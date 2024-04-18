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Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе
16:21 19.04.2024

Узнали имена тех, кто вошел в команду мэра Душанбе Рустама Эмомали

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Председатель Душанбе Рустам Эмомали произвел кадровые изменения в 37 различных структурах мэрии. Сайт ведомства опубликовал короткую новость по этому поводу, но не сообщил, кто уволен с должности, а кто получил новый пост. "Азия-Плюс" выяснила, кто был уволен и получил новое назначение.



Как сообщили "Азия-Плюс" в пресс-службе ведомства, вместо Заррины Зухоровой главой управления по работе с женщинами и семьей мэрии Душанбе назначена Дилрабо Ашурова, которая ранее была заместителем председателя исполкома Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) столицы.

На какую должность была назначена Зарина Зухурова, много лет проработавшая в различных структурах мэрии, источник не сообщил.

Раджабали Бобохонов назначен на место Шохзода Рахимзода, руководителя управления молодежи и спорта Душанбе.

Бобохонзода 30 лет, у него двое детей, и до назначения на должность руководителя Душанбинского управления молодежи он был помощником президента Национальной академии наук Таджикистана, а еще раньше работал в Национальном университете страны, в том числе в должности заместителя декана по экономике и управлению, заместителем ректора.

Также согласно перестановкам, Дилшоди Джамшед назначен руководителем управления туризма мэрии. Он сменил на этой должности Комрона Зафарзода. На какую должность был назначен Зафарзода, пока неизвестно.

Между тем, главой Департамента инвестиций и управления государственным имуществом города вместо Мустафо Шоталабзода был назначен Давлат Давлатзода.

Главой управления культуры Душанбе стал Махмадали Хабибзода. До него это место занимал Нурали Шохиен. Куда он переназначен - не удалось узнать.

Собир Ташрифзода возглавил управление экономического развития, торговли и мониторинга, а Шарофиддин Талабов назначен директором ГУ "Наружная реклама и оформление города Душанбе".

Джахонгир Саадизода стал заведующим отделом социального развития и связей с общественностью.

Главой Управления государственной службы по надзору в сфере труда, миграции и занятости назначен Насимчон Каримзода, сменив на этой должности Махмадсалима Шарифзода.

Иброхим Пирназарзода стал директором ГУ "Централизованная городская библиотека имени Абулкасима Лохути", а Сурае Давлатзода - директором ГУ "Центр женского самопознания города Душанбе".

Саидзода Сайед Майдан назначен директором ГУ "Гостиница аппарата председателя города Душанбе".

Также были назначены заместители глав столичных районов Сомони, Фирдавси, Сино и Шахмансур и руководители городских культурно-развлекательных парков, однако "Азия-Плюс" не смогла узнать их имена.

Как сообщалось ранее, 15 апреля распоряжением президента Билол Иброхим был освобожден от должности главы района Шохмансур, а исполняющим обязанности главы был назначен Олимзода Сафар Махмадшо. На какую должность был перенаправлен Билол Иброхим, не сообщалось.

Источник - Азия-Плюс
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