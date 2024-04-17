 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коренной перелом. Война стала другой, - Николай Сорокин
11:35 19.04.2024

Коренной перелом
война стала другой
Николай Сорокин

Наши войска заходят на территорию Часова Яра. Все силы Сырского брошены на удержание города. Зеленский поставил в зависимость от этого судьбу главкома. После сдачи Часова Яра крыть тому будет нечем. Запад денег не даст без прямых подтверждений реальных побед на фоне введения двух новых бригад.
К тому же тактическая операция в Часовом Яре вполне может оказаться не тем, чем кажется. И Сырский это прекрасно понимает, ровно в той же степени, в которой это осознают прикрепленные к нему специалисты иностранных разведок. Да, для России это важное направление, но в целом это лишь демонстрация, лишь попытка заставить поверить в приоритет такого решения. Настоящее наступление России будет в другом месте, но это не значит, что можно отдать Часов Яр. Не имеет значения, где будет настоящий прорыв, но если Сырский потеряет Донбасс, то есть, если русские войска выйдут к Славянску, главкому несдобровать.
Почему у Сырского все не так? Ведь вроде все, как всегда, то же небо, опять голубое? А проблема в том, что война стала другой. Почему так произошло? А потому, что украинские элиты и их западные кураторы открыли небезызвестный "ящик Пандоры". Никто с нашей стороны изначально ведь не собирался рассматривать украинских офицеров, а, тем более, солдат, в качестве экзистенциальных врагов. Посмотрите на заявления российского политического руководства в начале СВО: в них тогда видели, по меньшей мере, потенциальных союзников.

Прозрение началось под Мариуполем, когда вывели "азовцев" из подвалов "Азовстали". Фактически, стала ясна нацистская сущность украинских элит, а "Азов"* являлся именно элитным подразделением. На "азовцах" просто невозможно было найти свободного места от свастик, других сатанинских символов, отсылавших к соответствующим культам. Войска России, воспитанные, в своей основе, в духе гуманизма и пролетарского интернационализма, были сильно удивлены и возмущены увиденным.
Как нужно вести себя по отношению к человеку, который видит в тебе унтерменша? Солдаты не знали ответа на этот вопрос и поначалу в своей массе вообще не осознавали расистской сущности противника. Офицеры, прошедшие Афганистан, тем более не понимали нацистских позывов противника. Нужно отдавать отчет, что в русских войсках национальное возвеличивание либо, наоборот, уничижение, является полностью запретным проявлением вполне определенных качеств, из которых боевые друзья немедленно сделают соответствующие выводы. Короче, так вести себя нельзя. Русская Империя уважает права и идентичность всех существующих национальных и этнических групп.

Я сейчас касаюсь крайне тонкого вопроса. Не будучи националистом, прекрасно относясь к украинцам, сейчас вынужден сталкиваться с националистическими концепциями. А ведь в недалеком прошлом у большинства жителей Украины не было никаких, даже самых незначительных проявлений русофобии! А сейчас мы зачастую выводим из подвалов вээсушников - полных отморозков. Что мы должны делать? Как наши власти и граждане должны относиться к подобным людям?

Понятно, что всех допрашивают. Что говорят допрашиваемые солдаты фюрера сотрудникам НКВД? В целом есть некоторая разница по показаниям. Она явно присутствует, но это в основном касается первых допросов, так называемых ознакомительных. Если кто-то думает, что их пытают и бьют - он ошибается. Установка принципиально другая. Российские власти демонстрируют украинским мальчикам преимущества жизни в Российской Федерации. В России никто никого не бьет. Но задают вопрос: зачем, например, ты корчишь из себя элитного русофоба, в принципе таковым не являясь? Одно дело - ты бандеровец, которого с детства приучили к ненависти родители и дедушка с бабушкой. За такое - 20 лет. Потом, может быть, скостят, будешь спокойно жить в Якутии.
Совсем другое, если ты русский по своей сути и делаешь из себя националиста. Это что? Ты, не являясь урожденным бандеровцем, сознательно выстраиваешь себе политическую карьеру. А за это расстрел. Не по националистическим, а по общечеловеческим основаниям.

Наши войска уже не остановятся до польской границы. Войска идут к границе СССР. У народов России нет иного выхода. Или мы это делаем, или нас в течение пяти лет сомнут. Зачем нам позиционные районы НАТО на собственной территории? Следует обезопасить страну хотя бы лет на тридцать для того, чтобы провести новый цикл технологического развития.

Сегодня мы можем констатировать несколько вещей, связанных с таким развитием. Первое. Феномен общекосмического масштаба: мы приоткрыли очередную страницу в отечественной космонавтике. И это без преувеличения. Именно при помощи "Ангары" будет строиться новая Российская орбитальная станция, будут выводиться в космос новые пилотируемые корабли и спутники. Она позволит нам запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит независимый гарантированный доступ в космос.
Ни одного провала по "Ангаре" не было, что удивительно для современных, да и в целом для прошлых космических аппаратов, а отложенные старты - вполне объяснимы. "Ракета еще не набрала нужного уровня готовности. Это естественный процесс. Это новый космодром, это совершенно новый старт, автоматический, поэтому все те технические сбои, которые произошли позавчера и вчера, - это нормальная работа для всех нас. Нам предстоит еще очень много работать с ракетой, чтобы обеспечить ее надежность, а ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль", - отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Второе. Российский танк Т-14 "Армата", по своим характеристикам превосходящий все известные танки в мире, прошел окончательные государственные испытания и к концу года поступит в действующую армию. Об этом пишут эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine. "На новых кадрах с российского испытательного полигона видно, как личный состав тренируется управлять основными боевыми танками Т-14 "Армата" во время учений, что подтверждает предположения о том, что этот класс, возможно, поступит на вооружение армии в обозримом будущем".
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Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совете безопасности ООН, состоявшемся 11 апреля, отметил, что российская армия сегодня наступает практически по всем направлениям: "В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом. И изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые мясные штурмы и контратаки киевского режима". "Западным странам следует подготовиться к тому, что вскоре единственной темой международных встреч по Украине станет безоговорочная капитуляция киевского режима", - добавил Небензя.
Впервые российское руководство официально озвучило позицию о безоговорочной капитуляции Украины. Это самый вероятный исход прокси-войны с Западом.

* запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713515700


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