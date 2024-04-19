В кыргызском Караколе милиционеры сломали челюсть... управляющему банком

13:29 20.04.2024

В городе Каракол руководитель одного из коммерческих банков госпитализирован в больницу после избиения.



По предварительным данным, среди участников конфликта - работники правоохранительных органов. Руководитель представительства банка госпитализирован в больницу и обратился с заявлением в милицию.



В УВД Иссык-Кульской области информацию о поступившем заявлении по факту избиения подтвердили.



По данным милиции, заявление поступило от жителя города Каракол К.Р.Ж., 1975 года рождения. Он сообщил, что 15 апреля примерно в 19:20 у него произошел конфликт в кафе "Мангал" по улице Гебзе. Со слов заявителя, граждане Б.А. и А. беспричинно избили его - удар кулаком был нанесен в область челюсти.



Материалы зарегистрированы, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных телесных повреждений. По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка.



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Аналогичные травмы недавно в ходе конфликта получил 33-летний следователь ОВД Иссык-Атинского района. Пострадавший был госпитализирован в Национальный госпиталь в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом: "открытый перелом нижней челюсти в области подбородка с права, закрытый перелом в области ветви челюсти слева".



Уголовное дело возбуждено по факту хулиганства. Задержаны трое подозреваемых. Конфликт произошел возле маркета в городе Кант.