Энергорынок за неделю: месть Ирана и новый удар Израиля не впечатлили

00:16 20.04.2024

19 апреля 2024

21:01



Результаты авиаудара ВВС Израиля по посольству Ирана в Дамаске.

В прошлое воскресенье Иран нанес, наконец, обещанный ответный удар по Израилю, а тот ударил в пятницу уже по самому Ирану. Обмен угрозами был куда мощнее. Поэтому рынки подуспокоились и нефть подешевела. На газовом рынке было не менее напряженно. Резкое сокращение экспорта СПГ из США сразу ударило по ценам на топливо в Европе.



Нефть

Если в конце прошлой недели мировая цена нефти поднималась до $ 92, а аналитики ожидали еще большего роста, то в пятницу котировки опустились до $ 87.



Все ждали мести Ирана за удар Израиля по его посольству в Сирии. Она пришла. В прошедшее воскресенье атака Ирана на Израиль была масштабной и состояла из сотни дронов и ракет. Но эффект оказался ограниченным, как и ответный удар Израиля по самому Ирану, который тот не признает.



"В пятницу в иранском городе Исфахан прогремели взрывы, которые источники назвали израильской атакой, но Тегеран преуменьшил значение инцидента и заявил, что не планирует принимать ответные меры",

- пишет Reuters.



Такой "эскалации" на Ближнем Востоке оказалось достаточно, чтобы рынки временно выдохнули.



"Первый скачок цен на нефть, возможно, подчеркнул первоначальный страх перед дальнейшей эскалацией, но после ситуация изменилась",

- сказал главный рыночный аналитик Scope Markets Джошуа Махони.

"Тем не менее, нефтяной рынок обеспокоен, поскольку на карту поставлено слишком большое количество нефти",

- говорит аналитик по сырьевым товарам SEB Research Бьярне Шилдроп, поясняя, почему нефть не дешевеет дальше.

Кроме того, прогноз баланса спроса и предложения играет не на руку потребителям.



"Спрос на нефть растет здоровыми темпами, а предложение будет ограничено из-за продления добровольного сокращения добычи ОПЕК+",

- сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Газ

С 12 по 19 апреля цены на газ в Европе поднимались до $ 360 за тысячу кубометров, но завершили неделю на прежних позициях в $ 344.



Цены и так находятся на уровне начала января и сдвинуть их с места могло только серьезно потрясение. Чем и стал сбой в экспорте американского СПГ. На этой неделе сразу три завода проходили профилактические работы, а Freeport LNG совсем остановился, хотя сообщал только о сбое на третьей линии. В результате суточные поставки упали с 358 млн кубометров в сутки до 260 млн.



На этом фоне азиатские покупатели активизировали закупки газа и новая конкуренция сразу сказалась на ценах на газ в Европе.



В то же время, с одной стороны, экспорт СПГ из США начал постепенно восстанавливаться. С другой, отмечали аналитики, у азиатских стран есть предел, выше которого они начнут отказываться от импорта СПГ и предпочтут ему уголь. Также и для европейской промышленности нынешние цены на газ все еще высоки, чтобы полномасштабно восстанавливать производство после энергокризиса.



Цены на уголь в Европе остались на том же уровне, что и газ. По данным биржи ICE, цена поставок угля на месяц вперед с хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) составляет $ 121 за тонну. Правда, стоимость квот на выбросы СО2 выросла до $ 75 за тонну, что делает каменное топливо менее привлекательным. Но часть угольной генерации получает квоты бесплатно.