Заключен договор об углублении союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана

14:25 19.04.2024

Также страны договорились внести изменения в соглашение о пунктах пропуска через госграницу



19.04.2024



В пресс-службе Акорды сообщили о подписании ряда документов по итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана: 1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой; 2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики; 3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций; 4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года; 5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики; 6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики; 7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.