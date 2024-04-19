Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью

12:47 20.04.2024

Против начальницы Навоийского управления ТПП возбуждено уголовное дело. Она назвала сообщения в СМИ необоснованными



В отношении главы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой заведено уголовное дело, сообщила Генпрокуратура. Предпринимательница и обладательница премии Зульфии подозревается в мошенничестве и соучастии в даче взятки. Она называет сообщения в СМИ необоснованными.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальницы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой. Об этом сообщил Kun.uz со ссылкой на источник. "Газете.uz" информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.



