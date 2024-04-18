Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)

15:56 19.04.2024

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову орден "Достық" I степени, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В ходе церемонии Глава нашего государства отметил огромный вклад Садыра Нургожоевича в развитие и укрепление двусторонних отношений.



