У украинского боевика Головченко, готовившего теракты в Москве, оказалось кыргызстанское прошлое

14:43 19.04.2024

Почетный сварщик СБУ

Арестован обвиняемый в покушении на перебежчика

Сварщик Владимир Головченко, по заданию главы СБУ Василия Малюка пытавшийся взорвать экс-сотрудника украинской спецслужбы Василия Прозорова, полностью признал свою вину, выразив готовность и дальше помогать российскому следствию. Ходатайствуя об аресте обвиняемого, следователь ГСУ СКР сообщил, что фигурант успел добраться из Москвы до Бишкека, откуда его по просьбе России быстро вернули.



Среди организаторов взрыва Владимир Головченко (справа) назвал главу СБУ Василия Малюка



Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ



Сорокалетний Головченко, как выяснилось в ходе разбирательства, до СВО жил и работал в трех странах - в Киргизии, где у него были мать и дед, Украине, где под Черниговом родилась его жена, и в России, гражданином которой являлся, имея вид на жительство в двух других странах.



По версии столичного главка СКР, которая строится в основном на показаниях самого Владимира Головченко, еще осенью прошлого года он стал сотрудничать с СБУ, а потом, уже в феврале этого года, получил от своего куратора по Telegram задание, исходившее якобы от самого главы украинской спецслужбы Малюка.



В соответствии с ним он должен был найти в Москве бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, устроить слежку за ним и докладывать о перемещениях куратору. В начале апреля последний свел его с курьером, передавшим компоненты, из которых, следуя инструкциям, он собрал бомбу.



Поскольку компоненты под видом небольшого набора косметики доставили из Польши, взрывное устройство оказалось не очень мощным. Чтобы взрыв радиоуправляемой бомбы привел к гибели жертвы, сварщик должен был заложить ее внутрь Toyota Land Cruiser Prado Василия Прозорова, разместив под водительским сидением. Но исполнитель то ли не смог незаметно вскрыть внедорожник, то ли решил не совершать убийство и в итоге прикрепил СВУ к днищу машины. В результате взрыва господин Прозоров получил легкие травмы ног и контузию. Уже через несколько часов после происшедшего он записал видео, возложив ответственность за покушение на украинские спецслужбы, которые давно на него охотятся. Офицер Прозоров, как уже сообщал "Ъ", начал сотрудничать с российскими силовиками, работая в СБУ, а потом уехал в Россию.



В 2019 году на пресс-конференции в Москве он заявил, что именно Украина отвечает за катастрофу малайзийского "Боинга" и причастна к убийствам руководителей ДНР и командиров отрядов, защищающих республику.



В суде следователь ГСУ СКР сообщил, что Владимир Головченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30, 105 и 223.1 УК РФ - покушение на убийство и незаконное изготовление взрывных устройств. Учитывая, что ему грозит длительный срок заключения, фигурант может скрыться. Тем более, отметил представитель ГСУ СКР, он уже пытался уйти от уголовного преследования.



Оказалось, что обвиняемый сразу после взрыва улетел в Киргизию, где его и задержали по просьбе российских силовиков.



Фигуранта вернули в Россию и предъявили ему обвинение. Свою вину сварщик признал не только на допросе у следователя, но и в суде, выразив готовность и дальше помогать расследованию.



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По некоторым данным, именно благодаря его показаниям был задержан второй обвиняемый по делу, сотрудник транспортной компании, доставивший компоненты СВУ. Меру пресечения ему изберут в пятницу.



Как под машиной бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова сработало взрывное устройство

Василий Малюк находится под заочным арестом с марта этого года, как организатор теракта (ч. 3 ст. 205 УК) на Крымском мосту и других преступлений террористической направленности. Возможно, ему повторно изберут меру пресечения и за взрыв на Коровинском шоссе.



В свою очередь Владимира Головченко судья Замоскворецкого суда арестовала до 12 июня. Против избрания данной меры пресечения обвиняемый не возражал, согласилась с ним и адвокат по назначению, тем не менее напомнившая суду, что у самой строгой мере пресечения есть и альтернативы.



Алексей Соковнин

Газета "Коммерсантъ" №70 от 19.04.2024, стр. 4