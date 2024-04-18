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|Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)
15:56 19.04.2024
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову орден "Достық" I степени, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе церемонии Глава нашего государства отметил огромный вклад Садыра Нургожоевича в развитие и укрепление двусторонних отношений.
"Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие исторические корни. Кыргызстан – наш ближайший и надежный стратегический партнер. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю вашу роль в этом деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана подчеркнул, что наша страна заинтересована в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Он заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.
"Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной", – заявил Глава нашего государства.
Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.
Напомним, что сегодня кыргызский лидер прибыл в Акорду для встречи с Касым-Жомартом Токаевым. В Казахстане Жапаров находится с официальным визитом.
Накануне Президент Казахстана встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана. Планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. В частности, Токаев анонсировал подписание "исторического документа" с Кыргызстаном.
Ранее посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев рассказал, что в рамках визита лидеры двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.