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|Юную и красивую главу ТПП Навоийской области Аманбаеву подвели под статью
12:47 20.04.2024
Против начальницы Навоийского управления ТПП возбуждено уголовное дело. Она назвала сообщения в СМИ необоснованными
В отношении главы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой заведено уголовное дело, сообщила Генпрокуратура. Предпринимательница и обладательница премии Зульфии подозревается в мошенничестве и соучастии в даче взятки. Она называет сообщения в СМИ необоснованными.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальницы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой. Об этом сообщил Kun.uz со ссылкой на источник. "Газете.uz" информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Следствие ведет прокуратура Навоийской области.
Kun.uz сообщил, что Мерей Аманбаева предположительно обещала застройщику добиться через хокима Навои выделения земельного участка и получила от него крупную сумму денег.
27-летняя Мерей Аманбаева в 2020 году была награждена государственной премией имени Зульфии. Нынешнюю должность она заняла 6 марта 2024 года, до этого была помощником хокима в махалле "Зарафшан" в Навои.
В 2021 году во время запуска фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области она, обращаясь к президенту в качестве молодой предпринимательницы, заявила: "Не ошибусь, если скажу, что ваш приезд придал нам „духа", силы". Шавкат Мирзиеев подарил ей автомобиль.
Реакция Мерей Аманбаевой
В пятницу Мерей Аманбаева на своей странице в Facebook попросила Kun.uz не распространять "необоснованные данные".
"Сначала пообщайтесь, потом выпускайте в социальные сети. Не пишите необоснованно, чтобы потом не судиться", - написала она.
Реакция ТПП
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты заявила, что согласно Трудовому кодексу увольнение работника по требованию компетентных государственных органов осуществляется в соответствии с законодательством.
"На сегодняшний день в ТПП не поступало ходатайства правоохранительных органов об отстранении М. Аманбаевой от работы, и М. Аманбоева продолжает работать в должности руководителя Навоийского областного отделения палаты", - говорится в сообщении.
В ТПП напомнили, что согласно статье 28 Конституции лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана путем гласного судебного разбирательства в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.