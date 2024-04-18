Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана

16:10 19.04.2024

Роза Рымбаева получила новое звание



В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры нашей страны были вручены государственные награды. Об этом сегодня, 19 апреля 2024 года, рассказали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК, сообщает Zakon.kz.



В ходе церемонии государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.



"Указом президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой".

Пресс-служба МКИ РК



Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.



"В 1996 году мне было присуждено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", – сказала она.



