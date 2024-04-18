Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады

00:32 20.04.2024

Эксперты и общественность недовольны проблемами с безопасностью и постоянно растущими бюджетами



Андрей Кузмак



Олимпиада в столице Франции - самое ожидаемое спортивное событие в этом году. Однако на сей раз, впервые со времен холодной войны, политическая составляющая Игр становится едва ли не важнее самих состязаний. Кроме того, французское правительство и мэрия Парижа сталкиваются с многочисленными организационными проблемами, некоторые из которых решить за сто дней просто невозможно. "Известия" изучили ситуацию.



Сколько стоит Олимпиада



Проведение Олимпийских игр - мероприятие чрезвычайно дорогое и почти всегда убыточное. По этой причине организаторы каждый раз делают все возможное, чтобы сократить расходную часть бюджета. В некоторых случаях, как, например, в Пхенчхане, олимпийские объекты возводятся только на время соревнований, чтобы потом не было необходимости тратить деньги на их содержание, в других - используется инфраструктура, ранее построенная под другие мероприятия.



Бюджет Игр, заявленный организаторами, составил €3,98 млрд, однако впоследствии был увеличен на €400 млн из-за инфляции и роста цен на энергоресурсы. В январе этого года глава оргкомитета Тони Эстанге заявил, что, возможно, потребуется увеличить расходы на безопасность. "Уровень угрозы постоянно обновляется […] Бюджет на обеспечение безопасности соревнований оценивается примерно в €300 млн, но, вероятно, он будет увеличен. Это наш приоритет", - приводит слова чиновника агентство Reuters.



Однако цифра в €4,5 млрд не является точной. Расходы на реконструкцию зданий и коммуникаций несет не оргкомитет, а правительство Франции. Таким образом, сумма вырастает чуть менее чем вдвое. Агентство АР оценивает ее приблизительно в €8 млрд. В них не входят возникающие по ходу строительства издержки. Например, по информации France Press, компания, занимающаяся контролем и организацией строительства объектов и дорожной инфраструктуры, увеличила оценку работ до €4 млрд, из которых €1,55 млрд гарантированы бюджетом страны.



При этом реальная стоимость проведения Олимпиады становится известна значительно позднее. Исследование, проведенное оксфордской Said Business School, показало, что при подаче заявки организаторы намеренно занижают расходы и завышают ожидаемые доходы.



Поезда, врачи, бактерии



До сих пор не решены вопросы, относящиеся непосредственно к проведению Игр. Париж и без Олимпиады известен сложной транспортной ситуацией. Но, как пишет France Press, проблема усугубляется тем, что две линии метро, ​​которые по замыслу должны были связать олимпийские объекты с центром города, не будут достроены к началу соревнований.



Еще одна проблема, уже освещенная во всех подробностях мировыми СМИ, - состояние Сены. На реке, проходящей через весь город, должны будут состояться состязания, в том числе - по плаванию. Однако, как заявляют эксперты, это опасно для здоровья. Анализ показывает, что количество содержащихся в Сене бактерий в два-три раза превышает допустимые нормы. В проводившем эти исследования фонде Surfrider Foundation Europe заявляют о "признаках заражения фекалиями". Эммануэль Макрон поспешил успокоить общественность и даже пообещал искупаться в реке, чего сами парижане по понятным причинам не делают еще с начала прошлого века.



Не остались в стороне от праздника спорта и французские профсоюзы.



Крупнейшая в стране организация "Всеобщая конфедерация профсоюзов" уведомила о проведении в период Олимпиады забастовки, которая затронет работников органов власти, органов местного самоуправления и здравоохранения.



В то же время для французских властей и особенно Эммануэля Макрона Игры представляют собой важнейшее политическое событие, подчеркивает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.



- Для Макрона Олимпиада, как и 80-летний юбилей высадки в Нормандии в июне или международный саммит Франкофонии в октябре, очень важна с точки зрения имиджа. Она призвана показать миру влияние, если не величие, Франции. Подготовка к Играм идет активная - в плане обеспечения безопасности, подготовки инфраструктуры. При этом, если политики приветствуют Олимпиаду, то французы опасаются наплыва туристов и роста цен. Поскольку летний период - сезон отпусков, то многие постараются в это время уехать из Парижа, - отмечает собеседник "Известий".



Военный олимпизм



Однако если организационные проблемы и постоянно растущие расходы можно так или иначе спрятать, то повлиять на окружающий Игры политический контекст возможности нет. Эксперты как внутри Франции, так и за ее пределами всерьез обеспокоены вопросами безопасности, которые являются прямым следствием происходящих в мире событий. Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в специальных службах, Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД республики отменить из-за высокой террористической угрозы церемонию открытия Олимпийских игр, которая должна была пройти по особому маршруту через весь город.



Макрон высказал надежду на олимпийское перемирие на Украине и в секторе Газа. Однако при этом президент вполне однозначно высказался насчет того, на чье стороне Франция выступает в этих конфликтах.



Как следствие, главное опасение организаторов состоит в том, что кто-то из 5,7 млн проживающих во Франции мусульман (8,8% населения страны) может быть не согласен с позицией Парижа в ближневосточном кризисе или будет задействован в качестве исполнителя террористической атаки. По этой причине МВД Франции запретило с нового года въезд в страну имамов из Турции и Алжира.



Впрочем, как отмечают эксперты, даже если обойдется без инцидентов, это не избавит Олимпиаду от иных политических акций. Игры обречены пройти в контексте текущего геополитического противостояния, констатирует спортивный обозреватель Александр Кузмак.



- Как, например, будут взаимодействовать команды Израиля и Ирана? Они даже на открытии Игр идут недалеко друг от друга. А есть еще команды других арабских стран и их болельщики. Вторая проблема - отсутствие России и Белоруссии. Определенные соревнования будут лишены спортивной интриги. Кроме того, нет сомнений, что украинские спортсмены и их болельщики будут делать разнообразные политические заявления. Вся Олимпиада окажется пронизана политикой. Вне всяких сомнений, будут разнообразные акции, баннеры и комментарии соответствующего содержания, то есть все то, чего на Играх, по идее, быть не должно, - подчеркивает эксперт.



Таким образом, нерешенные организационные вопросы вкупе со сложнейшей международной обстановкой создают условия, в которых перенос Олимпийских игр не кажется чем-то невероятным.



Как отмечает Александр Кузмак, такое развитие событий действительно не следует исключать. По крайней мере, шансы на это гораздо выше, чем обычно.



- Проблемы с безопасностью будет очень сложно решить просто по причине очевидных внутренних сложностей. С Сеной действительно беда, такая же, как с Олимпийской деревней. А еще огромные проблемы с логистикой, потому что это Париж. По совокупности факторов и текущей политической обстановке существует немалая вероятность, что Игры могут попробовать перенести на более поздний срок. Такой сценарий вполне можно рассматривать, - заключил эксперт.