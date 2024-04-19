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Большая война: противостояние Израиля и Ирана перекинулось на другие страны
09:52 20.04.2024

На базе проиранского подразделения армии Ирака произошел взрыв: есть жертвы

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Драматические события на Ближнем Востоке на фоне обострения военного противостояния между Ираном и Израилем продолжают развиваться. Взрыв прогремел на базе подразделения иракской армии, связанного с Ираном. Официальные лица сообщают о жертвах, некоторые ссылаются на авиаудар по бывшему подразделению по борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация), известному как "Хашед аш-Шааби", которое в настоящее время является частью регулярных вооруженных сил Ирака.

По данным источников в службе безопасности, на иракской военной базе, где дислоцируются проиранские военизированные формирования, прогремел взрыв, сообщает The Guardian.

Взрыв в пятницу вечером произошел на базе Кальсо, где дислоцируется бывшая проиранская военизированная группировка "Хашед аш-Шааби", ныне интегрированная в регулярную армию, сообщили агентству Франс Пресс источник в министерстве внутренних дел Ирака и военный чиновник.

Представитель министерства сообщил, что в результате теракта погиб один человек и еще восемь получили ранения, в то время как военный источник сообщил, что трое иракских военнослужащих были ранены, сообщает AFP.

Информационное агентство Reuters сообщило, что два чиновника обвинили во взрыве авиаудар, но не смогли сказать, кто несет за это ответственность.

В заявлении "Хашед аш-Шааби" говорится, что атака привела к "материальным потерям" и человеческим жертвам, не уточняя количество раненых. Организация заявила, что на ее территории произошел "взрыв".

"В результате взрыва пострадали оборудование, оружие и транспортные средства", - сказал источник в министерстве.

Источники в службе безопасности не сообщили, кто несет ответственность за атаку, и не сообщили, был ли это удар беспилотника. Ответственность за атаку пока не была взята на себя.

В социальных сетях американские военные заявили, что их силы не стоят за этим ударом. "Соединенные Штаты не наносили сегодня авиаударов по Ираку", - сообщило Центральное командование США (Centcom) в Twitter/X, добавив, что сообщения о том, что американские войска нанесли удар, "не соответствуют действительности".

"Хашед аш-Шааби", альянс вооруженных группировок, в основном шиитских, созданный для борьбы с "Исламским государством" (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка), в настоящее время входит в состав сил безопасности Ирака. Этот альянс также известен как Силы народной мобилизации, Народный мобилизационный комитет или отряды народной мобилизации.

Нападение на проиранские военизированные формирования произошло на фоне региональной напряженности из-за войны между Израилем и поддерживаемыми Тегераном палестинскими боевиками ХАМАС, отмечает The Guardian.

В пятницу удары, в которых обвиняют Израиль, были нанесены по военной базе близ Исфахана в Иране, очевидно, в отместку за провалившуюся попытку Ирана нанести ковровые удары по Израилю с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713595920


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