|Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
00:25 20.04.2024
Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
19 апреля 2024, 23:01
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж.
Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона - после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.
О гибели журналиста стало известно ранее в пятницу, 19 апреля. Ему было 42 года.
Последний репортаж Еремина показали сегодня в эфире телеканала РЕН ТВ - он работал в селе Приютное и снимал сюжет про борьбу с беспилотниками.
Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. В Ставропольском Государственном университете получил дипломы по специальностям "Журналистика" и "Юриспруденция".
С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом Пятого канала в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го, работал спецкором "Пятерки" в донецком бюро, ДНР, а с августа 2017-го года до последнего момента Еремин работал специальным корреспондентом МИЦ "Известия" в Москве.
Семен Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Прямо на его глазах сменялись украинские флаги на российские триколоры - все увиденное он транслировал в своих сюжетах.
Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь". Кроме того, журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов.
За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.