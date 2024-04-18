|Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана
16:10 19.04.2024
Роза Рымбаева получила новое звание
В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры нашей страны были вручены государственные награды. Об этом сегодня, 19 апреля 2024 года, рассказали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК, сообщает Zakon.kz.
В ходе церемонии государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.
"Указом президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой".
Пресс-служба МКИ РК
Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.
"В 1996 году мне было присуждено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", – сказала она.
Также сообщается, что указом Садыра Жапарова за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном награждены:
орденом "Данакер" – общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов;
орденом "Достук" – публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев;
орденом "Данк" – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова;
медалью "Данк" – генеральный директор – председатель Совета редакторов литературно-художественного, массового журнала "Тан-Шолпан" Дидар Кулькенов.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом 18 апреля 2024 года. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сообщалось, что в рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. Позднее стало известно, что главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.
Динара Халдарова