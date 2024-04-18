Россия готова мириться с Талибаном, - Asia-Plus

16:24 19.04.2024

С "Талибаном" по пути. Россия готовится признать режим талибов в Афганистане



Что по этому поводу думают эксперты?



Признание Россией правительства талибов важно для сохранения позиций в этом важном геостратегическом регионе, ради этого Москва готова закрыть глаза на все ужасы, что творятся внутри Афганистана.



Министерство иностранных дел и юстиции России прорабатывают вопрос об исключении "Талибана" из списка террористов. Об этом сообщила "Газета.Ру" со ссылкой на МИД еще 1 апреля. При этом уточнялось, что "окончательное решение примет высшее политическое руководство страны".



Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил "Казинформу", что власти Казахстана решили исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.



Эти два решения вызвали дискуссию среди экспертов по поводу их последствий и рисков. Самый главный вопрос, на который ищут ответы аналитики, - какова цель исключения "Талибана" из списка террористических организаций и в какой степени это повлияет на безопасность региона?



Интересы и мощь России



Таджикский эксперт по Афганистану Рахматулло Абдуллоев говорит, что официальное признание Россией правительства талибов направлено на защиту интересов и сохранение позиций в этом важном геостратегическом регионе.



По его мнению, в условиях острой конкуренции между Россией и западным альянсом ближневосточный регион может вновь стать ареной конфликтов между двумя полюсами мировой силы, а это не в интересах России.



"До нападения на "Крокус" дипломатический корпус России находился в тесном контакте с талибами, представители Талибана на различных уровнях приглашались в Россию для встреч и переговоров, и как говорится база была создана. Теперь они могут принять решение о признании правительства Талибана", - говорит Абдуллаев.



Однако эксперт считает это ошибкой, поскольку лидеры этой группировки до сих пор находятся в списке террористических организаций и имеют связи с экстремистскими группировками.



Что касается влияния этого возможного шага России на страны региона, Рахматулло Абдуллоев говорит, что сегодня у этой страны нет тех возможностей и мощи, которые были раньше, и в связи с этим не все ее ожидания от стран-участниц СНГ будут оправданы и реализованы.



"Признание правительства Талибана не в интересах стран Центральной Азии и, в первую очередь, нашей республики. При этом Таджикистан поддерживает торговые отношения с Афганистаном – пограничные переходы открыты, афганская электроэнергетическая компания покупает электроэнергию у Таджикистана, приграничные рынки работают. Это является свидетельством того, что мы против блокады и изоляции соседей и не хотим, чтобы уровень жизни ее народа ухудшился", - говорит Абдуллоев.



По его мнению, основная причина воздержания от официального признания – нежелание талибов примириться с соседними странами и международным сообществом. "Это движение не изменит своего радикального и воинственного характера, а их присутствие останется опасностью для наших стран", - уверен эксперт.



Это дело не одного-двух дней



Эксперт по противодействию насильственному экстремизму Рустам Азизи считает, что в нынешних условиях России, находящейся в изоляции, ни одно решение не является невозможным. Однако возможное официальное признание режима "Талибана" или исключение его из списка террористических организаций тоже непростое дело. Оно должно быть скоординировано на нескольких уровнях, в частности в рамках ОДКБ, ШОС.



По его словам, теперь Россия, видимо, хочет в какой-то степени изменить свое отношение и отношение этих организаций к "Талибану".



"После теракта в "Крокусе" Россия в информационном пространстве создает представление о том, что существует большая угроза и опасность со стороны Исламского государства , и поэтому они должны в какой-то мере сотрудничать или, по крайней мере, наладить отношения с Талибаном, чтобы противостоять опасности ИГИЛ-Хорасан", - поясняет эксперт.



Однако утверждения о том, что Россия хочет "настроить" талибов против "ИГИЛ-Хорасан", бессмысленны, потому что "Талибан" и без всякого вмешательства России, ведет с ними ожесточенное противостояние.



Для "Талибана" в Афганистане ИГИЛ является главным соперником. Поэтому помощь России талибам в этом плане хоть и эффективна, но ключевой роли не играет.



