Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе

16:21 19.04.2024

Узнали имена тех, кто вошел в команду мэра Душанбе Рустама Эмомали



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Председатель Душанбе Рустам Эмомали произвел кадровые изменения в 37 различных структурах мэрии. Сайт ведомства опубликовал короткую новость по этому поводу, но не сообщил, кто уволен с должности, а кто получил новый пост. "Азия-Плюс" выяснила, кто был уволен и получил новое назначение.



