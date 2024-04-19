 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.04.2024
00:44  Точка невозврата: в Грузии идет битва за свою страну
00:34  О долге Китая и его "теневых" биржах
00:32  Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады
00:25  Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
00:24  Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж? - А.Широкорад
00:16  Энергорынок за неделю: месть Ирана и новый удар Израиля не впечатлили
00:04  Токаев подписал закон о запрете в KZ вейпов

Пятница, 19.04.2024
23:41  Мигрантам установят языковой барьер
21:10  В боях на Донбассе погиб сражавшийся за русских американец Рассел Бентли, он же Техас
16:39  Эксперты МВФ в три раза занизили рост ВВП Туркменистана, заявленный властями
16:24  Россия готова мириться с Талибаном, - Asia-Plus
16:22  Экс-глава Кыргызского Антимонопола Тукунов задержан за веб-призыв к свержению сущ. строя
16:21  Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе
16:20  Как, закрывая глаза на насилие в семье, в Центральной Азии множат суицид и убийства женщин
16:17  Бабкин: Россия меняет зависимость от Запада на зависимость от Китая
16:10  Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана
15:56  Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)
15:52  Ректора Института русского языка уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов
15:50  Подмосковные власти предлагают согнать гастарбайтеров в... что-то, типа концлагерей
15:16  В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента
15:07  Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, - П.Ковалев
14:50  Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы
14:43  У украинского боевика Головченко, готовившего теракты в Москве, оказалось кыргызстанское прошлое
14:38  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Владимир Овчинский
14:25  Заключен договор об углублении союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана
14:04  В Узбекистане впервые за пять лет повышают стоимость электричества и газа
14:00  Кадровые перестановки в Туркменистане: очередные ротации в судебной системе и прокуратуре
13:02  Казахстан отказался от проведения парада Победы в 2024 году
12:25  Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании
12:11  Лавров вспомнил, как сливали интересы России в Стамбуле
11:35  Коренной перелом. Война стала другой, - Николай Сорокин
11:30  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Вл.Овчинский
11:00  Вероятное – неочевидное. Мы живем два года в новой реальности, - Федор Лукьянов
10:36  Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю
10:00  "Русский иноходец" на азиатских бегах, - С.Агафонов
09:02  Неизвестные БПЛА ударили по авиабазе в центре Ирана
08:45  КырГКНБ задержал членов транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами
00:59  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана
00:18  Новой валюты БРИКС пока не будет, - О.Соловьева
00:10  Европейский суд по правам человека: совращение Европой
Четверг, 18.04.2024
22:56  Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться
22:11  Китай и Соединенные Штаты конкурируют из-за влияния на... Новую Гвинею
22:02  Подмена занятий: как власти Оренбуржья уходят от ответственности за ЧС
19:48  России жизненно важен десятилетний мораторий на завоз мигрантов, - Михаил Делягин
19:41  В Кении разбился вертолет с министром обороны Френсисом Оголла на борту
19:17  В Хорватии прозападный премьер с трудом победил пророссийского президента
19:02  Мировой рынок металлов: англосаксы играют с Россией в "поддавки"? - В.Катасонов
18:45  Военные заводы США и Британии объяты пламенем: русские партизаны?
18:02  Подарил, но... не отдал. Как в Казахстане раскулачивают елбасиного зятя Боранбаева
13:07  В Казахстане из-за паводков остановили работу 634 нефтедобывающие скважины
12:14  Мирзиеев начал 2-дневный государственный визит в Душанбе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
00:25 20.04.2024

Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа

19 апреля 2024, 23:01

Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж.

Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона - после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.



О гибели журналиста стало известно ранее в пятницу, 19 апреля. Ему было 42 года.

Последний репортаж Еремина показали сегодня в эфире телеканала РЕН ТВ - он работал в селе Приютное и снимал сюжет про борьбу с беспилотниками.

Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. В Ставропольском Государственном университете получил дипломы по специальностям "Журналистика" и "Юриспруденция".

С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом Пятого канала в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го, работал спецкором "Пятерки" в донецком бюро, ДНР, а с августа 2017-го года до последнего момента Еремин работал специальным корреспондентом МИЦ "Известия" в Москве.

Семен Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Прямо на его глазах сменялись украинские флаги на российские триколоры - все увиденное он транслировал в своих сюжетах.

Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь". Кроме того, журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713561900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов и Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран Европейского Союза обсудил вопросы управления водными ресурсами
- Госсоветник принял участие в Форуме представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан готов провести торгово-экономическую миссию в Якутии
- О заседании Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Астане
- КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена
- Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в Антикоре
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  