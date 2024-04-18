Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы

14:50 19.04.2024

В МВД Таджикистана заявили о том, что в стране ужесточили наказание людям, зарабатывающим на жизнь мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, в настоящее время правоохранители занимаются профилактическими работами по предупреждению нарушений законов "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", "О свободе совести и религиозных объединениях". С этой целью в стране создан единый реестр, куда будут вносить данные лиц, занимающихся колдовством и незаконными религиозными учениями.



В законодательство Таджикистана внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, раздачей талисманов и амулетов, незаконным религиозным обучением. Теперь их будут отправлять на принудительные работы на срок до шести месяцев.



Ранее сообщалось, что в Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство.



Елена Беляева