Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа

00:25 20.04.2024

Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа



19 апреля 2024, 23:01



Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж.



Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона - после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.



