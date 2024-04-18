Казахстан отказался от проведения парада Победы в 2024 году

13:02 19.04.2024

КАЗАХСТАН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ В 2024 ГОДУ



Минобороны объяснило это необходимостью экономить бюджетные средства. В 2022 году глава ведомства заявлял, что мероприятие обходится казне более чем в 4 млрд тенге ($8,9 млн) и требует расходов горюче-смазочных материалов.



В текущем году казахстанские власти отказываются и от других масштабных мероприятий. 13 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума "Астана", который должен был состояться 13–14 июня. По мнению президента, это должно сэкономить средства для восстановления страны после крупнейших за 80 лет паводков. При этом Токаев пообещал, что форум возобновится в 2025 году.



При этом парад в честь Дня Победы Астана не проводит с 2020 года. В 2020–2021 годах от мероприятия отказывались из-за пандемии COVID-19, в 2022 и 2023 годах причиной называли нехватку средств и необходимость направлять их на поддержание боеготовности страны.

От парада отказались и власти Киргизии. Тем не менее в Бишкеке запланированы другие мероприятия в честь 79-й годовщины Победы: митинг-реквием, в котором должны принять участие руководители страны и дипломаты, а также шествие "Бессмертного полка". Ожидается, что митинг завершится торжественным маршем личного состава частей бишкекского гарнизона.