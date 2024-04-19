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Мем о демократиях и автократиях: смешивать теплое с мягким, - Павел Шипилин
12:00 20.04.2024

Не так давно попались несколько видеоинтервью с молодым украинским философом Павлом Щелиным. Очень любопытно. Особую пикантность его словам придает то, что произносятся они в Киеве, где сегодня инакомыслием считается обычный здравый смысл. Если философ - обосновывай, почему Россия однозначно, без полутонов, враг, а Украина жертва, нечего рассуждать на отвлеченные темы о том, как устроен мир.

Пересказывать не буду, сами посмотрите. Например, вот этот ролик, где философ мастерски увернулся от ответа на сермяжный украинский вопрос о том, почему подлая Россия напала на несчастную нэньку. Или этот, где вместе со своим российским коллегой Павел Щелин объясняет разницу между правами и привилегиями и довольно дельно рассуждает о мнимости демократии.

Но мне бы хотелось поговорить о неточности одной базовой формулировки. Мне кажется, если, бесспорно, интересный философ избавится от этой фундаментальной ошибки, дезориентирующей западную или ориентированную на Запад публику, то его мысли станут стройнее и еще более привлекательными.

Он, как трансатлантические солидарники, тоже противопоставляет автократию демократии (или наоборот). Нет, Павел Щелин не вкладывает отрицательную коннотацию в термин "автократия", все же он реалист и справедливо полагает, что вне зависимости от государственного устройства на внешнем контуре страны действуют примерно одинаково. Однако, мягко говоря, неточное определение нивелирует его аргументы.

То есть необходимо для начала разобраться, что такое автократия. Тем и займемся.

Автократия с греческого - αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать). По-русски - самодержавие. Первым русским царем, назвавшимся самодержцем, был Иван III, который после нескольких весьма знаковых событий начал именовать себя "Господарь и самодержец всея Руси". Напомню об этих событиях.

Во-первых, в годы его правления произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и ее превращение в центр единого Русского государства.

Во-вторых, в 1474 году тогда еще великий князь обвенчался в кремлевском Успенском соборе с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина XI, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя турками. Переговоры о женитьбе продолжались три года.

В-третьих и в самых, возможно, главных, в 1480 году после знаменитого Стояния на Угре Москва перестала платить дань Орде.

То есть Русь превратилась в крупное государство, символически ставшее духовным преемником великой и весьма авторитетной на протяжении всего Средневековья Ромейской империи. К тому же независимым. Что дало право Ивану III в сношениях с другими государями сочетать титул царя с титулом самодержца. Сиречь автократа.

Другими словами, автократия - это в переводе на современный язык ни что иное как суверенитет.

В мире всего несколько стран являются автократическими, и возглавляют этот список, конечно, Соединенные Штаты Америки. Кроме них в нем находятся Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Куба.

Ни одна из стран Западной Европы автократическими (суверенными) не являются. Хотя бы потому, что исправно платят дань своему суверену - США. Явно - в виде доли ВВП за членство в НАТО, но есть и скрытые платежи.

Поэтому они безропотно, чисто по-вассальски, сносят все пакости, которые им чинит господин, от прослушки глав этих полностью зависимых государств до подрывов газопроводов. Посылали и посылают свои дружины в Югославию, Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак, на Украину, потому что этого требует суверен. У него свои проблемы, нам неведомые, не холопское дело пытаться понять скрытые мотивы господина. Взывать к их здравому смыслу ("Мы вас всех убьем", ваша экономика трещит по швам из-за антироссийских санкций и т.п.) бесполезно, потому что они выполняют приказ, а ослушники караются.

При этом внутреннее государственное устройство в суверенных странах может быть разным. Например, в США и России при всем кажущемся несходстве - демократии, в Китае власть принадлежит коммунистической партии, в Иране религиозным деятелям, в Северной Корее - клану Кимов. Но все они являются автократиями, а их президенты, генсеки, аятоллы - самодержцы. То есть главы независимых государств, принимающие самостоятельные решения и не платящие дани другим государствам.

Демократия же - это лишь способ приведения к власти тех или иных лидеров. Во Франции выбирают царя горы прямым всенародным голосованием, в Германии кулуарно. Для суверена, находящегося за океаном, разницы никакой - все равно ярлык на княжение они будут получать в Вашингтоне. Сами там, внизу, разбирайтесь, кто конкретно будет отстаивать интересы Соединенных Штатов в ваших смешных княжествах.

Таким образом, делить страны на автократии и демократии - все равно что смешивать теплое с мягким. Этот нюанс Павел Щелин должен, конечно, понимать и учитывать, когда говорит о мироустройстве.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713603600


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