В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента

15:16 19.04.2024

Редакция

18 апреля 2024



В Туркменистане основные вопросы, которые задают работникам госучреждений во время проведения аттестации, касаются президента и его родственников, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В этом году в Ашхабаде аттестацию проходили сотрудники Агентства транспорта и коммуникаций, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования и Концерна "Туркменнефть".



Сотрудников этих учреждений предупредили об аттестации и объявили дату. Люди готовились к вопросам, касающимся их профессии и рабочих обязанностей. Особенно переживали те, кто купил диплом и плохо знает собственную специальность.



Однако экзаменаторов интересовали не их профессиональные знания, а биография президента Сердара Бердымухамедова. Людей спрашивали, где он родился и получил образование, какие должности занимал. Также просили рассказать об известных членах его семьи и о содержании написанных им книг.



Свою первую книгу "Молодежь – опора Родины" президент презентовал 25 декабря 2023 года. На заседании кабмина 23 марта он сообщил, что написал свою вторую книгу "Анау – культура из глубин тысячелетий".



Такую аттестацию прошли не все работники госучреждений. Руководители грозят понизить их в должности или урезать зарплату. Они рекомендуют своим сотрудникам подать заявление на повторную аттестацию и хорошо к ней подготовиться.