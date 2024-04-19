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ЕС разводит Душанбе на новый договор об "углубленном" сотрудничестве
12:19 20.04.2024

Таджикистан и Евросоюз готовят новое соглашение о сотрудничестве

Оно включит новые области: от прав человека, торговли, образования до энергетики, вопросов окружающей среды, здравоохранения и др.

Интервью "Азия-Плюс" с Люком Девинь, заместителем управляющего директора по делам Европы и Центральной Азии, Европейской службы внешних связей.

Новый этап сотрудничества

- Каковы основные цели и приоритеты в отношениях ЕС с Таджикистаном в контексте расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве?

- Цель наших переговоров заключается в заключении нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Сегодня отношения между Европейским союзом и Таджикистаном регулируются старым соглашением от 2009 года. Безусловно, мир, Европейский союз, Таджикистан и вызовы с тех пор изменились. Поэтому мы считаем, что нам нужно новое рамочное соглашение для регулирования наших отношений.

Под "расширенным" подразумевается то, что мы развиваем сотрудничество в новых областях, не охваченных предыдущим соглашением. Отныне у нас будет более 25 сфер сотрудничества, которые варьируются от прав человека, торговли, образования до энергетики, вопросов окружающей среды, финансов, здравоохранения и т.д.

Мы разработали данный тип соглашения со странами Центральной Азии, то есть с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, а теперь и с Таджикистаном, а также с Арменией. Конечно, это не одинаковое соглашение для всех стран: мы адаптируемся к специфике каждой страны. В каждой стране есть свои характерные сложности и возможности. Некоторые (страны) маленькие, некоторые большие, некоторые богатые, другие менее богатые и т.д.

В целом, нами движет идея о том, что модернизированная система поможет населению воспользоваться преимуществами более эффективного управления.

Мы хотим развивать подотчетность, цифровые системы для борьбы с коррупцией, защиты прав человека и т. д.

- Какие конкретные договоренности будут заключены и какие проекты будут реализованы в рамках расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве?

- Соглашение представляет собой общую основу. Параллельно с этим осуществляются конкретные проекты. Некоторые были заключены до переговоров, и их реализация продолжится и после переговоров.

ЕС и его страны-члены инвестировали в сотрудничество с Таджикистаном от 60 до 100 миллионов евро (в зависимости от года). Эти проекты охватывают различные области.

Во-первых, развитие сельских районов, начиная от предоставления питьевой воды до помощи в восстановлении систем орошения и т.д.

Во-вторых, у нас есть проект в секторе здравоохранения для населения, направленный на развитие, воссоздание или реабилитацию центров здравоохранения.

Третья сфера - образование. У нас есть бюджетная поддержка образования, программы по модернизации образования и облегчению интеграции студентов в рабочую среду.

Четвертая сфера - устойчивая энергетика. Речь идет о развитии энергоэффективности, модернизации электросетей, продвижении гидроэнергетики.

Мы собираемся предоставить 500 миллионов евро для Рогунской ГЭС.

Пятая сфера - права человека и демократия. Мы поддерживаем гражданское общество в продвижении прав женщин, защите жертв домашнего насилия, улучшении тюрем и поддержке бывших заключенных с помощью профессиональной подготовки и т.д.

Оно (Соглашение) довольно обширно и конкретно.

...

- Позвольте мне вначале отметить, что причиной более расширенного сотрудничества с Таджикистаном не является война в Украине.

...

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713604740


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