По словам Рустама Азизи, по поводу исключения Талибана из списка террористов, за исключением Казахстана, в других странах Центральной Азии ничего не говорят.



Также, по его словам, это дело не одного-двух дней и должно пройти несколько этапов и административных процедур.



Вместе с тем, он отмечает, что фактически с активизацией "ИГИЛ-Хорасан" ситуация в регионе становится более опасной, потому что, в отличие от "ИГИЛ-Ближнего Востока", "ИГИЛ-Хорасан" Центральную Азию считает своей исконной территорией и любые террористические операции, пропаганда, мобилизация и вербовка новых боевиков из этих стран являются одними из главных целей "ИГИЛ-Хорасан".



Москва преследует свои интересы



Эксперт по региону ЦА, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров говорит, что, когда речь идет об исключении талибов из списка террористических организаций, следует понимать, что Москва преследует свои интересы и не обращает серьезного внимания на события внутри Афганистана.



"Интересов много. Один из них - борьба с "Вилаят Хорасан", которая считает своими врагами и Россию, и Талибан . И после нападения на "Крокус", ответственность за которую взяла на себя эта группировка, борьба с ними важна для России. В этом плане сотрудничество с Талибаном России выгодно: у них есть общий враг, против которого можно объединиться", - говорит Умаров.



По его словам, для борьбы с врагом, который вам буквально объявил войну, на короткой дистанции можно объединиться с кем угодно. А другими вопросами можно заняться уже потом.



"Но здесь я предостерегу от того, чтобы рассматривать все террористические организации в едином ключе. Талибан – это не "Вилаят Хорасан", у талибов, несмотря на все ужасы, которые они творят, нет международных амбиций, - поясняет эксперт. - И поэтому в сотрудничестве с Талибаном нет опасности, что какой-то радикализм из Афганистана перетечет в РФ.



Да, легитимизируя режим талибов, Москва закрывает глаза на все ужасы, которые творятся внутри Афганистана, но с ее точки зрения, это как бы уже не ее дело. Она в теории занимается обеспечением национальной безопасности в рамках своей границы, в извращенном понимании того, что является национальной безопасностью с точки зрения нынешнего руководства России".



"Ничего личного, только бизнес"



Андрей Серенко, политолог, эксперт по Афганистану, на вопрос "Почему в России начинает одерживать верх "талибская партия"?" ответил в своем телеграмм-канале следующее:



1. "Талибан" два с половиной года находится у власти в Афганистане и за это время ему так и не возникло реальной альтернативы внутри страны. И, к сожалению, признаков того, что такая альтернатива скоро появится по-прежнему нет.



2. Афганское Сопротивление не смогло показать убедительную силу и способность если не свергнуть режим "Талибана", то создать на афганской территории свой анклав. Единичные атаки на талибов лишь подчеркивают эту неспособность. Возможно, это получится сделать позже, но сейчас - нет.



3. США готовятся резко усилить после ноябрьских выборов свою активность в Афганистане и сейчас интенсивно готовятся к этому, наращивая работу с "кандагарской группой" в руководстве "Талибана" (очевидно, готовя ее к полному захвату власти в Кабуле). Американцы делают ставку на министра обороны "Талибана" муллу Якуба, которого видят на посту эмира группировки.



4. Через некоторое время (даже очень скоро) возможен политический переворот в "Талибане", итогом чего станет отставка (под тем или иным предлогом) нынешнего эмира Хайбатуллы Ахунда. Это обострит борьбу за власть в талибской системе управления страной.



5. Пытаясь не допустить усиления позиций Вашингтона в афганской игре, Россия и Китай стремятся форсированно определиться со своими возможными союзниками внутри "Талибана", которые могут составить реальную конкуренцию проамериканской "кандагарской группе".



Судя по всему, Москва и Пекин будут пытаться сотрудничать с Сираджуддином Хаккани, нынешним главой МВД. Для этого и нужно запустить процесс признания режима талибов, чтобы открыть дорогу для визитов Хаккани в Москву и Пекин.



Ничего личного, только бизнес.