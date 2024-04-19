 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.04.2024
15:21  Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
13:29  В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком
12:47  Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:40  Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье
12:20  По Ташкенту топает военный марш. Цель - "повысить чувство гордости страны..."
12:19  ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:00  Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин

11:55  Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz
11:42  В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"
11:18  Памяти Бориса Кимягарова - создателя Таджикского советского кино (история)
11:16  Кто будет править Германией в 2025 году? - Олег Никифоров
11:03  Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
11:00  Пасынки украинской нации. За что гибнут подросшие дети с промытыми мозгами
10:34  РосПравительство уточнило квоты на гастарбайтеров в регионах
10:29  Казахстанским фермерам обещают возместить ущерб от паводков: разработана схема
10:24  Как Япония избавилась от коррупции, - Софья Гер
09:52  Большая война: противостояние Израиля и Ирана перекинулось на другие страны
00:44  Точка невозврата: в Грузии идет битва за свою страну
00:34  О долге Китая и его "теневых" биржах
00:32  Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады
00:25  Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
00:24  Макрон в поход собрался. Когда бомбить Париж? - А.Широкорад
00:16  Энергорынок за неделю: месть Ирана и новый удар Израиля не впечатлили
00:04  Токаев подписал закон о запрете в KZ вейпов
Пятница, 19.04.2024
23:41  Мигрантам установят языковой барьер
21:10  В боях на Донбассе погиб сражавшийся за русских американец Рассел Бентли, он же Техас
16:39  Эксперты МВФ в три раза занизили рост ВВП Туркменистана, заявленный властями
16:24  Россия готова мириться с Талибаном, - Asia-Plus
16:22  Экс-глава Кыргызского Антимонопола Тукунов задержан за веб-призыв к свержению сущ. строя
16:21  Рахмон II-й кадрово перетряхнул Душанбе
16:20  Как, закрывая глаза на насилие в семье, в Центральной Азии множат суицид и убийства женщин
16:17  Бабкин: Россия меняет зависимость от Запада на зависимость от Китая
16:10  Роза Рымбаева стала Народной артисткой Кыргызстана
15:56  Токаев наградил Жапарова орденом "Дружба" I степени (Достык)
15:52  Ректора Института русского языка уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов
15:50  Подмосковные власти предлагают согнать гастарбайтеров в... что-то, типа концлагерей
15:16  В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента
15:07  Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, - П.Ковалев
14:50  Гадалок, знахарей и колдунов в Таджикистане планируют отправить на принудительные работы
14:43  У украинского боевика Головченко, готовившего теракты в Москве, оказалось кыргызстанское прошлое
14:38  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Владимир Овчинский
14:25  Заключен договор об углублении союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана
14:04  В Узбекистане впервые за пять лет повышают стоимость электричества и газа
14:00  Кадровые перестановки в Туркменистане: очередные ротации в судебной системе и прокуратуре
13:02  Казахстан отказался от проведения парада Победы в 2024 году
12:25  Кыргызского актера Мамаева оправдали в деле об изнасиловании
12:11  Лавров вспомнил, как сливали интересы России в Стамбуле
11:35  Коренной перелом. Война стала другой, - Николай Сорокин
11:30  Израиль не внял к призывам к "сдержанности" и сделал все наоборот, - Вл.Овчинский
11:00  Вероятное – неочевидное. Мы живем два года в новой реальности, - Федор Лукьянов
10:36  Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
11:03 20.04.2024

Куандык Кажкенов, Батырбек Абдышев и Ростислав Коняшкин 19 апреля получили должности в трех министерствах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлениями правительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, Абдышев Батырбек Кадырбекович – вице-министром по чрезвычайным ситуациям, Коняшкин Ростислав Анатольевич – вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Академию "Кокше".
Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.
В 2008-2009 гг. – инженер-проектировщик в научно-техническом центре.
С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза".
С 2021 г. по настоящее время – генеральный директор РГП "Госэкспертиза".

Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных сил РК.
В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в г. Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.
В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.
С 2021 г. по настоящее время – председатель правления АО "Национальные информационные технологии".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля своим указом назначил судей областных судов в трех регионах, также он сменил главу Военного суда.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713600180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов и Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран Европейского Союза обсудил вопросы управления водными ресурсами
- Госсоветник принял участие в Форуме представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан готов провести торгово-экономическую миссию в Якутии
- О заседании Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Астане
- КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена
- Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в Антикоре
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  