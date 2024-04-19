Новая "Большая игра": Китай вытесняет Россию из ЦентрАзии, - Orda.kz

11:55 20.04.2024

19 апреля 2024 16:28

Никита Дробны



Центральная Азия снова стала ареной "Большой игры", только с другим составом игроков и новыми правилами. Теперь вместо Британской империи с Россией за влияние в регионе соперничает Китай, сообщает Orda.kz.



"Большой игрой" называют борьбу между двумя империями - Британской и Российской - за влияние в Центральной Азии в XIX веке. Казалось бы, это дела давно минувших дней, но сейчас история повторяется в немного других декорациях, считают эксперты неправительственного аналитического центра TALAP.



Как пишет Eurasianet, в своем отчете о "стремлении к многовекторности" и деловой дипломатии в Центральной Азии аналитики TALAP отмечают: настало время новой "Большой игры". Только теперь вместо политики и военных действий в ход идут экономические рычаги влияния, а вместо Великобритании в списке соперничающих держав появился Китай. Но самое важное различие в том, что сейчас у стран Центральной Азии намного больше возможностей самостоятельно влиять на исход игры.



Вторжение России в Украину и западные санкции против РФ поколебали баланс сил в регионе, а заодно вернули США и Евросоюзу интерес к Центральной Азии. Санкции побудили центральноазиатские страны диверсифицировать торговлю и инвестиции, снизили значимость "Северного коридора" через Сибирь и повысили ценность "Среднего коридора", который идет непосредственно через регион, связывая Китай с Европой.



"Эти перемены сместили геоэкономический центр тяжести в Центральной Азии. Китай потеснил Россию с места крупнейшего торгового партнера региона. В то же время общий тренд - на диверсификацию торговых партнеров. Доля Запада в центральноазиатской торговле при нынешней динамике будет продолжать расти",

прогнозируют аналитики.

С 2022 года благодаря политике многовекторности страны Центральной Азии, включая Казахстан, существенно расширили присутствие на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. С начала российско-украинского конфликта заметно укрепились связи между Центральной Азией и Евросоюзом. Страны региона пытаются развивать отношения с западным миром в сложных условиях, когда их со всех сторон окружают враждебные Западу государства - Афганистан, Иран, Китай и Россия.



Аналитики указывают, что наращивать западные инвестиции мешает правовой беспорядок, непредсказуемость и недостаток независимости судебных систем Центральной Азии. Чтобы устранить проблему, потребуется навести порядок в налогообложении и создать дружелюбный инвестиционный климат. Возможности для того, чтобы из фигур в очередной "Большой игре" стать игроками, у стран региона есть - вопрос в том, как они ими воспользуются.



"Чтобы извлечь преимущество из этих возможностей, страны региона должны устранить существующие институциональные и регуляторные преграды как для международных, так и для собственных компаний и инвесторов. А также укрепить верховенство закона, поддерживать честную и открытую конкуренцию, ввести дружественное для бизнеса налоговое регулирование, упорядочить торговые, таможенные и логистические стандарты", - резюмируют аналитики центра TALAP.

Эксперты уже не в первый раз отмечают, что у Казахстана есть хорошие стартовые точки для того, чтобы нарастить экономическую мощь. Например, страна вполне может стать конкурентом Китая в сфере добычи редкоземельных металлов, а также извлечь прибыль из разработки богатых месторождений лития, к которым уже присматриваются Россия и Южная Корея.