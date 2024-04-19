РосПравительство уточнило квоты на гастарбайтеров в регионах

10:34 20.04.2024

Правительство России уточнило правила утверждения квот на иностранных работников в регионах



Правительство России уточнило правила утверждения квот на иностранных работников в регионах Согласно постановлению кабмина, теперь направлять предложения в Минтруд сможет только руководство региона, а не каждое региональное ведомство.



Постановление передает право запроса квоты в "высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации", тогда как прежде таким правом пользовались "исполнительные органы государственной власти субъектов". Также региональные ведомства потеряли право запрашивать у Минтруда перераспределение квот в течение года - оно также передано на уровень властей субъекта федерации, пишет ТАСС.



Кроме того, процесс утверждения и распределения квот сокращается до пяти дней, в течение которых Минтруд будет должен опубликовать в интернете перечень специальностей, в которых у РФ есть потребность в текущем году.



Правительство ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, с учетом потребностей регионов. Часть из общей квоты распределяют по регионам, часть остается в резерве для распределения между регионами с учетом потребностей, которые возникают в течение года. Резерв позволяет более гибко распределять трудовые ресурсы с учетом изменений потребностей предприятий. В 2023 году Минтруд устанавливал квоту в размере 99,4 тыс. разрешений и еще 24,5 тыс. в резерве.



Ответственность за перенасыщение регионов мигрантами в будущем фактические переложили на губернаторов.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20240420/pravitelstvo-rossii-utochnilo-pravila-utverzhdeniya-kvot-na-inostrannih-rabotnikov-v-regionah