В армии Китая создали новый род войск - "Силы информационной поддержки"

11:42 20.04.2024

В составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) создан новый род войск – силы информационной поддержки. Торжественная церемония по этому поводу прошла в Пекине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства КНР.



Как сообщается, председатель КНР Си Цзиньпин вручил силам информационной поддержки военный флаг и выступил с речью от имени центрального комитета партии и центрального военного совета Китая.



Он отметил, что корректировка и создание сил информационной поддержки является важным решением, принятым исходя из общей ситуации по укреплению вооруженных сил. Си Цзиньпин назвал этот шаг стратегической мерой по построению новой структуры службы и усовершенствования современной системы вооруженных сил с китайской спецификой. Также председатель КНР подчеркнул, что "модернизация и эффективное выполнение задач и задач народной армии в новую эпоху имеет большое и далеко идущее значение".



Сообщается, что силы информационной поддержки будут отвечать за развитие и применение в военных целях киберинформационных систем.



Согласно решению центрального военного совета, вновь сформированные силы информационного обеспечения будут находиться под непосредственным командованием центрального военного совета.