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Мигрантам установят языковой барьер
23:41 19.04.2024

Минобрнауки и Рособрнадзор планируют изменить процедуру экзаменов для иностранцев

Министерство науки и высшего образования РФ и Рособрнадзор планируют внести ряд изменений в процедуру экзаменации иностранных граждан, которые хотят оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ. Так, глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие структуры от проведения экзаменов и выдачи сертификатов - теперь за аттестацию приезжих будут отвечать только подведомственные вузы. Рособрнадзор, в свою очередь, планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения ВНЖ или гражданства, а также ввести оценку владения устной речью в экзамен для получения патента и разрешения на работу.

В четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания с представителями российских вузов поручил своему заместителю Константину Могилевскому усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Речь идет об экзамене по русскому языку как иностранному, истории России, а также основам законодательства России. Сертификат, подтверждающий владение языком и наличие знаний в области российской истории и законодательства, требуется тем иностранцам, которые решили оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ.

Господин Фальков напомнил, что сейчас право экзаменовать мигрантов имеют 12 вузов и одна организация, подведомственная правительству Москвы. Отметим, что сегодня учебные заведения привлекают к проведению экзаменов коммерческих партнеров. В срок до 1 мая текущего года, отметил министр, их необходимо исключить из этой процедуры.

Одновременно господин Фальков предложил заключить в регионах договоры с государственными вузами, "чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена".

При этом, добавил глава Минобрнауки, контроль за процедурой экзаменации и выдачи сертификатов необходимо усилить: "При выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы. Отстранять от работы лиц, допустивших нарушения".

"Ъ" обратился к Минобрнауки с просьбой рассказать о причинах и подробностях инициативы, однако к моменту публикации ответ не получил.

В СПЧ рассказали о новых предложениях в миграционной сфере

Отметим, накануне резкой критике положение дел с аттестацией мигрантов подверг глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, упомянув, в частности, коррупцию при сдаче иностранцами экзамена по русскому языку. Господин Фадеев заявил, что "расценки" на экзамен известны всем, "фактически должностные лица признают, что коррупцию здесь победить невозможно, но это неправильно". В пример правозащитник привел историю филолога-русиста Андрея Мамыкина, который покинул Латвию после возбуждения в его отношении уголовного дела "за симпатию к России". "Он был единственным в группе русским, некоторые экзаменуемые даже не понимали просьбы повесить куртку в шкаф. Ему пытались аннулировать сочинение, еле сдал экзамен - получил оценку в 50% плюс один балл. Не понимавший по-русски сосед-мигрант из одной из республик Средней Азии получил 100%",- возмущался господин Фадеев, которому пожаловался филолог Мамыкин.

Сегодня же стало известно, что изменения в процедуру экзаменации иностранных граждан планирует внести и Рособрнадзор.

Так, ведомство намерено пересмотреть минимальный балл в рамках экзамена по русскому языку, необходимый для получения ВНЖ или гражданства РФ.

В процедуру будет включена также оценка устной речи трудовых мигрантов. Как пояснили "Ъ" в Рособрнадзоре, сегодня устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент. "Включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов представляется целесообразным. В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами",- пояснили в ведомстве, добавив, что это потребует "внесения соответствующих изменений в положение о проведении экзамена".

"Надеюсь, что сами университеты менее коррумпированы, чем те частные организации, которые находились на субподряде, что после скандалов со сдачей экзаменов все-таки порядок будет наводиться,- прокомментировал эти преобразования "Ъ" господин Фадеев.- Насколько я знаю, во всей Европе обязательна устная часть, там много градаций и экзамены принимаются именно так - в разговоре. Конечно, требовать от трудовых мигрантов глубоких знаний русской истории, если они работают на стройке,- это хорошо. Но все-таки важнее, чтобы он мог объясняться устно".

Эмилия Габдуллина, Полина Ячменникова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713559260


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