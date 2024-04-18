Эксперты МВФ в три раза занизили рост ВВП Туркменистана, заявленный властями

16:39 19.04.2024

Отчет МВФ: Реальный рост ВВП Туркменистана составляет менее трети от заявленного властями

Редакция



Уровень роста ВВП Туркменистана в 2023 году составил менее трети от декларируемого официально. Об этом говорится в отчете экспертов МВФ, которые побывали в Туркменистане с 27 марта по 9 апреля и провели аудит.



Экономисты отметили значительное замедление развития экономики Туркменистана. В постпандемийный 2022 год рост ВВП страны резко вырос до 5,3% (это связано с тем, что в предыдущий год экономика сократилась на 0,3%), однако уже в 2023 году он упал до 2% [рост ВВП составил 2%]. Ожидается, что в 2024 и 2025 годах показатель составит 2,3%.



В феврале председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, подводя итоги развития Туркменистана за последние 15 лет, заявил, что рост ВВП в 2023 году составил 6,3%, то есть в 3,15 раза больше оценки МВФ.



Объем ВВП в 2023 году Фонд оценил в 263,87 млрд манатов, в 2024 ожидается его рост до 286,634 млрд.



Отметим, что МВФ больше не пользуется официальными статданными, предоставляемыми правительством Туркменистана из-за их ненадежности, и разработал альтернативную систему оценки экономики.



Инфляция после некоторого снижения в 2022 году снова начала расти во второй половние 2023-го. Ожидается дальнейший рост инфляции до 8%. Причиной называют ежегодное повышение зарплат и пенсий на 10%.



Также в отчете МВФ отмечается переоцененность маната и давление на экономику политики двойного курса.



Правительству следует оказывать адресную финансовую поддержку особо нуждающимся гражданам и как можно скорее оптимизировать управление госкомпаниями, которые должны быть более прозрачными для контроля со стороны общественности.