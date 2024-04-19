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Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, - П.Ковалев
15:07 19.04.2024

19.04.2024 -
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке |
В военно-политическом смысле после удара Ирана по военным объектам Израиля нанесен существенный урон имиджу режима Нетаньяху, который уже более чем полгода ведет целенаправленный геноцид палестинского народа. Но здесь важно понимать, что в Газе достичь поставленных целей ему так и не удалось, а скорее наоборот - власть премьер-министра повисла на волоске.

Так, ультраортодоксальные союзники Нетаньяху по коалиции уже недовольны им из-за скандала, связанного с призывом на военную службу и призывают к досрочным выборам, а известие о гибели шестерых иностранных гуманитарных работников от израильского беспилотника в Газе было встречено с негодованием во всем мире.

Более того, стоит подчеркнуть, что за все время Иран впервые официально ответил военной силой на безнаказанные со стороны ООН действия Израиля - удар по иранскому консульству в Дамаске.

Военная операция Ирана действительно заслуживает уважения. "Справедливый ответ" - это возмездие и одновременно демонстрация решимости, но без дальнейшей эскалации конфликта. Цель операции, как сообщило высшее руководство страны, достигнута.

Между тем, иранцы использовали для ударов не самые передовые образцы ВПК. В итоге израильтяне с союзниками были вынуждены тратить и противоракеты, и зенитные управляемые ракеты, которые гораздо дороже запущенных дронов. Вместе с тем Иран применил и современные гиперзвуковые ракеты, которые достигли своих целей.

Следует иметь в виду, что в случае обмена атаками между Ираном и Израилем Нетаньяху втянет в полномасштабную войну и Хизбаллу - сильнейшую проиранскую группировку в регионе и другие проиранские группировки. Это путь как минимум к региональной войне, в которой еврейскому государству будет противостоять противник, обладающий очень мощным арсеналом. Может ли Биби позволить себе отказ от ответа на иранскую атаку, грубо нарушившую суверенитет Израиля? Не исключено, что такой сценарий для него удобнее, чем рискованный ответный удар.

В свою очередь, несмотря на то, что в СМИ пишут о том, что у Байдена якобы получилось воздействовать на Нетаньяху и переубедить его не отвечать на атаку Ирана и довольствоваться "победой", нельзя исключать обратное. Ряд журналистов, вхожих в пул крупных ближневосточных СМИ, отмечают, что Нетаньяху заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Здесь присутствуют как минимум политические (имидж), так и экономические причины.

В экономическом смысле отметим, что Израиль так же, как и Украина, показывая свою жертвенность, стремится надавить на администрацию Байдена, чтобы тот повлиял на решение конгресса США по выделению средств финансирования.

В политическом - рейтинг Нетаньяху падает из-за отсутствия успехов в Газе, скандалов в правительстве и ухудшения обстановки с безопасностью в регионе. При этом важно понимать, что Нетаньяху уверен, что в случае развязывания полномасштабной войны на Ближнем Востоке к нему, в отличие от Украины, на помощь придет коалиция Запада во главе с США.

В любом случае вопрос, который будет тревожить всех без исключения, как на Западе, так и на Востоке в ближайшее дни - осмелится ли Израиль нанести по Ирану удар "возмездия". Как ни странно, но ЦАХАЛ действительно обсуждает возможность нанесения ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Подобные планы были проработаны в ходе различного рода военных учений, проведенных ранее. В случае одобрения правительством для ударов будут задействованы истребители F-35I Adir, базирующиеся на авиабазе Неватим, которая стала одной из целей для иранских ракет.

Павел Ковалев,

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713528420


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