 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.04.2024
15:21  Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
13:29  В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком
12:47  Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:40  Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье
12:20  По Ташкенту топает военный марш. Цель - "повысить чувство гордости страны..."
12:19  ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:00  Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин

11:55  Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz
11:42  В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"
11:18  Памяти Бориса Кимягарова - создателя Таджикского советского кино (история)
11:16  Кто будет править Германией в 2025 году? - Олег Никифоров
11:03  Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
11:00  Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами
10:34  РосПравительство уточнило квоты на гастарбайтеров в регионах
10:29  Казахстанским фермерам обещают возместить ущерб от паводков: разработана схема
10:24  Как Япония избавилась от коррупции, - Софья Гер
09:52  Большая война: противостояние Израиля и Ирана перекинулось на другие страны
00:44  Точка невозврата: в Грузии идет битва за свою страну
00:34  О долге Китая и его "теневых" биржах
00:32  Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады
00:25  Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
00:24  Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж? - А.Широкорад
00:16  Энергорынок за неделю: месть Ирана и новый удар Израиля не впечатлили
00:04  Токаев подписал закон о запрете в KZ вейпов
Пятница, 19.04.2024
23:41  Мигрантам установят языковой барьер
21:10  В боях на Донбассе погиб сражавшийся за русских американец Рассел Бентли, он же Техас
16:39  Эксперты МВФ в три раза занизили рост ВВП Туркменистана, заявленный властями
16:24  Россия готова мириться с Талибаном, - Asia-Plus
16:22  Экс-глава Кыргызского Антимонопола Тукунов задержан за веб-призыв к свержению сущ. строя
16:21  Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе
16:20  Как, закрывая глаза на насилие в семье, в Центральной Азии множат суицид и убийства женщин
16:17  Бабкин: Россия меняет зависимость от Запада на зависимость от Китая
16:10  Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана
15:56  Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)
15:52  Ректора Института русского языка уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов
15:50  Подмосковные власти предлагают согнать гастарбайтеров в... что-то, типа концлагерей
15:16  В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента
15:07  Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, - П.Ковалев
14:50  Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы
14:43  У украинского боевика Головченко, готовившего теракты в Москве, оказалось кыргызстанское прошлое
14:38  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Владимир Овчинский
14:25  Заключен договор об углублении союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана
14:04  В Узбекистане впервые за пять лет повышают стоимость электричества и газа
14:00  Кадровые перестановки в Туркменистане: очередные ротации в судебной системе и прокуратуре
13:02  Казахстан отказался от проведения парада Победы в 2024 году
12:25  Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании
12:11  Лавров вспомнил, как сливали интересы России в Стамбуле
11:35  Коренной перелом. Война стала другой, - Николай Сорокин
11:30  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Вл.Овчинский
11:00  Вероятное – неочевидное. Мы живем два года в новой реальности, - Федор Лукьянов
10:36  Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами
11:00 20.04.2024

Дмитрий Астрахань
Военкор
18 апреля 2024

В украинских социальных сетях распространилась новость о том, что очередной девятнадцатилетний боевик ликвидирован нашими войсками под Часовым Яром.

Девятнадцатилетний боевик, ликвидированный под Часовым Яром

Казалось бы, это лишь одна из множества подобных новостей. Но именно этот молодой человек в свое время был локальным интернет-мемом.



Известным он стал за десять лет до смерти, будучи ребенком, который ярко отвечал на вопросы журналистов в сюжете про открытие детских лагерей запрещенной в России террористической организации "Азов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Полноватый ребенок в очках, в футболке с символикой этой организации и американском кепи задорно говорил о военном лагере. И с детской серьезностью объяснял, что это не какой-нибудь там детский лагерь "Орленок".

Произнося последнее слово по-русски, он кривлялся, как бы подчеркивая, что все связанное с Россией - плохое и поэтому даже не имеет украинского названия. В те годы на Украине это было модным.

Почему эта новость вызывает такой интерес и иллюстрирует сразу множество процессов? Как судьба малолетней жертвы пропаганды увязана с общей ситуацией настолько, что фото покойника несколько дней будоражили сеть?

Перенесемся в 2015-й. После вторых Минских соглашений стало понятно, что разрастание конфликта откладывается. И переживший все предыдущие события, выросший во много раз "Азов" получил под контроль и в полное правление вотчину - Мариуполь и прилегающие районы. Чтобы "крепить оборону" и пробуждать там любовь к Украине под угрозой оружия.

