Как, закрывая глаза на насилие в семье, в Центральной Азии множат суицид и убийства женщин

16:20 19.04.2024 Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Нам всем нужен "закон Салтанат".



В эти дни в Астане идет суд над экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат Нукеновой. Данное дело стало резонансным не только из-за того, что на скамье подсудимых предстал бывший чиновник - человек, имевший власть. Статистика насилия в отношении женщин пестрит страшными цифрами в каждой стране Центральной Азии.



Любил, но убил



Судебные заседания по уголовному делу над бывшим казахским чиновником проходят с участием присяжных заседателей, об этом просил сам обвиняемый. Следствие обвиняет Бишимбаева в "убийстве, совершенном с особой жестокостью" и "истязаниях". Ему грозит тюремный срок от 15 до 20 лет, а в случае доказательства особой жестокости убийства - вплоть до пожизненного заключения.



Бишимбаев признал, что причастен к смерти жены, однако отрицает свою вину в том, что это было жестокое и преднамеренное убийство. Не соглашается он и с обвинениями в истязаниях.



По версии Бишимбаева, в тот вечер Салтанат переборщила с алкоголем и "спровоцировала" его на конфликт и агрессию, из-за чего он побил ее, но при этом не предполагал, что она умрет.



Высказывания, которые приводит в свое оправдание бывший министр, вызвали общественный резонанс и негодование не только в Казахстане, но и других странах. Пользователи соцсетей и блогеры-психологи, которые разбирают речь Бишимбаева в суде, указывают, что тот намеренно манипулирует публикой, косвенно подводя слушателей к выводу, что Салтанат сама виновата в случившемся с ней.



Бишимбаев заверяет, что тяжелые травмы головы, которые, собственно, и привели к смерти девушки, были получены не вследствие его ударов, ведь бил он не по "жизненно важным органам". По словам обвиняемого, Салтанат сама ударялась о стены, кафельный пол и падала лицом на унитаз.



"Она потеряла равновесие и начала заваливаться в сторону унитаза. Она ударилась об стенку, начала заваливаться и полетела об стену, от нее оттолкнулась рукой и лицом упала на унитаз. Просто был очень сильный удар, бах, грохнулась, и от унитаза у нее лицо отскочило, и она еще упала на пол", - рассказывал суду Бишимбаев.



При этом мужчина каждый раз повторяет, что любил свою жену и заботился о ней.



"Вот вы ее любили? После нанесения ударов и до наступления ее смерти прошло 6-8 часов. Почему вы не вызвали вовремя скорую? Вы говорите в своих показаниях, что позвонили гадалке. Вот она была избита, лежала. Вы сами об этом говорите, что не вставала уже. Почему нельзя было позвонить сразу в скорую?" - не скрывает своего недоумения прокурор Айжан Аймаганова.



Трансляции судебных заседаний по данному делу набирают сотни тысяч просмотров, справедливого вердикта ждут по всему миру.



Жанна Уразбахова, адвокат потерпевшей стороны, известная многолетним опытом защиты пострадавших от домашнего насилия женщин, в одном из своих интервью отметила, что о каждом подобном случае, независимо от социального положения и известности семьи, нужно бить во все колокола.



"Если такое случается в семье экс-министра, влиятельного человека, то что говорить о простых людях без зарубежных дипломов и высшего образования. К сожалению, все это происходит вследствие многолетних традиций, где женщину воспринимают как вещь, и при замужестве передают как бесправный предмет, как дополнение к своему мужу", - подчеркнула адвокат.



Ужасающая статистика



В Казахстане это первое громкое дело о семейном насилии, которое рассматривается с участием суда присяжных и транслируется в прямом режиме. Однако, оно далеко не единственное в стране.



По данным ПРООН, ежегодно каждая шестая женщина в Казахстане подвергается насилию со стороны своего интимного партнера.



Статистика, связанная со случаями насилия в отношении женщин, оставляет желать лучшего в каждой центральноазиатской стране. Вот лишь недавние шокирующие случаи.



В январе этого года в Бишкеке мужчина на глазах ребенка зверски убил свою гражданскую жену.



В начале апреля этого года в Сырдарьинской области Узбекистана мужчина кухонным ножом зарезал свою жену и ее мать из-за семейных разногласий. В сентябре прошлого года в Матчинском районе Таджикистана мужчина из-за чувства ревности нанес смертельные ножевые ранения бывшей супруге.



В Узбекистане почти 90% случаев насилия женщин совершаются в семье.



В Кыргызстане более 95% жертв насилия составляют женщины. В Таджикистане каждая пятая женщина становится жертвой домашнего насилия, а треть женщин подвергаются насилию именно со стороны своих мужей.



"Полиция бессильна, пока по закону побои от мужа не считаются преступлением"



"Не должно быть такого, чтобы в демократическом обществе насилие над женщиной считалось мелким хулиганством. Криминализация домашнего насилия на законодательном уровне – это необходимость. Ни одно общество, в котором оправдывается притеснение прав женщин, не может считаться цивильным", - считает Ашраф Аъзами, таджикский гендерный активист и журналист.



