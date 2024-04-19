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Секс могут признать официальным олимпийским видом спорта
15:21 20.04.2024

Секс возьмут в программу Олимпиады? Из чемпионатов по любви хотят сделать спорт
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Станет ли секс олимпийским видом спорта?

Если можно брейкдансу, чем хуже секс-атлеты?

На прошлой неделе "СЭ" писал о прошедшем в Испании чемпионате мира по сексу, и надо признать, что материал про этот "вид спорта" вызвал большой интерес...

На разных платформах статью прочитали более миллиона человек. Да, плевались, ворчали, но ели кактус... то есть читали текст.

Вы, конечно, скажете: "Ну так если раздеться и обежать вокруг стадиона "Спартака", это точно соберет больше, чем вдумчивая аналитика о его играх и проблемах в атаке. Что теперь, всем раздеться? Журналисты пошли..." Но, во-первых, интересно раздеться и обежать тоже надо уметь, отвечу вам я. А во-вторых, понятно, что пока все же спорт состоит в основном из матчей "Спартака", гонок, забегов и прыжков, а эпатаж - только обвес и приправа.

Так вот, давайте отбросим ханжество и развернем дискуссию в другую сторону. Может ли обвес стать сутью, а приправа - главным блюдом? Другими словами - может ли стать секс официальным видом спорта и, например, в каком-то отдаленном будущем пробиться в олимпийскую программу?

Секс пытался стать спортом

Вопрос "что может считаться спортом?" далеко не праздный и не легкий для ответа. Попробуйте прикинуть сами. Турнир по пощечинам - спорт? А армрестлинг? А в чем разница? Метание клавиатур/пельменей/карликов на дальность - спорт? А молота/диска? А в чем разница? А если все из этого спорт - почему у одних федерации и признание, а над другими смеются? И так далее. Нынешний глава МОК Томас Бах сделал немало для расширения трактовки олимпийского спорта - включен в Олимпиаду брейкданс, признаны официально автогонки и киберспорт.

И вот в прошлом году впервые в истории швед югославского происхождения Драган Братич устроил чемпионат Европы по сексу. Он закончился скандалом, дракой участников и организаторов. В этом году уже чемпионат мира - тоже скандал, но официальные итоги удалось подвести. У женщин, к примеру, выиграла интерсекс-персона из Украины Nausi Love, в миру Олеся Приходько. "Соревновались" атлеты в количестве оргазмов, разнообразии поз и других, с позволения сказать, дисциплинах. А в 2023 году Братич отослал в Шведскую конфедерацию спорта заявку на регистрацию секса в качестве официального вида спорта и получения статуса члена (пожалуйста, не каламбурьте, мы тут серьезные вещи обсуждаем).

И обратите внимание - заявку отклонили из-за "ненадлежащего заполнения". То есть если бы бывший владелец стриптиз-клубов Братич был бывшим владельцем юридической компании, то все бы заполнил верно и секс бы признали? Не факт, но выкручиваться стало бы труднее. Судя по всему, нашему брату-сербу просто нужен был хайп.

Но я не поленился изучить список зарегистрированных в Шведской конфедерации организаций. Их 72. И среди них, например, варпа - древняя игра викингов, в которой камнем сбивают некую металлическую конструкцию, похожую на гриб. Ладно, варяжские городки еще куда ни шло, но чем секс принципиально хуже, например, "функционального фитнеса"? Или чирлидинга? Как в принципе секс может быть хуже какого-то спорта, в конце концов?

Что есть спорт?

Для Пьера де Кубертена критерием спорта являлось, делает ли он человека выносливее, красивее, сильнее, то есть это было некое соревнование с высокой нагрузкой. О физической пользе секса написаны сотни научных статей. Сейчас вроде бы все согласились - секс не может считаться кардиотренировкой, но укрепляет сердечно-сосудистую систему и даже мышцы таза и, разумеется, сжигает калории (источник - Американский журнал кардиологии).

Согласно толковому словарю Ожегова, спорт - "составная часть физической культуры - комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований".

Но сейчас спорт по большому счету - просто соревнование, выявление сильнейшего в какой-либо деятельности.

Вы и сами видите, какую популярность набирают турниры по киберспорту и сколько мемов генерирует поедание гамбургеров на скорость. На пороге признания, к примеру, воздушная акробатика - турниры по танцам на пилоне. Недавно, щелкая YouTube, наткнулся на чемпионат мира по ирландским танцам. Не говоря уже о том, что, оказывается, есть чемпионат США не просто по сексу, а по "воздушному сексу" - на сцену поднимаются участники в соответствующих костюмах (но не голые) и имитируют половой акт криками и хореографией. Фотографии прикладывать не будем.

Так что спорт сейчас - это то, что назовут спортом несколько десятков дяденек и тетенек, разными способами оказавшихся в соответствующих кабинетах. Да, с сексом, в отличие от турниров по ору чайкой, есть проблема - это интимное действо, могут прилететь обвинения в сутенерстве. Но вы много удивляетесь от новостей вокруг в последнее время? Мне кажется, мы уже привыкли (что планета сошла с ума). Если в следующей итерации лет через 50 на Олимпиаде появится секс - не думаю, что это кого-то сильно удивит.

P. S. Статья, разумеется, не является призывом включить секс в спортивные федерации. Скорее предупреждение - мы обращаем внимание, что расширение понятия спорта и наделение таким статусом брейкданса и прочих традиционных развлечений рано или поздно приведет к очень непростым дилеммам.

Источник - sport-express.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713615660


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