Случай для Украины не уникальный, но именно Андрей Билецкий и его организация смогли в полной мере распорядиться открывшимися возможностями. Изучив исторический опыт своих нацистских кумиров, они поняли, что необходимо строить партию, военную структуру, широкое уличное движение, молодежное движение и детскую организацию.

В общем, аналоги структур немецких нацистов - от НСДАП до "Гитлерюгенда", что особенно ими никогда и не скрывалось. Имея в подчинении такой удобный регион, азовцы активно взялись за дело и начали делать лагеря для детей.

На Украине, в общем-то, националисты под видом скаутских организаций этим занимались с девяностых годов, но степень откровенности азовцев была максимальной. Создавались абсолютно военизированные лагеря, приглашались преподаватели, инструкторы и вожатые, не скрывавшие своих взглядов.

Окучивались малолетние парни, желающие изучить ножевой бой, чтобы расправляться с "врагами нации" на улицах.

На тот момент откровенность демонстрируемых взглядов и "программы обучения" были слишком вызывающими даже по украинским меркам.

Однако хорошо умеющие заниматься скандальным пиаром неонацисты радостно все это показывали широкой публике, почти не сглаживая острые углы. Какие-то родители отдавали детей на воспитание тогдашним "героям освобождения Мариуполя", а кто-то просто сплавлял трудных подростков в надежде на будущую успешную жизнь в структурах победителей.

Несколько раз ситуация привлекала внимание Запада. Все-таки тема детей-солдат и настолько откровенный неонацизм воспринимались там достаточно болезненно. Тем более когда оказалось, что Брентон Таррант, устроивший массовый расстрел в австралийском Крайстчерче, ездил учиться идеям "нациократии "Азова" в аналогичный лагерь для молодых людей постарше.

Были еще несостоявшиеся террористы из США, которые не успели съездить на Украину, но получали запрещенную литературу.

Однако к тому времени курируемая министром внутренних дел Арсеном Аваковым организация стала уже неприкасаемой. А чуть позже уже было совершенно непонятно, способен ли вообще кто-то внутри страны с ней справиться - так она укрепилась и разрослась. Так что западные заступники детей не спасли, хотя, честно говоря, не сильно-то старались.

И вот прошло 10 лет. Дети из первых наборов подросли и уже в качестве вполне сформировавшихся идейных бойцов пошли на фронт. Как раз почти в тот момент, для которого их и растили.

Конечно, пошли не так, как планировалось. Их готовили зачищать русских в окруженных регионах, а они попали в жестокую мясорубку. Но это уже нюансы. Главное, что их готовили воевать против русских, просто боевые действия пошли не по украинскому плану.

Интересно, что этот идейный молодой человек попал на фронт не после курсов подготовки в Англии или Германии. Туда таких не берут еще со времен, когда после зачистки "Азовстали" появились съемки пленных азовцев с голыми торсами.

Их специфические татуировки не смогли оправдать перед своими согражданами даже самые сильные мастера западной словесной эквилибристики. Так что дорога таким персонажам - сразу под бомбы, без заезда в Европу.

Мальчик, ставший пасынком новой украинской нации, уничтожен на дальней дистанции, так и не показав навыки ножевого боя, которому его учили в лагерях. Англичане, которые по большому счету всю эту конструкцию и создали, делают вид, что нет ни "Азова", ни таких вот мальчиков. Не существует их в природе - и все тут.

Однако "Азов", который украинскому населению и Западу преподносили как исключительно временное зло для будущего планомерного истребления русских, жив и по сей день. Зачистка по хорватскому сценарию, которую они планировали, не случилась, а вместо этого уже армия России зачищает руины оккупированных Украиной городов.

И нам еще предстоит иметь дело с многими подобными "мальчиками", которых за десять лет успели превратить в нацистские механизмы, вколотив в головы ненависть и веру в свою избранность.

И главное, что каждый день Украина захватывает обманом или угрозами новых детей и превращает и их в очередных нелюбимых пасынков новых "вождей" (позывной Билецкого в 2014-м - Белый Вождь).

И как бы страшно это ни звучало, но большую часть их, уже выросших, спасти и сделать нормальными людьми почти невозможно.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713600000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов и Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран Европейского Союза обсудил вопросы управления водными ресурсами
- Госсоветник принял участие в Форуме представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан готов провести торгово-экономическую миссию в Якутии
- О заседании Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Астане
- КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена
- Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в Антикоре
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  