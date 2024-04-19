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Армения и Казахстан могут уйти: что происходит с ОДКБ
17:16 20.04.2024

Депутат Затулин заявил, что ОДКБ ничего не стоит без России
Иван Половинин

Ровно 30 лет назад - 20 апреля 1994 года - вступил в силу договор о коллективной безопасности (ДКБ). Документ подписали девять государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Именно он проложит дорогу к созданию ОДКБ на территории бывшего СССР. При этом в последнее время организация сталкивается с внутренними вызовами и противоречиями. Что случилось с ДКБ и какое будущее может ждать блок, созданный на его основе, - в материале "Газеты.Ru".
Договор о коллективной безопасности Армения, Россия, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия подписали в мае 1992 года в Ташкенте. Документ приняли, чтобы укрепить стабильность на постсоветском пространстве и пообещать прийти друг другу на помощь в кризисной ситуации. Действовать договорились политическими методами, но не исключили и военные.

За следующие два года к инициативе присоединились еще три бывшие республики СССР - Азербайджан, Белоруссия и Грузия. В результате 20 апреля 1994 года соглашение о коллективной безопасности вступило в силу. Договор заключили на пять лет, но с возможностью продления. По окончании первой пятилетки ДКБ покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан, а оставшиеся государства спустя три года сформировали на основе соглашения полноценную международную организацию.

"Претензий больше нет": как кризис в Казахстане меняет статус ОДКБ
10 января 18:58
Следом группа обзавелась уставом, четкой структурой и статусом наблюдателя в ООН. Правда, другие военные блоки, в особенности НАТО, признавать ОДКБ не стали. Позже организацию не раз критиковали и заявляли о ее неэффективности из-за невмешательства в конфликт Армении с Азербайджаном, силовой смены власти в Киргизии и регионального противостояния Таджикистана с Узбекистаном.

Переломным моментом стала первая реальная миссия альянса во время "Кровавого января" 2022 года в Казахстане. Миротворческий контингент смог подавить массовые беспорядки, что вызвало позитивный отклик в экспертном сообществе, заговорили и о подъеме статуса ОДКБ в мире. Впрочем, к юбилею момента вступления в силу "Ташкентского пакта" организация подходит в состоянии внутреннего разлада из-за угрозы выхода Армении.

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Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на аэродроме в Казахстане
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА "Новости"
Роль Москвы
Опрошенные "Газетой.Ru" депутаты и сенаторы по-разному оценивают состояние ОДКБ к текущему моменту. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что изначально блок был попыткой России восстановить или удержать свое влияние в военно-политической области над частью постсоветского пространства.

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"Саму по себе ОДКБ можно условно разделить на две части: Россия и все остальные. Роль Москвы тут определяющая, как и в любых других интеграционных объединениях на пространстве бывшего СССР. В каком состоянии сегодня ОДКБ? Конечно, организация подвергается серьезным испытаниям. Ведущий член ОДКБ - Россия - ведет специальную военную операцию на Украине, пока другие государства-участники, за исключением Белоруссии, стараются дистанцироваться от действий Москвы и не хотят попадать под санкции Запада", - заметил депутат.

Он добавил, что России не предъявляет претензий к своим союзникам, в отличии от той же НАТО, и некоторые этим пользуются, в частности - Армения. По его мнению, Ереван ставит под вопрос свое членство в блоке на фоне желания властей республики переформатировать сознание народа в пользу Запада.

"Организация на сегодняшний день все еще существует, в 2022 году она показала себя в истории с Казахстаном, но противодействие ОДКБ и нежелание его признавать, в частности со стороны НАТО, сохраняется. Группа нуждается в подтверждении своей субъектности и в этом смысле поддержку России ничем нельзя заменить.
Если Москва сохраняется в ОДКБ, она чего-то стоит, а если нет, то организация вряд ли может продолжить свое существование", - отметил депутат.
В свою очередь член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди уверена, что ОДКБ выступает важным фактором региональной и международной безопасности.

"Неоспоримо, что именно ОДКБ сыграла ведущую роль в сохранении мира и политической стабильности в Казахстане. Если говорить об опыте ОДКБ по сохранению мира, то он у организации чрезвычайно обширен. При этом основная задача - это наша собственная внутренняя безопасность как государств-членов Организации, обеспечение взаимного доверия, солидарности, взаимопонимания, необходимость выработки единого подхода к существующим вызовам и угрозам", - указала сенатор.

Она уточнила, что ОДКБ удалось постепенно укрепить свои позиции, в том числе на внешней арене. Ковитиди подчеркнула, что организация учитывает интересы своих участников и вызывает интерес у зарубежных стран.

Прекратит ли ОДКБ свое существование
Ситуация вокруг возможного выхода из ОДКБ Армении стала ответом на возвращение суверенитета Азербайджана над всей территорией некогда спорного Нагорного Карабаха. Итогом двухдневной операции Баку осенью 2023 года стало и расформирование непризнанной Нагорно-Карабахской республики, состоящей преимущественно из этнических армян и поддерживаемой Ереваном. Потерю региона Армения списала на неэффективность как России, так и ОДКБ в этой ситуации, хотя сама отказалась от размещения миссии организации у своих границ в пользу представителей стран Евросоюза.

"Дрейф от России к Западу": зачем Армения идет навстречу США и ЕС
05 апреля 14:02
Как заявил "Газете.Ru" заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, Ереван создает непростую ситуацию в организации, в том числе из-за своего прозападного внешнеполитического курса и сближения с НАТО, США и Францией.

"Армения - единственное государство-участница ОДКБ на Южном Кавказе. Поэтому ослабление организации на этом направлении вполне реально. Если брать центральноазиатский вектор, то тут внимание привлекает Казахстан. Астана проводит достаточно неоднозначную внешнюю политику в отношении России. Есть предположения, что казахстанская сторона может участвовать в поставках снарядов ВСУ. В частности, на это намекало руководство Чехии. Кроме того, на территории Казахстана сильны русофобские настроения и влияние США на республику как минимум не ослабевает", - пояснил эксперт.

По его мнению, в таких условиях ОДКБ может столкнуться с двумя вызовами - в краткосрочной перспективе выход Армении, а в среднесрочной - Казахстана. Евсеев не исключил, что в случае Астаны будет иметь место фактор давления США и их союзников.

"В таких сложных условиях, которые будут действовать как минимум на время проведения СВО, организации главное сохраниться в текущем виде. В частности, необходимо удерживать Армению, если есть такая возможность. То есть ситуация сложная, но не критическая. Вряд ли ОДКБ прекратит свое существование в скором времени", - уверен эксперт.

"Приведет к катастрофе". Чем грозит выход Армении из ОДКБ
06 марта 18:06
С точки зрения руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академика Алексея Арбатова, организация создавалась как союз государств, которые совместно решали проблемы, возникающие внутри пространства бывшего СССР. В беседе с "Газетой.Ru" он констатировал, что на сегодняшний день группа испытывает проблемы и нуждается в новых функциях.

"30 лет спустя можно сказать, что ОДКБ в целом выжила, хотя были времена, когда ее предназначение было не совсем понятным. В результате организация сохранилась, как и внутреннее сотрудничество, на будущее она может найти какие-то новые задачи, в которых сможет быть эффективной. Во многом зависит это от развития мировой ситуации. Профиль организации может меняться с учетом отношений России с Западом и Китаем", - резюмировал эксперт.

Источник - gazeta.ru
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