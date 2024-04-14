 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто будет править Германией в 2025 году? - Олег Никифоров
11:16 20.04.2024

14.04.2024

Кто будет править Германией в 2025 году
Немецкие политики вступили в борьбу за канцлерское кресло
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Хотя до следующих федеральных выборов в Германии еще полтора года, среди ведущих политиков страны уже разгорелась конкурентная борьба. Все дело в политическом раскладе. Ни одна партия не в состоянии выиграть предстоящие выборы и в одиночку сформировать правительство.

Лидер опросов консервативный блок ХДС/ХСС пока набирает более 30% голосов. Но для однопартийного правительства этого явно не хватает. Лидеру блока Фридриху Мерцу приходится оглядываться по сторонам в поисках партнера. А выбор у него невелик. В будущий Бундестаг наверняка пройдут кроме консерваторов партия "Союз 90/Зеленые" и Социал-демократическая партия (СДПГ). Однако опросы показывают, что за них готовы проголосовать от 13 до 15% избирателей. Чисто арифметически это менее 50%. Вся надежда на то, что возможная в будущем оппозиция вряд ли договорится об объединении. Ведь в Бундестаг скорее всего пройдут правые популисты и левая партия "Альянс Сары Вагенкнехт".

Пока, согласно опросам, "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает около 18%, а партия Вагенкнехт – чуть более 6%. Но консерваторы уже заявили, что с правыми популистами и с левыми они ничего общего иметь на федеральном уровне не хотят. Если такой подход у Мерца как лидера ХДС/ХСС не изменится, то будущее правительство ожидает неустойчивое большинство, поскольку вряд ли консерваторы возьмут в кабинет сразу и социал-демократов, и "Зеленых" – уж больно велики противоречия между лидерами и партиями второго и третьего эшелона, прежде всего в экономических и энергетических вопросах. Ведь Мерц обещал сразу после прихода к власти запустить остановленные "семафорной" коалицией под давлением "Зеленых" атомные электростанции.

Расклады же на земельных выборах могут оказаться совершенно неожиданными. Недаром на недавнем ток-шоу один из земельных премьер-министров из ХДС не исключил после осенних выборов в восточногерманских землях создания коалиции с АдГ. На коммунальном уровне такое сотрудничество уже происходит повсеместно.

Судя по всему, немецкие политики не могут игнорировать АдГ. Это показала состоявшаяся в конце недели телевизионная дуэль между Марио Фойгтом, лидером ХДС в восточногерманской земле Тюрингия, где осенью пройдут выборы, с главой местной АдГ Бьерном Хекке, которого пресса упорно называет "неонацистом".

Дело в том, что именно Хекке возглавляет "Крыло" в АдГ, которое признано Ведомством по охране Конституции (контрразведка) экстремистским и поставлено под наблюдение. В то же время, согласно опросам, АдГ в этой земле в сентябре может стать сильнейшей политической силой, набрав 30% голосов, а ХДС с 20% окажется на втором месте. Интересно, что "Зеленые" могут не преодолеть 5-процентный барьер.

Коалиция АдГ и ХДС напрашивается сама собой, и в предыдущих выступлениях Фойг не исключал сотрудничества с правыми популистами для решения конкретных вопросов в этой земле. За это политика подвергли в прессе жесткой критике. Его обвинили в том, что, вступив в публичную дискуссию с АдГ, он предоставил ее лидеру общегерманскую трибуну, и Хекке смог себя "раздемонизировать". Но этот факт можно рассматривать как своего рода первый звонок в пользу АдГ в борьбе, которая ведется против этой партии за ее антииммигрантскую и пророссийскую политику.

Для нынешнего поколения германских политических лидеров характерна прежде всего излишняя самоуверенность во всех вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней политики. Так, действующий федеральный канцлер Олаф Шольц уверен в успехе. Среди своих приближенных он предпочитает говорить о том, что не верит опросам и на самом деле рейтинг его партии и его лично намного выше.

Такая же самоуверенность царит в рядах "Зеленых", где оба лидера – Анналена Бербок и Роберт Хабек – начинают борьбу за первое место в избирательном списке. Как отмечает в связи с этим журнал Focus, Хабек накануне католической Пасхи счел необходимым выступить перед избирателями с программной речью по внешней и внутренней политике. "Как будто он уже федеральный канцлер", – с иронией пишет журнал.

На прошлых выборах вице-канцлер, федеральный министр экономики и климата Хабек уступил первенство в списке и соответственно кандидатство на кресло канцлера Бербок. Он считает, что теперь пришла его очередь. Хабек всерьез полагает (впрочем, как и Шольц), что желание остаться во власти может при определенных условиях заставить лидера ХДС/ХСС уступить кресло канцлера партнеру по коалиции.

Конечно, выбор для Мерца непростой и практически только между социал-демократами и "Зелеными". Этот выбор будет носить прагматический характер. Но о том, предпочтет ли лидер консерваторов внешнюю политику "Зеленых" с ее явно антироссийской направленностью или экономику с более взвешенным подходом Шольца, остается только гадать.

Да и сам Шольц в принципе не может быть уверен в успехе. Ведь его активно подпирает коллега по партии, министр обороны Борис Писториус, который ради сохранения своего лидерства в рейтинге ведущих политиков затеял реформу Бундесвера. Она пока сводится к повышению уровня оперативности управления войсками благодаря сокращению командной цепочки.

Неизвестной величиной на политическом горизонте остается Свободная демократическая партия (СвДП). Ее рейтинг неуклонно падает, и сегодня неизвестно, сможет ли партия преодолеть 5-процентный барьер и попасть в Бундестаг. Однако ее лидер, федеральный министр финансов Кристиан Линднер, как и Шольц, убежден в том, что опросы не отражают реалий и на самом деле за СвДП готовы проголосовать не менее 10% избирателей.

Конечно, распрощаться с иллюзиями немецким политикам помогут результаты выборов. Ближайшие, коммунальные, пройдут в июне одновременно с выборами в Европарламент. Зато осенние – в ландтаги трех восточногерманских земель – более точно определят место каждой партии в политическом ландшафте Германии.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713600960


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