.
Взрывы на военных объектах в Сирии.
Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что серия взрывов в Сирии была нацелена на военные объекты.
Агентство IRNA сообщило, что нападения совершены на военный аэропорт Адра и Аль-Тала, а также на радарный батальон, расположенный между городом Адра и деревней Карфа на юге Сирии.
Тем временем в Ираке сообщалось о взрывах в районе Аль-Имам в Бабеле.

Израильские военные заявляют, что на севере Израиля были активированы тревожные сирены.
Почему Израиль атакует Исфахан?
Город считается стратегически важным и является местом расположения нескольких важных объектов, в том числе объектов военных исследований и разработок, а также баз.
В соседнем городе Натанз находится один из иранских объектов по обогащению ядерного топлива.
Государственное информационное агентство Ирана сообщает, что Иран открыл огонь из батарей ПВО в нескольких провинциях.
Тем временем представитель иранского космического агентства заявил в эфире арабского телеканала Al Jazeera, что было сбито "несколько небольших дронов".

Ответное нападение Израиля на Иран было ожидаемым, несмотря на все призывы его союзников "проявить сдержанность".
Израиль "принимает решение действовать" после нападения Ирана, заявил Министр иностранных дел Великобритании Кэмерон во время визита в Иерусалим 17 апреля и встречей с Нетаньяху.
Кэмерон был первым политиком неизраильского происхождения, который признал, что военная эскалация неизбежна, хотя сам призвал Израиль избежать этого.

Дэвид Кэмерон заявил 17 апреля, что очевидно, что Израиль "принимает решение действовать" в ответ на массовую атаку иранских беспилотников и баллистических ракет, произошедшую в минувшие выходные, поскольку Биньямин Нетаньяху отмахнулся от призывов к сдержанности и заявил, что его страна примет свои собственные решения о том, как защищаться.
Теперь вопрос – чего ждать дальше?

The New York Times 16 апреля на основании имеющейся информации сообщило, что члены военного кабинета Израиля рассмотрели следующие варианты ответа:
нанести агрессивный удар по иранской цели, такой как база Корпуса стражей исламской революции, в стране, отличной от Ирана, например, в Сирии. (Недостаток состоит в том, что ему не хватает симметрии, позволяющей ответить на прямое нападение на Израиль прямым нападением на Иран.);
нанести удар по символической цели внутри Ирана. (Такой шаг, вероятно, потребует консультаций с США и может вызвать гнев американцев, которые выступали против такого удара.);
провести кибератаку на инфраструктуру Ирана. (Это может привести к преждевременному раскрытию кибервозможностей Израиля и не станет ответом на крупный авиаудар.);
ускорить небольшие атаки внутри Ирана, включая целевые убийства, осуществляемые Моссадом. (Израиль не берет на себя ответственность за такие нападения, поэтому они не соответствуют публичному характеру удара Ирана.).
Как видим эти варианты начали реализовываться.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713515400


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