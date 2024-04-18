 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.04.2024
00:44  Точка невозврата: в Грузии идет битва за свою страну
00:34  О долге Китая и его "теневых" биржах
00:24  Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж?
00:04  Токаев подписал закон о запрете вейпов
Пятница, 19.04.2024
23:41  Мигрантам установят языковой барьер
21:10  В боях на Донбассе погиб сражавшийся за русских американец Рассел Бентли, он же Техас
16:39  Эксперты МВФ в три раза занизили рост ВВП Туркменистана, заявленный властями

16:24  Россия готова мириться с Талибаном, - Asia-Plus
16:22  Экс-глава Кыргызского Антимонопола Тукунов задержан за веб-призыв к свержению сущ. строя
16:21  Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе
16:20  Как, закрывая глаза на насилие в семье, в Центральной Азии множат суицид и убийства женщин
16:17  Бабкин: Россия меняет зависимость от Запада на зависимость от Китая
16:10  Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана
15:56  Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)
15:52  Ректора Института русского языка уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов
15:50  Подмосковные власти предлагают согнать гастарбайтеров в... что-то, типа концлагерей
15:16  В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента
15:07  Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, - П.Ковалев
14:50  Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы
14:43  У украинского боевика Головченко, готовившего теракты в Москве, оказалось кыргызстанское прошлое
14:38  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Владимир Овчинский
14:25  Заключен договор об углублении союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана
14:04  В Узбекистане впервые за пять лет повышают стоимость электричества и газа
14:00  Кадровые перестановки в Туркменистане: очередные ротации в судебной системе и прокуратуре
13:02  Казахстан отказался от проведения парада Победы в 2024 году
12:25  Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании
12:11  Лавров вспомнил, как сливали интересы России в Стамбуле
11:35  Коренной перелом. Война стала другой, - Николай Сорокин
11:30  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Вл.Овчинский
11:00  Вероятное – неочевидное. Мы живем два года в новой реальности, - Федор Лукьянов
10:36  Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю
10:00  "Русский иноходец" на азиатских бегах, - С.Агафонов
09:02  Неизвестные БПЛА ударили по авиабазе в центре Ирана
08:45  КырГКНБ задержал членов транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами
00:59  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана
00:18  Новой валюты БРИКС пока не будет, - О.Соловьева
00:10  Европейский суд по правам человека: совращение Европой
Четверг, 18.04.2024
22:56  Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться
22:11  Китай и Соединенные Штаты конкурируют из-за влияния на... Новую Гвинею
22:02  Подмена занятий: как власти Оренбуржья уходят от ответственности за ЧС
19:48  России жизненно важен десятилетний мораторий на завоз мигрантов, - Михаил Делягин
19:41  В Кении разбился вертолет с министром обороны Френсисом Оголла на борту
19:17  В Хорватии прозападный премьер с трудом победил пророссийского президента
19:02  Мировой рынок металлов: англосаксы играют с Россией в "поддавки"? - В.Катасонов
18:45  Военные заводы США и Британии объяты пламенем: русские партизаны?
18:02  Подарил, но... не отдал. Как в Казахстане раскулачивают елбасиного зятя Боранбаева
13:07  В Казахстане из-за паводков остановили работу 634 нефтедобывающие скважины
12:14  Мирзиеев начал 2-дневный государственный визит в Душанбе
12:09  Свистать всех домой. Иран торгуется за условия освобождения моряков захваченного судна
10:56  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана
10:47  Раздел воды в Центральной Азии: все на орошение, а на Арал – то, что остается
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж?
00:24 20.04.2024

Москвичи могут сделать жизнь французских дипломатов невыносимой

Александр Широкорад

Свыше ста французских военнослужащих (из Иностранного легиона) прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. По другой информации, туда доставили еще и 15−20 155-мм самоходок "Цезарь".

Какова реакция Москвы? Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в интервью французской телекомпании BFM TV "без купюр рассказал, что случится, если Эммануэль Макрон отправит войска на Украину". Вице-спикер напомнил, что в 1940 г. французы продержались против нацистов 40 дней, и еще несколько исторических экскурсов. Жаль, что не упомянул, сколько месяцев галлы продержались против Юлия Цезаря.

Естественно, что принятие решений о силовых действиях - прерогатива высшей власти. И она определяет, когда об этом следует заявить. Но депутаты и журналисты имеют полное право обсуждать ответные меры для того, чтобы в Елисейском дворце осознали реальные последствия ввода войск.

Возможно, кто-то скажет, что сто французов в Славянске ничего не решают. Тем более, что два года на Украине воюют тысячи иностранных наемников и более трети из них уже отправлены в мир иной.