Он знает тему не понаслышке: его семья лично столкнулась с бытовым насилием - его родную сестру систематически избивал ее (уже бывший) муж. Не останавливала насильника даже беременность супруги. Не выдержав этого, сестра сбежала от мужа.



В полиции, по словам Ашрафа, беременной женщине ничем не смогли помочь, кроме как выписать штраф и провести беседу с насильником.



"Полиция бессильна, пока по закону побои от мужа не считаются преступлением. Никаких охранных ордеров. Никакой изоляции жертвы от агрессора до выяснения деталей. Практически нет убежищ, куда можно безопасно уйти с детьми и фактически никто не проводит психологическую работу для агрессоров. Все это есть в 148 странах, где принят закон о противодействии домашнему насилию, есть он в Казахстане, а у нас – нет", - говорит журналист.



Корни насилия уходят в детство



Принятие новых законов и введение отдельного наказания за насилие в семье поможет выявить статистику и, возможно, мотивирует правоохранительные органы лучше реагировать на такие случаи, но этого недостаточно, считает таджикский блогер и медиа-специалист Рустам Гулов.



По его мнению, чтобы решить проблему эффективнее, нужно работать с самими людьми, популяризируя, к примеру, практику обращения к психологу.



При этом работа с психологом должна быть доступной практически всем, особенно тем, у кого видна определенная склонность к насилию.



Долгосрочным решением будет воспитание в семье, детском саду, школе, университете. Но не то, что мы имеем и называем "воспитанием" сегодня, поясняет собеседник.



"В нашем обществе процветает неуважение к ребенку - от семьи до школы. Везде ребенка "ставят на место" вместо того, чтобы относиться к нему, как к личности. Видя на протяжении всего периода взросления отношение как ко "второму сорту", дети превращаются во взрослых, склонных к насилию и не имеющих ни малейшего уважения", - считает Гулов.



Турецкий художник Вахит Туна установил 440 пар женских туфель на стене одного из домов в память о женщинах, погибших в 2018 году вследствие домашнего насилия.



Полное табу на насилие



Общественный деятель Парвиз Джамалов считает, что для искоренения гендерного насилия в долгосрочной перспективе нет ничего эффективнее тотальной, повсеместной коммуникационной кампании, то есть, пропаганды.



При этом, нарративы "табу" на насилие в отношении женщин должны просачиваться всеми сегментами общества: семьей, правительством, общественными организациями, лидерами мнений, СМИ, представителями духовенства и т.д.



"Конечной целью такой многолетней кампании должно стать полное неприятие обществом агрессии мужчины против женщины. Другими словами, сама мысль о том, чтобы поднять руку на женщину должна быть приравнена к словам "харам", "грех", "позор", "проклятье", - говорит Парвиз.



Причем важно, чтобы в этом участвовали как мужчины, так и женщины, подчеркивает собеседник. "Ведь в нашем обществе нередки случаи, когда вдохновителем (а порой и исполнителем) насилия становится женщина-свекровь, которая когда-то, будучи невесткой, получила такую же травму, а теперь пытается "уравнять чаши весов", - отмечает он.



"В общественном сознании необходимо провести системную работу по преодолению стереотипов и норм, которые поддерживают культуру насилия и доминирования. Это может быть достигнуто через образование и просвещение, включая обязательное введение гендерного образования в школьные программы, медиа-кампании о негативных последствиях насилия, поддержку и развитие гендерного равенства и эмпатии", - поясняет собеседник.



Кроме того, считает Парвиз Джамалов, важно, чтобы общество признало, что насилие в отношении женщин - это не только проблема индивидуального поведения, но и структурная проблема, требующая системного решения и поддержки всех членов общества.



"Мы учимся, чтобы получить водительские права, высшее образование, профессию. Почему бы нам не набраться знаний, прежде чем жениться и воспитывать детей?", - высказал свое мнение таджикский адвокат Фаридун Махмудов.



Он отмечает, что не все традиционные сведения о браке, отношениях между мужчиной и женщиной, воспитании детей актуальны для нашего времени.



Большинство понятий уже давно превратились в предрассудки и стереотипы, а многим просто выгодно интерпретировать по-своему традиции и религию, оправдывая таким образом свои действия и поведение.



Лед тронулся?



Гибель Салтанат Нукеновой от рук мужа усилила дискуссии в казахстанском обществе относительно актуальности проблемы насилия в отношении женщин.



То, как бывший чиновник пытается уйти от ответственности, спровоцировало волну мирных митингов и акций протеста в ряде зарубежных стран, где главным месседжем участников стали требования справедливого суда и криминализации бытового насилия в Казахстане.



Здравой реакцией властей на запрос со стороны общества стало утверждение законопроекта, усиливающего права женщин и безопасность детей.



Закон о криминализации семейно-бытового насилия, который президент Казахстана подписал 15 апреля, успели назвать "законом Салтанат".



Первой же страной в регионе, которая перевела домашнее насилие в разряд уголовных преступлений, стал Узбекистан. Соответствующее законодательство там приняли в марте 2023 года.



Возвращаясь к делу Салтанат: то, что трансляция судебного процесса проходит публично и в прямом эфире дает людям чувство доверия к правосудию и надежду на справедливый приговор. И это тоже хороший опыт, который следовало бы перенять и другим. Источник - Азия-Плюс

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