Казахстанским фермерам обещают возместить ущерб от паводков: разработана схема

10:29 20.04.2024

Казахстанским фермерам возместят ущерб от паводков: разработаны правила.



В Министерстве сельского хозяйства разработали Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.



Согласно правилам, при объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местные акиматы создают комиссии из числа представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел, органов по противодействию коррупции, общественных организаций, Региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества.



Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.



Определение размера возмещаемой стоимости ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, осуществляется комиссией.



Рабочий орган после дня объявления чрезвычайной ситуации природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе местного акимата объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера.



Прием заявлений на возмещение ущерба принимается комиссиями в течение 30 календарных дней с момента объявления ЧС.



Объявление включает следующие сведения:



наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии.

Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают в рабочий орган заявку на возмещение ущерба.



К заявке о возмещении ущерба прилагаются:



копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются нарочно через канцелярию местного исполнительного органа или в электронном виде на электронный адрес канцелярии акимата.



Рабочий орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов рассматривает и проверяет их на предмет полноты и соответствия требованиям.



При установлении неполноты представленных сведений или несоответствия документов требованиям рабочий орган направляет физическому или юридическому лицу уведомление, в котором указывает на недочеты. Уведомление направляется на электронный адрес, указанный физическим или юридическим лицом в заявке.



Срок для приведения документов в соответствие требованиям – два рабочих дня.



После окончания сроков рассмотрения документов рабочий орган в течение одного рабочего дня передает документы физического или юридического лица на рассмотрение комиссии.



Члены комиссии в течение десяти рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.



Обследование осуществляется в присутствии физического или юридического лица или его доверенного лица и по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов.



Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется, исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на один гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.



В случае, если физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.



При этом технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется отдельно на богарные и орошаемые пашни.



После принятия решения о выделении денег за счет бюджетных или внебюджетных средств рабочий орган в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", и направляет на электронный адрес физического или юридического лица, указанный в заявке, уведомление о перечислении денежных средств.



Возмещение ущерба в животноводстве

Возмещение за счет бюджетных или внебюджетных средств владельцам осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:



наличие павшего сельскохозяйственного животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);

наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе ИСЖ;

отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного, но с подтверждением наличия в базе ИСЖ.

При всех этих случаях комиссии необходимо обеспечить сверку с базой ИСЖ. При необходимости установления принадлежности со слов владельца сельскохозяйственного животного составить комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей и по завершении утилизации составить акт.



Возмещение ущерба по поголовью птицы вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации.



Возмещение владельцам за счет иных источников осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:



Наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, и отсутствие в базе ИСЖ.

Отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного и отсутствие в базе ИСЖ.

Во всех случаях комиссии необходимо обеспечить сверку и установление принадлежности со слов владельца сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей, при этом подтвержденное в электронном программном обеспечении по хозяйственному учету (ЭПХУ), с составлением комиссионного акта падежа.



Размер компенсации определяется на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 мая.



Ранее мы рассказали, как будут выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от паводков.



Лариса Черненко