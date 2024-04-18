Ректора Института русского языка уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов

15:52 19.04.2024

Минобрнауки издало приказ о снятии ректора Института русского языка имени Пушкина Натальи Трухановской, и.о. ректора назначен Никита Гусев. Еще до вчерашнего дня он занимал пост проректора МГУ. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники института.



Заместитель министра образования и науки Константин Могилевский с помощником приехал в вуз рано утром, его также сопровождал и новый руководитель вуза.



"Нас никто не предупреждал о визите сотрудников министерства, только с утра про это узнали, - рассказали представители вуза. - Руководства на месте не было, мы ему сообщили о нештатной ситуации".



О снятии ректора стало известно буквально на следующий день после совещания министра науки и образования Валерия Фалькова с ректорами вуза. 18 апреля он заявил, что необходимо усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Он также сообщил, что дал поручение, согласно которому с 1 мая 2024 года все коммерческие партнеры вузов, которые проводят экзамен по русскому языку для мигрантов и выдают сертификаты о его знании должны быть исключены из этой процедуры.



А за два дня до совещания Рособрнадзор сообщил, что вынес пяти вузам предостережения "о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России". Это Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский госуниверситет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет.



Константин Могилевский представил встретившим его сотрудникам вуза Никиту Гусева и сообщил, что Наталья Трухановская уволена. Сотрудники института, впрочем, указали, что она находится на больничном и с приказом ознакомлена не была.



- Это вопросы к кадрам, - сказал Константин Могилевский. - Министр вчера подписал приказ, Никита Владимирович назначен исполняющим обязанности.



Сотрудники вуза признали, что приказ о назначении им "уже показали", но приказа об увольнении действующего ректора "никто не показал".



Наталья Трухановская была назначена ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в 2022 году. До этого в течение двух лет она была главой департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки.



Интересно, что именно Трухановская на посту ректора одного из ведущих лингвистических вузов неоднократно выступала с инициативой ужесточения правил сдачи русского языка мигрантами, указывая на коррупционные риски нынешнего механизма.



"Известия" направили запросы в Минобрнауки и Институт имени Пушкина.



Ранее, 18 апреля, глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что с 1 мая коммерческие организации не смогут участвовать в организации проведения экзамена по русскому языку для мигрантов. Кроме того, в будущем в каждом регионе РФ появится вуз, отвечающий за проведение этого тестирования. Также министр поручил усилить контроль за процедурой организации экзамена и выдачи сертификата. Ответственным Фальков назначил замминистра Константина Могилевского.