В боях на Донбассе погиб сражавшийся за русских американец Рассел Бентли, он же Техас

21:10 19.04.2024

В Донецке погиб корреспондент, сотрудничавший со Sputnik



Рассел Бентли, американский корреспондент с российским гражданством, который сотрудничал с агентством Sputnik, погиб в Донецке.



Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.



"Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке, - написала она. - Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное".



Напомним, агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже Бентли. В МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) при этом рассказывали, что последний раз мужчину видели 8 апреля.



В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас. Он неоднократно заявлял, что Донецк его дом, в котором он собирается прожить остаток своей жизни, передает РИА Новости.



По данным агентства, журналист объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. При этом он неоднократно высказывался в поддержку СВО. Бентли было 64 года.



Как сообщала "Свободная Пресса", в марте текущего года Бентли заявил, что победа России в СВО предотвратит Армагеддон, который навис над миром.