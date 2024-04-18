Бабкин: Россия меняет зависимость от Запада на зависимость от Китая

16:17 19.04.2024

Михаил Рябов



"Разворот на Восток" пока что оборачивается для экономики России сменой зависимости от Запада на зависимость от Китая.



Об этом на выездном заседании руководства Торгово-промышленной палаты в Великих Луках заявил промышленник Константин Бабкин.



В качестве примера неэффективности существующей экономической политики Бабкин сравнил темпы роста производства электродвигателей в 2023 году на примере России, Китая и РСФСР за 1990 год. Россия сейчас в 122 раза производит меньше электродвигателей, чем Китай, и в 4,7 раза меньше, чем РСФСР. В 1,6 раза ниже объемы производства сельскохозяйственной продукции за 2023 год России по сравнению с РСФСР за 1985 год. Причины тому: рост налоговой нагрузки на промышленные несырьевые предприятия, торговые сборы, увеличение цен на энергоносители.



Промышленник привел примеры неравных условий, в которых работают китайские и российские производители. Например, в Китае средняя стоимость кредита составляет 0,05%, в России – 12%; экспортная поддержка – 20-65% в Китае и полное ее отсутствие в России; средняя налоговая нагрузка – 20 и 47,7% соответственно.



Правительство запускает меры поддержки готовой продукции (трансформаторов, кранов, тракторов и других), РСПП и госкорпораций, но оставляет один на один в конкуренции с китайскими производителями предприятия среднего и малого бизнеса, которые в частности выпускают компонентную базу.



"Правительство должно защищать и создавать условия для отечественных производителей не хуже, чем в Китае. В нашей стране есть все для динамического роста. Нам не хватает только правильной экономической политики. Нужна третья индустриализация. Развитие несырьевых секторов промышленности даст рост экономике, стимулирует запросы на научные разработки, поднимет материальный достаток населения, улучшит качество образования и решит демографические проблемы", – уверен Бабкин.



Гендиректор АО "Подъемные машины" Николай Сидоренков указал, что 2022-2023 гг. рынок грузовиков в стране вырос с 84 тысяч до 143 тысяч единиц. Однако основной рост был обеспечен за счет импорта китайских машин, чья доля увеличилась до 60%. В это же время существенно сократились продажи российских брендов. Например, в 2021 году КАМАЗ поставлял на рынок более 35 тысяч машин, в 2023 данный показатель снизился до 21 тысячи.



Та же ситуация наблюдается в отношении крановой техники. Несмотря на то, что темпы реального производства отечественных кранов увеличиваются, основной рост рынка происходит за счет закупок оборудования из Китая.



Сидоренков подчеркнул, что подобные показатели импорта китайской продукции во многом обеспечены поддержкой КНР экспортных отраслей, разумной налоговой системой и госполитикой.



При этом остаются вопросы, связанные с качеством продукции – китайцы не стремятся открывать в России сервисные центры или обеспечивать достаточный объем поставок запасных частей.



Кроме того, требования к безопасности в отношении китайской спецтехники ниже и не соответствуют регламентам, которые действуют на территории Российской Федерации.



Конечно, российская промышленность стремится импортозаместить, но не может заменить всю номенклатуру товаров – так, эксперт отметил сложности с производством в стране гидроаппаратуры и электронных компонентов.



Также Сидоренков в качестве одной из ключевых проблем российской промышленности назвал дефицит кадров. Причиной подобного положения дел в том числе является разный уровень оплаты труда в регионах, где разница может отличаться в 2-3 раза. Кадры вымываются в крупные города – Санкт-Петербург, Москву, а также на Урал, где заработная плата сегодня достигает 200-300 тысяч рублей.



Промышленности сегодня необходима господдержка. Нужно ограничивать использование техники старше срока выработки, заменять устаревшую технику. Необходимо упрощать сертификацию российской продукции – так как та же китайская техника проходит аттестацию заочно. Кроме того, необходимо применять инструменты льготной поддержки на приобретение продукции, произведенной в России. В отношении ввоза спецтехники из-за границы должна применяться выравнивающая таможенная пошлина.



"Необходимо на равных конкурировать с китайскими производителями", – подытожил эксперт.