По Ташкенту топает военный марш. Цель - "повысить чувство гордости страны..."

12:20 20.04.2024

Военный марш пройдет в Ташкенте

В Ташкенте 20 апреля пройдет торжественное шествие воинских частей Министерства обороны Узбекистана. Военнослужащие под звуки оркестра с исполнением военных песен промаршируют по центральным улицам столицы, которые на время мероприятия закроют для движения транспорта (карта - https://www.gazeta.uz/ru/2024/04/19/military-march/).



По главным улицам Ташкента 20 апреля пройдет торжественный марш воинских частей Министерства обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.



Цель мероприятия - "повышение чувства гордости страны защитниками Родины и воспитание молодежи в духе патриотизма", отмечается в сообщении.



Военнослужащие под звуки оркестра с исполнением военных песен будут двигаться по следующему маршруту: Академия вооруженных сил (улица Мустакиллик) - сквер Амира Темура - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедиии (улица Темирйулчилар) - Центральный экопарк Ташкента (улица Махтумкули) - Центральный парк культуры и отдыха, бывший Тельмана (улица Хамидуллы Арипова) - Академия вооруженных сил.



военный марш, министерство обороны



У сквера Амира Темура и на территории НИИ травматологии и ортопедии, где будут останавливаться военнослужащие во время марша, пройдут показательные выступления военных и оркестра.



Шествие начнется в 12:00 от главных ворот Академии вооруженных сил. Дороги, по которым пройдет марш, на время мероприятия будут закрыты.