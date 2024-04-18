В Узбекистане впервые за пять лет повышают стоимость электричества и газа

14:04 19.04.2024

В УЗБЕКИСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ГАЗА



Либерализацию цен анонсировало Минэнерго. После этого в Узбекистане могут отказаться от регулирования цен на уголь.



В последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в Узбекистане в августе 2019 года.



Предполагается, что с 1 мая в стране начнут действовать социальные нормы потребления: в месяц по льготному тарифу будут отпускаться до 200 кВт·ч электричества, до 500 м3 газа во время отопительного сезона и до 100 м3 - вне отопительного сезона. Даже по льготному тарифу цены на ресурсы вырастут почти в два раза:



- стоимость одного кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей повысится с 295 до 450 сумов;



- один кубометр газа во время отопительного сезона будет стоить не 380, а 650 сумов. Он сравняется по цене с топливом, отпускаемым в теплое время года.



Энергию и топливо, потребленные сверх этих норм, нужно будет оплачивать по рыночным ценам. Верхняя граница стоимости электричества должна составить 1800 сумов за киловатт, газа - 2600 сумов за кубометр.



1 апреля 2025 года Ташкент намерен снова поднять цены на электричество и газ, доведя их до 600 сумов и 1000 сумов по социальному тарифу соответственно. Предполагаемые верхние планки стоимости - 2000 сумов и 3000 сумов.