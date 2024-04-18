Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами

11:00 20.04.2024

Дмитрий Астрахань

Военкор

18 апреля 2024



В украинских социальных сетях распространилась новость о том, что очередной девятнадцатилетний боевик ликвидирован нашими войсками под Часовым Яром.



Девятнадцатилетний боевик, ликвидированный под Часовым Яром



Казалось бы, это лишь одна из множества подобных новостей. Но именно этот молодой человек в свое время был локальным интернет-мемом.



