Точка невозврата: в Грузии идет битва за свою страну

00:44 20.04.2024

События в Грузии на первый взгляд не кажутся чем-то необычным. Страна прошла через "Революцию роз", систематические протестные акции периода президентства Саакашвили и последних лет, когда активно продвигают "российское вмешательство", против которого восстает "народ" Грузии.



Но сегодняшние события все же разительно отличаются от всего что было до этого. Сегодня решается судьба суверенной Грузии. Если грузинские власти сумеют выстоять и провести законопроект "О прозрачности иностранного влияния", также известного как "Закон об иноагентах", тени, окутывающие политическое закулисье страны, окончательно развеются, и станет отчетливо видно, кто стоит за противодействием правительству, кто управляет откровенно марионеточной оппозицией, и кто в реальности получает дивиденды от нестабильности в закавказской республике.



Хотя, думаю у авторов законопроекта и так есть ответы на эти вопросы, как и понимание в какую игру пытаются втащить Грузию, и какую ей уготовили участь, иначе не было бы этого законопроекта.



Законопроект об иноагентах действительно имеет много общего с аналогичным законом в России. Но не по содержанию как таковому, а по значению для страны. Ведь фактически с принятием в России Федерального закона от 14.07.2022 г. "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" страна реально избавилась от действительно большого количества лиц, действовавших не в интересах российского государства и российского народа, и механизмов, с помощью которых все это делалось. Фактически были выявлены и обрублены источники финансирования деятельности антигосударственных структур. А многие агенты влияния, оставшись без надлежащего финансирования поспешили покинуть страну. Этот закон стал реальным действенным шагом на пути обретения истинной суверенности, позволил стабилизировать политические процессы (не случайно последние выборы президента РФ прошли достаточно спокойно, если не брать отдельные провокации), и получить надежный щит от цветных революций, риск которых прослеживался после событий с попытками госпереворота в Белоруссии и Казахстане.



Грузинские власти, ведомые партией "Грузинская мечта", стремятся добиться такого же результата. Им нужна стабильная развивающаяся Грузия, мирно сосуществующая с соседями, а не воюющая с ними. Они хотят вести страну путем реформ, а не существовать в ожидании очередной революции, которая перечеркнет все хорошее, чего смогли добиться власти.



Это тоже реальный шаг по направлению к обретению реального суверенитета, при котором власти смогут вести диалог на равных с другими государствами, а не исполнять веления "Великих Господ Миэрина" Запада, которые подобно мартинским персонажам "Песни Льда и Пламени", не видели ни в ком себе ровни и относились к любому как к рабу, послушно исполняющему приказы. И это возможно лишь тогда, когда Запад или напрямую управляет марионеточным правительством, либо шантажирует возможностью госпереворота, который произойдет в тот же момент, когда будет принято не то решение, которое "рекомендуют" принять представители американского Госдепа.



И эту самую удавку со своей шеи грузинские власти пытаются снять путем принятия закона об иноагентах.



И именно поэтому можно наблюдать и достаточно агрессивную риторику и американского посольства в Тбилиси, и упомянутого Госдепа, едва ли не в открытую требующих отказа от вступления в силу закона. И именно по этой причине грузинские оппозиционные силы, напрямую финансируемые с Запада, вывели людей на улицу, стремясь провести в стране "майдан", оперируя "российской угрозой" и "российским законом". Несмотря на то, что по отношению к Грузии никакой угрозы объективно не исходит, напротив российские власти нацелены на конструктивный диалог с грузинскими коллегами. А грузинский "российский закон" об иноагентах во многом списан не с российского, а как раз с американского.



При этом для оппозиции это точка невозврата. Либо они свергают правительство Ираклия Кобахидзе, и берут власть в свои руки, либо завтра все узнают, на чьи деньги живет оппозиция, и в чьих интересах она действует. Как и для действующего президента республики Саломе Зурабишвили, которая рискует получить импичмент, как только станет известно о ее финансировании извне. А то что так и будет, у грузинского правительства сомнений похоже тоже нет. Ведь представители "Грузинской мечты" уже сейчас ее считают и называют иностранным агентом. Со вступлением в силу "Закона о прозрачности иностранного влияния" у них появятся и правовые доводы в решении проблемы антигрузинского грузинского президента.



Должен закон решить и проблему украинизации страны, о чем откровенно заявил Ираклий Кобахидзе. И тут тоже сложно его упрекнуть в ошибочности выводов.



И дело даже не в том, что на республику оказывается достаточно серьезное влияние со стороны украинского режима, который стал инструментом воздействия Вашингтона и НАТО на постсоветские страны, что приведет к тем же социальным последствиям, которые мы наблюдаем до сих пор - радикализация и криминализация общества, отказ от демократических начал государственности, развитие националистических и нацистских идей и тотальное пренебрежение жизнями своих граждан, гонения на традиционную церковь, продвижение ЛГБТ-идей*. То есть ровно всего того, что не просто не нужно грузинскому государству, но и чуждо грузинскому народу, который сохраняет приверженность традиционным ценностям.



И эти процессы перманентно уже стали оказывать влияние на грузинское общество, особенно после достаточно жесткой и агрессивной пропаганды со стороны украинского режима и стран Запада после начала Россией СВО. И делается это осознано - с целью маргинализации грузинского общества и его идеологической подготовки к войне с Россией, которая так нужна Западу как второй фронт в текущих военно-политических реалиях современного мира.



В какой-то степени сейчас решается не только то, будет ли Грузия суверенным государством, а то, будет ли она в принципе существовать. И дело даже не в мифической угрозе со стороны России, а в том, что страна, живущая лишь ненавистью к другой стране, обречена на гибель, что неоднократно можно было наблюдать в мировой истории.



А этого не хотелось бы, поскольку, несмотря ни на что, между российским и грузинским народом сохранилось некое единство, и восприятие как братского народа. Ведь в нашем прошлом столетия совместной жизни, совместных свершений и побед. Мы вместе строили светлое будущее, и делали все для процветания земли, на которой мы живем. И мы едины в этом устремлении и до сих пор. Вещей, которые нас связывают, все еще намного больше, чем тех, которые нас разъединяют.



Перед Грузией стоит исторический выбор, ее ждет настоящая схватка за свою страну. И очень хочется пожелать даже не грузинскому правительству, а грузинскому народу, победить в этой схватке и не перепутать добро со злом, правду с ложью.



Сергей Решетняк - эксперт Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС