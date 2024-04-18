Экс-глава Кыргызского Антимонопола Тукунов задержан за призыв к свержению сущ. строя

16:22 19.04.2024

Задержан бывший заместитель главы Службы антимонополии Акжолтой Тукунов по подозрению к призывам к массовым беспорядкам.



Как сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области, в ходе мониторинга соцетей и интернет-ресурсов было установлено, что активист, житель Аламединского района А.Т. в "Фейсбуке" распространяет материалы, призывающие и провоцирующие общественность к массовым беспорядкам.



Согласно заключению экспертизы, указанные распространенные материалы имеют признаки призыва к проведению массовой акции протеста, массовых беспорядков и смены власти.



Данный факт был зарегистрирован в ОВД и возбуждено уголовное дело по статье 37-278 (Покушение к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса КР.



Т.А., 1981 года рождения, задержан и водворен в ИВС.



Следствие продолжается.