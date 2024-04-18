Подмосковные власти предлагают согнать гастарбайтеров в... что-то, типа концлагерей

15:50 19.04.2024

Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на "закрытых территориях"



Алексей Иванов



Документ, подписанный вице-губернатором Московской области Романом Каратаевым (экс-сотрудник ФСБ, который курирует вопросы осуществления мер по охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, борьбе с преступностью и т.д., координирует деятельность Главного управления региональной безопасности Московской области, Главного управления гражданской защиты и др.), опубликовал заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.



Из ответа Каратаева на запрос Матвеева следует, что власти Подмосковья предложили размещать трудовых мигрантов на строительных площадках, где они работают, вне жилых кварталов, без возможности привозить свои семьи: "С целью снижения социального напряжения и предотвращения возможных конфликтов между мигрантами и местным населением Правительство Московской области выступило с инициативой создания инфраструктуры для проживания на территории объектов, где задействовано большое число иностранных работников. Речь идет о создании временного жилья для работы вахтовым методом, то есть на время выполнения работ, непосредственно на закрытых территориях строительных площадок или функционирующих предприятий, логистических центров и центров оптово-розничной торговли, вне жилых кварталов. Размещение членов семей работников в таком жилье не предусматривается. Кроме того, по истечении срока пребывания иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации. Учитывая, что строительство указанного жилья предполагается в рамках строительства новых производственных или логистических площадей, адресация строительства будет соответствовать месту расположения соответствующих площадей. Создание инфраструктуры и формирование легальных мест проживания позволит обеспечить контроль за трудовыми мигрантами, устранить предпосылки возникновения очагов социального напряжения, а также решить проблему распространения нелегальных хостелов на территории региона".



Вице-губернатор добавил, что "в целях снижения нагрузки на системы здравоохранения и социального обеспечения, предотвращения появления образовательных учреждений со значительной долей детей-инофонов (более 50%) Правительство Московской области выступило с инициативой исключения из законодательства положений, позволяющих детям трудовых мигрантов находиться на территории РФ на основании патента родителя".



"Власти Подмосковья передумали селить гастарбайтеров в жилых массивах и хотят попробовать опыт ОАЭ: трудовые мигранты живут на территории стройки, семьи привозить нельзя. [...] Благие намерения, которые содержатся в ответе вице-губернатора Московской области на мой запрос, сами по себе вызывают только поддержку. Речь о проживании гастарбайтеров вахтовым методом - то есть с предоставлением им специализированных жилищных помещений. Это могут быть какие-то жилые комплексы, которые будут находиться на территории строящихся объектов или смежной территории, без размещения их в жилых кварталах, где проживает местное население. Предусмотрена невозможность привоза семей по трудовому патенту, а также родителей людей, которые работают. [...] Все это напоминает положительный зарубежный опыт ОАЭ, Южной Кореи, где практикуется именно такой метод привлечения рабочих рук, мигрантов под контролем и без возможности свободного перемещения по стране. Однако сейчас в России огромное количество мигрантов работают не на стройках каких-то крупных строительных объектов, где есть организации, которые завербовали их на эту работу и могут контролировать. Многие мигранты расползлись по всему Подмосковью и другим регионам группами, в индивидуальном порядке. Они работают в сфере услуг, в курьерской доставке, в торговле, такси, транспорте, общепите и так далее. Очевидно, что их количество намного больше. Поэтому меры, которые перечислены в письме, на мой взгляд, в общем миграционном потоке не будут столь заметны. Хотя их необходимо поддерживать", - прокомментировал депутат Михаил Матвеев.



"Безусловно, хорошо, что семьи не будут сюда приезжать, но кто это будет контролировать и как это будет контролироваться, большой вопрос. К тому же, если селить мигрантов на территории работодателя, на той же стройке, то кто за ними там будет следить? Вообще, работодатели должны начать с того, что вывести в белое поле всех своих сотрудников. Сейчас более 70% трудовых мигрантов не платят налоги со своего заработка, мы их просто не видим. Все они - нелегалы. Тогда получается, что работодатель должен взять ответственность за сотрудника, который трудится на его стройке. И платить за него налоги. Поэтому сначала нужно навести порядок с этой стороны. А то, что мы посадим мигранта жить на территории стройки, не значит, что его там закрыли под замок, как в клетке, и он не сможет оттуда выходить. Наоборот, создаются так называемые мигрантские гетто. Просто не на территории жилых кварталов, а на территории стройки. То есть они точно так же смогут объединяться, заниматься криминальными делами, если им это вздумается. И точно так же не будут видимы для системы, потому что они продолжат быть нелегалами. Порядок нужно наводить именно с глобального (борьбы с нелегалами), а не с лилипутских шажочков. Нужно глобально вывести в белую сферу всех трудовых мигрантов. И только потом уже решать, где им селиться лучше. Либо ассимилироваться в жилых кварталах, либо на территории строек. Но вот эти этнические анклавы - это почва для возникновения конфронтации с коренным населением. Если посмотрим, что происходит в Европе, во Франции есть целые трудовые кварталы, где селили мигрантов, и в итоге это превратилось в гетто, куда боится заходить даже полиция. Не превратятся ли стройки в такие же территории, но не за колючей проволокой, откуда не смогут выйти мигранты, - они смогут оттуда выходить, объединяться и что-то делать. А вот зайти на территорию этой стройки вряд ли кто-то сможет и захочет", - считает обозреватель "Царьграда" Юлия Банишевская.



Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов назвал инициативу властей Московской области "правильной". Журналист Сергей Мардан: "Как и говорилось, "Крокус" изменил все. Миграцию будут загонять в очень тесные рамки".



Иного мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (депутат ГД IV, V, VI, VII и VIII созывов от "Единой России", член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, первый зампред Ассамблеи народов России, экс-секретарь Татарского обкома ВЛКСМ, соавтор нашумевшего законопроекта, предлагающего формирование государственных органов совещательно-консультативного характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор). Мол, нельзя "отгородить и создать некие резервации", "нельзя же запереть людей, коли мы их приглашаем, а потом как рабов закрываем". По его словам, очень важно, "чтобы они не чувствовали себя ущемленными". Ведь "мы же не рабов приглашаем", сказал Гильмутдинов "Аргументам недели".



Подмосковье наряду с Москвой и СПб является одним из главных центров притяжения трудовой миграции. По данным МВД, здесь на миграционном учете стоит более полумиллиона иностранных граждан. К 2022 году Московская область стала лидером среди регионов в рейтинге мигрантской преступности; "Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, неуклонно увеличивается. Наибольшее число таких преступлений отмечается на территории Московского региона. За одиннадцать месяцев этого года расследовано уже 7219 преступлений, из них треть - тяжкие и особо тяжкие. Московская область находится на первом месте в стране по уровню миграционной преступности", - говорил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании в декабре 2022-го. Впоследствии все продолжилось в том же духе. Если кто-то из политиков/политологов/профессоров отрицает очевидное - милости просим в этномиграционный анклав типа Котельников.