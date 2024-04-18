Кадровые перестановки в Туркменистане: очередные ротации в судебной системе и прокуратуре

14:00 19.04.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ОЧЕРЕДНЫЕ РОТАЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И ПРОКУРАТУРЕ

Сердар Бердымухамедов продолжает проводить ротации в правоохранительной системе республики. В прошлом месяце произошли кадровые перестановки в судейском корпусе. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Очередные ротации в судейском корпусе

В начале марта Сердар Бердымухамедов провел очередные кадровые перестановки в региональных судах. Председатель Копетдагского этрапского суда Ашхабада Рахман Ходжиев был переназначен на должность председателя Марыйского городского суда Марыйского велаята. На этой должности он сменил Рустама Атаджанова, который был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. В Марыйский велаят были также направлены Орегелди Аманджанов и Довран Алтыев. Их назначили на должности судей Сакарчагинского этрапского суда и Марыйского этрапского суда Марийского велаята соответственно с присвоением пятого квалификационного класса.



Также на новые должности были назначены:



Огулнабат Сахетмырадова - судьей Багтыярлыкского этрапского суда Ашхабада;



Илли Аннаев - судьей Ак-Будайского этрапа Ахалского велаята;



Дженнет Байрамова - судьей по административному и исполнительному производству Тедженского этрапского суда Ахалского велаята;



Мердан Алымов - судьей по административному и исполнительному производству Балканабатского городского суда Балканского велаята;



Энвер Багтыяров - судьей по административному и исполнительному производству Дашогузского городского суда Дашогузского велаята;



Овездурды Атаев - судьей по административному и исполнительному производству Дарганатинского этрапского суда Лебапского велаята.



Всех вышеперечисленных назначили с присвоением пятого квалификационного класса.



В последние несколько месяцев перестановки в судебном корпусе участились. Серия перестановок в начале марта является уже как минимум пятой по счету для судейского корпуса с апреля прошлого года.



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Продолжение кадровых чисток в прокуратуре

Продолжились отставки в органах прокуратуры республики. С формулировкой "за ненадлежащее исполнение обязанностей" в отставку были отправлены прокуроры Ахалского велаята и Ак-Будайского этрапа Ахалского велаята Мердан Пирбабаев и Гурбангулы Найяев. Шадурды Ташлиев назначен на освободившуюся должность прокурора Ахалского велаята, а новым прокурором Ак-Будайского этрапа Ахалского велаята стал Ахмет Аннамырадов.



Сменился также военный прокурор Ашхабада. Вместо Якуба Аннаева новым военным прокурором столицы назначен Батыр Аннамухаммедов. Ротации также затронули региональные органы прокуратуры Марийского, Балканского и Дашогузского велаятов. Со своих должностей были освобождены:



- прокурор Этрекского этрапа Балканского велаята Мейлис Елмыратов. Его место занял Бегенч Евшанов;



- прокурор этрапа Туркменбаши Балканского велаята Руслан Довранов. На освободившуюся должность назначен Бегли Хоммадов;



- прокурор этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Мейлис Ходжаев. Его заменил Какаджан Атаев;



- прокурор Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Шохрат Мамиев. Его заменил Бяшим Ялкабов.



Серия отставок в органах прокураторы началась в январе. Во время расширенного заседания Совбеза Туркменистана тогда был отправлен в отставку генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев. В феврале прокурор Ашхабада Овезмаммед Шыхмаммедов был также освобожден от должности.



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Кадровые перестановки в Туркменистане прокомментировал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- В марте президент провел ротации в региональных судах. Это уже как минимум пятая серия ротаций региональных судей с апреля прошлого года. Такие частые ротации - нормальное явление для судебной системы Туркменистана или просто в руководстве ищут подходящую конфигурацию?



- Частая смена чиновников - это нормальная практика в Туркменистане, и не только в судейском корпусе.



Чиновников часто сменяют не только за плохую работу или коррупцию. Их также переводят на другие должности, чтобы "не засиживались", иногда даже с повышением, если проявили себя в нужном направлении.

Конфигурация давно выстроена, просто при той политике, которую проводят Бердымухамедовы, успехов достичь трудно, а виноватые должны быть.



- В марте исполнилось два года с тех пор, как Сердар Бердымухамедов стал президентом. Заметны ли Вам какие-либо значимые изменения в политике республики за этот период?



- Какие могут быть значимые изменения, если произошла всего лишь смена имени перед фамилией президента.



Кардинальных изменений быть не могло и не может - тогда придется признаваться в ошибочности политики прежнего президента, между прочим, здравствующего и действующего на политическом поприще.

Должно произойти что-то очень значимое, чтобы политика значительно изменилась.



Анушервон ХАКИМОВ