Киллер для Зеленского: есть ли на Западе пророссийское подполье

12:40 20.04.2024

Покушение на президента Украины, скорее, инсценировка, но может быть и сигналом



Дмитрий Родионов

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Иван Мезюхо

Михаил Игнатов



В Польше при содействии украинских спецслужб раскрыли готовящееся покушение на Владимира Зеленского. Отличились СБУ и офис генерального прокурора незалежной.



Задержанный "агент" передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на укрофюрера во время его визита в Польшу.



Официальная Варшава через прокуратуру заявила, что гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений для "покушения на Зеленского", уже предъявлено обвинение. Но никаких доказательств не приводится.



Нетрудно предположить, что обвинят Кремль. И ничего, что тут нет логики. Если бы Россия хотела ликвидировать Зеленского, давно бы сделала это.



Кто тогда? Запад? Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что так и есть. Но зачем? Да еще с такими сложностями… А может, инсценировка?



- Действительно эта история больше похожа на инсценировку, особенно я бы обратил внимание на эту историю в контексте встречи Дуды и Трампа, - говорит политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. - Дуда понимает, что падение киевского режима будет означать более активное вовлечение в военное противостояние с Российской Федерацией, а Польша хотела бы, чтобы оно продолжалось руками украинцев. Сегодня необходимо придумывать различного рода медийные вбросы, чтобы убеждать Запад финансировать украинское государственное террористическое образование.



Это может быть совместной акцией польских и украинских спецслужб, которые, когда им выгодно, сотрудничают, а когда у них возникает напряжение, обвиняют друг друга в смертных грехах. Главное, что их объединяет, это ненависть к России и единый хозяин.



"СП": Чуть раньше в Баварии задержали двух "агентов Кремля", якобы готовивших диверсии на американских базах и железных дорогах. Весеннее обострение шпиономании? Или в Европе действует пророссийское подполье вроде "Красной капеллы"?



- Честно говоря, хотелось бы верить в то, что существует пророссийское подполье, которое бы ликвидировало нацистов, но все-таки за время спецоперации Россия уже не раз демонстрировала свою гуманность даже к главному военному преступнику Владимиру Зеленскому и, тем более, как известно, за его безопасность у Кремля просили иностранные лидеры, о чем стало известно после начала СВО с их же слов.



"СП": Медведев считает, что Зеленского могут реально "заказать" на Западе…



- Версия Медведева действительно имеет право на жизнь, но на мой взгляд, на первом этапе эта тема раскручивается для того, чтобы все-таки решить вопрос финансирования боевых действий со стороны Запада.



Байден не может в полной мере выполнить свои обязательства перед киевским режимом, Европа всячески затягивает финансирование, Шольц то и дело занят тем, что убеждает своих коллег скинуться на очередные средства ПВО и дальнобойное вооружение Украины, но его не очень-то хотят слышать…



"СП": А наши же могут его реально ликвидировать? Почему нет?



- Все-таки я склоняюсь к тому, что Россия и дальше будет придерживаться гуманистических принципов в отношении политического руководства Украины, тем самым предоставляя ему в очередной раз шанс подписать акт о полной безоговорочной капитуляции.



"СП": А кому, по-вашему, он реально может быть нужен? Есть ли такие интересанты внутри страны или вне ее?



- В любом случае, мы с вами должны рассуждать в том ключе, что смерть Зеленского может быть выгодна, конечно, Западу, который пойдет на ликвидацию украинского президента в случае, если он не переведет противостояние с Российской Федерации в дипломатическую фазу. К тому, что пора открывать переговорный фронт, Зеленского подвигают на Западе уже довольно-таки давно.



Делается это несколько кулуарно, но все-таки через западные средства массовой информации Украине говорят о том, что необходимо вести переговоры с Россией для того, чтобы сохраниться в любых границах. Зеленский все еще сопротивляется, и как только он перестанет выполнять, скажем так, прямые поручения, а не следовать косвенным намекам Запада, тогда и будет ликвидирован, но обвинят в его убийстве, естественно, Россию.



- Возможно, конечно, что это инсценировка, попытка создать из Зеленского жертву, - считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Но, учитывая то количество зла, которое привнес в мир этот человек, думаю, что желание его убить, без всяких политических многоходовок, вполне естественно.



"СП": Будут обвинять Россию? Скажут, что это она завербовала поляка?



- Могут. Но нам, если честно, все равно. А им это уже не поможет. Тема Зеленского и Украины в целом уже изжила себя как средство давления на нас.



"СП": Наши, если бы захотели, могли бы осуществить ликвидацию Зе в Европе? Или у нас Судоплатовы перевелись?



- Да, могли бы. И не только в Европе. Но методы терроризма, а это был бы именно акт терроризма, не в нашем нынешнем стиле.



"СП": У нас многие критикуют наше командование. Почему не можем его достать, особенно, когда он выезжает на ЛБС. Можем, России просто не выгодно его убрать? Почему?



- Мы - государство, ставящее закон во главу угла. Когда не объявлена война, убийство лидера другой страны - акт терроризма. Мы до такого опускаться не можем себе позволить.



"СП": Медведев считает, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Насколько с этим можно согласиться? Кому именно и чем он может мешать?



- Зеленский - использованный ресурс. Его замена выгодна прежде всего странам Запада. Сделать из него при этом сакральную жертву тоже выгодно прежде всего им. Поэтому я склонен в данном случае согласиться с Дмитрием Анатольевичем.



"СП": А внутри страны есть те, кто может его убить? Это сложно технически? Или опять же никому не нужно?



- Конечно, есть. И технически это не сложно. Другой вопрос, что у истинных хозяев Украины, видимо, другой взгляд на то, как должна случиться данная история. Убийство Зеленского своими же - это победа России. А им она не нужна. Поэтому и идут в ход все эти сценарии с русскими шпионами.