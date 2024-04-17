Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании

12:25 19.04.2024

Актер Чынгыз Мамаев, который обвинялся в изнасиловании иностранки, признан невиновным. Решение принял Свердловский районный суд.



Так, приговором районного суда от 17 апреля Мамаев в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 155, пунктом 4 части 2 статьи 154 Уголовного кодекса признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.



Ранее 27-летняя гражданка Германии обвинила актера в изнасиловании.



Милиция задержала Мамаева по подозрению по ст.155 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса. Тогда его заключили под стражу, а дело направили в суд.