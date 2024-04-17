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|Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании
12:25 19.04.2024
Актер Чынгыз Мамаев, который обвинялся в изнасиловании иностранки, признан невиновным. Решение принял Свердловский районный суд.
Так, приговором районного суда от 17 апреля Мамаев в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 155, пунктом 4 части 2 статьи 154 Уголовного кодекса признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.
Ранее 27-летняя гражданка Германии обвинила актера в изнасиловании.
Милиция задержала Мамаева по подозрению по ст.155 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса. Тогда его заключили под стражу, а дело направили в суд.