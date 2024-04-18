Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж?

00:24 20.04.2024

Москвичи могут сделать жизнь французских дипломатов невыносимой



Александр Широкорад



Свыше ста французских военнослужащих (из Иностранного легиона) прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. По другой информации, туда доставили еще и 15−20 155-мм самоходок "Цезарь".



Какова реакция Москвы? Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в интервью французской телекомпании BFM TV "без купюр рассказал, что случится, если Эммануэль Макрон отправит войска на Украину". Вице-спикер напомнил, что в 1940 г. французы продержались против нацистов 40 дней, и еще несколько исторических экскурсов. Жаль, что не упомянул, сколько месяцев галлы продержались против Юлия Цезаря.



Естественно, что принятие решений о силовых действиях - прерогатива высшей власти. И она определяет, когда об этом следует заявить. Но депутаты и журналисты имеют полное право обсуждать ответные меры для того, чтобы в Елисейском дворце осознали реальные последствия ввода войск.



Возможно, кто-то скажет, что сто французов в Славянске ничего не решают. Тем более, что два года на Украине воюют тысячи иностранных наемников и более трети из них уже отправлены в мир иной.



Увы, прибытие в незалежную тысяч наемников и хотя бы сотни военнослужащих страны НАТО - две большие разницы, как говорят в Одессе.



Любая страна легко оправдается, что не может контролировать своих "солдат удачи", которые не представляют никого, кроме самих себя. Тут ничего не поделаешь, разве что отправить побольше своих добровольцев в страны бывшей Французской Африки и, возможно, в Иран. Может быть, даже с матчастью в виде истребителей-перехватчиков и ЗРК. Вспомним Испанию, Корею, Вьетнам.



Очевидно, что сто или даже двести французов в Славянске не изменят ситуацию на фронте. Но вслед за этим контингентом завтра могут последовать пара тысяч французов, которые возьмут под контроль самостийную ПВО, а послезавтра в незалежную войдут танковые дивизии Франции, Германии, Польши и других стран. То есть повторятся 1812 и 1941 годы. И тогда России не останется иного, как действовать согласно военной доктрине, то есть применить ядерное оружие, для начала - тактическое.



В принципе, неплохо было бы, если б несколько тысяч москвичей заявились к французскому посольству с бутылками с краской и плакатами, призывающими к нанесению демонстрационного удара "Авангардом" по Парижу. Разумеется, со штатными боевыми частями. Реально пускать "Авангард" пока рано.



Но, думается, когда по французскому телевидению покажут тысячи разъяренных москвичей с подобными плакатами, в предполагаемом месте падения боевых частей неперехватываемой ракеты всерьез задумаются.



Возможно, первым действием Кремля должен быть официальный запрос президенту Макрону о том, кто и на каком основании прибыл в Славянск. Если речь идет о каких-то бандитах, незаконно надевших французскую форму - это одно, а официальный ввод войск по приказу президента - совсем другое. В последнем варианте во всех странах и во всех случаях происходит разрыв дипломатических отношений.



Президент Макрон вряд ли мечтает о ядерной войне с РФ. Он много раз намекал, кто готов быть посредником на переговорах по Украине и сейчас, вводя войска, попросту набивает себе цену. Однако разрыв дипотношений однозначно покажет, что теперь с Макроном никто никогда и ни о чем разговаривать вообще не будет. То есть если и будут переговоры по Украине, то только с теми государствами, с которыми Россия сохранила дипотношения.



Повторяю: чтобы не допустить продвижения войск НАТО к Москве, как это было в 1812 и 1941 годах, согласно доктрине, требуется применить по войскам НАТО на Украине тактическое ядерное оружие.



Французы дали повод. Но бомбить Славянск жалко. Там же в основном русское население. Не будем забывать, что 12 апреля 2014 г. Славянск вошел в состав ДНР и только после трехмесячных боев банды националистов захватили город. А в других местах, где процент русского населения невелик, появление французов должно означать скорое нанесение ядерного удара. И пусть об этом думают украинские националисты.



А в Славянске достаточно применить по расположению 54-й ОМБр ВСУ десятка два планирующих бомб ОФАБ-1500, а еще лучше - ОФАБ-3000. Любопытно, что после этого останется и от бригады, и от легионеров?



Пока точно не известно, откуда прибыли на Украину французские легионеры. В некоторых СМИ говорится о Болгарии. Но она не имеет общей границы с Украиной. Передвижение по морю слишком опасно, и французские легионеры могли добраться посуху до Украины только через Румынию по Дунайским мостам.



Из Румынии на Украину ведут четыре моста длиной в 166, 232 и два по 300 метров. Фотографии мостов во всех ракурсах есть в интернете. После вторжения французских войск на Украину через эти мосты Россия имеет законное право нанести по ним удар. Причем, вполне достаточно разрушить их украинскую половину.



Теоретически французы могли сесть в Болгарии на самоходные баржи и спуститься вниз по Дунаю до украинских портов. Но и тут проблема решаема. Поставить на фарватере Дуная морские мины, и баржи с французами не пройдут, а заодно наступит коллапс Дунайскому судоходству ЕС с многомиллионными потерями.



Тем временем



В ночь на 15 апреля по расположению французских легионеров в районе Славянска был нанесен ракетный удар. Само по себе это неплохо. Но не следует забывать, что легионеры - это не этнические французы, а "расходный материал" французской армии. И во Франции о них никто плакать не будет.