Увы, прибытие в незалежную тысяч наемников и хотя бы сотни военнослужащих страны НАТО - две большие разницы, как говорят в Одессе.

Любая страна легко оправдается, что не может контролировать своих "солдат удачи", которые не представляют никого, кроме самих себя. Тут ничего не поделаешь, разве что отправить побольше своих добровольцев в страны бывшей Французской Африки и, возможно, в Иран. Может быть, даже с матчастью в виде истребителей-перехватчиков и ЗРК. Вспомним Испанию, Корею, Вьетнам.

Очевидно, что сто или даже двести французов в Славянске не изменят ситуацию на фронте. Но вслед за этим контингентом завтра могут последовать пара тысяч французов, которые возьмут под контроль самостийную ПВО, а послезавтра в незалежную войдут танковые дивизии Франции, Германии, Польши и других стран. То есть повторятся 1812 и 1941 годы. И тогда России не останется иного, как действовать согласно военной доктрине, то есть применить ядерное оружие, для начала - тактическое.

В принципе, неплохо было бы, если б несколько тысяч москвичей заявились к французскому посольству с бутылками с краской и плакатами, призывающими к нанесению демонстрационного удара "Авангардом" по Парижу. Разумеется, со штатными боевыми частями. Реально пускать "Авангард" пока рано.

Но, думается, когда по французскому телевидению покажут тысячи разъяренных москвичей с подобными плакатами, в предполагаемом месте падения боевых частей неперехватываемой ракеты всерьез задумаются.

Возможно, первым действием Кремля должен быть официальный запрос президенту Макрону о том, кто и на каком основании прибыл в Славянск. Если речь идет о каких-то бандитах, незаконно надевших французскую форму - это одно, а официальный ввод войск по приказу президента - совсем другое. В последнем варианте во всех странах и во всех случаях происходит разрыв дипломатических отношений.

Президент Макрон вряд ли мечтает о ядерной войне с РФ. Он много раз намекал, кто готов быть посредником на переговорах по Украине и сейчас, вводя войска, попросту набивает себе цену. Однако разрыв дипотношений однозначно покажет, что теперь с Макроном никто никогда и ни о чем разговаривать вообще не будет. То есть если и будут переговоры по Украине, то только с теми государствами, с которыми Россия сохранила дипотношения.

Повторяю: чтобы не допустить продвижения войск НАТО к Москве, как это было в 1812 и 1941 годах, согласно доктрине, требуется применить по войскам НАТО на Украине тактическое ядерное оружие.

Французы дали повод. Но бомбить Славянск жалко. Там же в основном русское население. Не будем забывать, что 12 апреля 2014 г. Славянск вошел в состав ДНР и только после трехмесячных боев банды националистов захватили город. А в других местах, где процент русского населения невелик, появление французов должно означать скорое нанесение ядерного удара. И пусть об этом думают украинские националисты.

А в Славянске достаточно применить по расположению 54-й ОМБр ВСУ десятка два планирующих бомб ОФАБ-1500, а еще лучше - ОФАБ-3000. Любопытно, что после этого останется и от бригады, и от легионеров?

Пока точно не известно, откуда прибыли на Украину французские легионеры. В некоторых СМИ говорится о Болгарии. Но она не имеет общей границы с Украиной. Передвижение по морю слишком опасно, и французские легионеры могли добраться посуху до Украины только через Румынию по Дунайским мостам.

Из Румынии на Украину ведут четыре моста длиной в 166, 232 и два по 300 метров. Фотографии мостов во всех ракурсах есть в интернете. После вторжения французских войск на Украину через эти мосты Россия имеет законное право нанести по ним удар. Причем, вполне достаточно разрушить их украинскую половину.

Теоретически французы могли сесть в Болгарии на самоходные баржи и спуститься вниз по Дунаю до украинских портов. Но и тут проблема решаема. Поставить на фарватере Дуная морские мины, и баржи с французами не пройдут, а заодно наступит коллапс Дунайскому судоходству ЕС с многомиллионными потерями.

Тем временем

В ночь на 15 апреля по расположению французских легионеров в районе Славянска был нанесен ракетный удар. Само по себе это неплохо. Но не следует забывать, что легионеры - это не этнические французы, а "расходный материал" французской армии. И во Франции о них никто плакать не будет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713561840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов и Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран Европейского Союза обсудил вопросы управления водными ресурсами
- Госсоветник принял участие в Форуме представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан готов провести торгово-экономическую миссию в Якутии
- О заседании Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Астане
- КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена
- Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в Антикоре
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  