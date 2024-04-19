Любовь и ненависть к Моди. Индией правят древнейшие боги и демоны, - Дживан Мукта

18:38 20.04.2024

Любовь и ненависть к Моди

Индией правят древнейшие боги и демоны, играющие страстями людей

Дживан Мукта



В преддверие индийских парламентских выборов, начинающихся 19 апреля 2024 года, задался вопросом, кто не любит Нарендру Моди в Бхарате (переименование Индии как-то внешне стало неактуальным, похоже, было скорее пиар акцией). Прожив на Юге полуострова Индостан 12 лет с лишком, соприкасаясь с людьми среднего достатка и ниже, могу определенно утверждать, что знаю тамильцев также хорошо, как русских или украинцев, чья кровь циркулирует в моих жилах. Думаю, дальше будут ясны некоторые аллюзии, сами сделайте выводы.



Индийский народ любит Моди, особенно в северных штатах. Южные штаты его не принимают, потому что всегда существовало разделение между Севером и Югом, хинду и тамилами, ариями и дравидами. Считается, что арии захватили Юг несколько тысяч лет назад, подчинив огнем и мечом дравидские племена. Бытует мнение, что арии пришли в Индию с территории нынешней России, на что может указывать схожая культура Аркаима. Арии в Индии относятся к высшей касте, даже цвет кожи у них значительно светлее, чем у дравидов. Кстати, осветление кожи очень популярно в Индии. Как-то пожилая индианка мне сказала, что я очень хороший человек! На вопрос почему, она ответила - очень белый! Между тем, тамильский язык, на сегодняшний момент один из древнейших языков настоящей цивилизации и один из самых сложных для изучения в мире.



Итак, Тамил Наду - сепаратистский штат! Последние 70 лет там хотели создать собственное государство: не государственность, как таковую, скорее, федеративность. Когда спрашиваешь тамильца, почему он не любит Моди, чаще всего, можно услышать что-то вроде, а что он для нас сделал?! Тамильцы, а, возможно, и все южные люди хотят жить хорошо, и при этом не напрягаться. Видимо, безжалостное солнце вносит свою лепту в характер южан всех точек планеты. В России сложно понять, каково это, когда из 365 дней в году, 99% времени светит солнце, и особенно сильно с апреля по октябрь. Жара стоит такая, что можно яичницу жарить в полуденный зной на камнях террасы дома. Самая низкая зимняя температура в среднем не падает ниже 22 градусов, высокая влажность из-за близости океана и соль разъедают даже самую нержавеющую нержавейку. В подобном климате психология людей формирует определенные типажи и ритмы жизни. На севере Индии погода значительно холоднее, тот кто был в Дели в зимнее время, знает, каково это жить без отопления, хотя летом там жара такая, что люди спят на земле возле дома, который накаляется солнцем так, что остывает лишь ближе к рассвету... Благо, сегодня многие индийцы могут позволить себе установку кондиционера.



Со времен обретения независимости от Великобритании (15 августа 1947 года), Тамил Наду был сильно придавлен центром, хотя по факту штат был государством в государстве. Идея отделения Тамил Наду от Индии существует с начала 1920-х годов. Местные элиты имеют долгую память и ничего не забывают. Начиная с шестидесятых годов прошлого века, штат находится в руках дравидских партий. Можно смело заявить, что эти партии представляют собой скорее преступные группировки, и потеря власти для них равносильна возможности угодить надолго за решетку и лишиться всего. Они не позволяют войти в местные структуры управления кандидатам не дравидских партий.



Сейчас Моди и его партия BJP (Бхаратия джаната парти) пытаются поменять ситуацию через коренного тамильца по имени Анна Малай, который присоединился к BJP. Анна Малай - образованный тамилец, в прошлом полицейский, честный человек, так считается.



Штат Карнатака примерно такой же по уровню коррупции, как и Тамил Наду, только там рулит партия Индийский национальный конгресс (INC), вторая по численности в Индии, основанная в 1885 году, одна из старейших и очень коррумпированных. Карнатака также может перейти в зону влияния Моди.



Штат Андхра-Прадеш ведет себя так же, как штат Тамил Наду – тоже сепаратисты. А штат Керала уже более 100 лет под коммунистами, также в оппозиции к Моди. Ирония в том, что коммунисты антирелигиозны, хотя Керала - одно из тех мест, где есть лучшие храмы для поклонения в Индии. Западная Бенгалия, Калькутта – прокоммунистические штаты. Во всех остальных штатах у Моди очень хорошие шансы на победу.



По сути, Индия также разделена сейчас, как это было во времена до завоевания англичанами или моголами. Мафиозные группировки захватили власть в своих регионах, зубами и когтями вцепились в управление штатами, не желая быть отодвинутыми от кормушки.



Особенность Моди и его партии в коммунализме. (Коммунализм можно определить как попытку создать отдельные религиозные или этнические идентичности, разжигать конфликты между людьми, которые идентифицируют себя как члены различных сообществ, и поощрять насилие среди этих групп). Моди негативно прославился со времен, когда он был министром в штате Гуджарат. Во время правления Моди там прошли жесточайшие погромы мусульман, которых, по некоторым подсчетам, примерно 15% населения Индии, около 140 миллионов человек.



Санатана-дхарма или "Индия для индийцев" вот девиз Моди. Санатана Дхарма - синонимична "ведической культуре" и "индуизму", уходит корнями в санскритские времена Индии, золотой период расцвета и становления.



Отличительная особенность Моди от всех этих жирных индийских политиков (где сегодня тощий Ганди, который прял себе набедренную повязку сам?!) заключается в том, что он действительно поднялся из самых низов общества, чувство патриотизма было у него с раннего детства, когда он был чайвалой, продавал чай на вокзале в отцовской чайной. Вероятно, с этого момента появился энтузиазм желания к изменениям. Благодаря нищете, Моди стремился быть образованным. Если бы вы видели ночные города, когда в любую погоду, в дождь или жару, миллионы людей завернутые в лохмотья заполоняют улицы. Днем эта армия бездомных ищет пропитание и деньги на выпивку, счастье, если удастся занять место у рынка, где всегда можно найти вполне пригодную еду, которую в большом количестве выбрасывают жадные торговцы, не желая спускать цену.



За годы вышеупомянутой раздробленности сознания индийцев, коррупция, как способ бытия, настолько трансформировала людей, что ее лучшим подтверждением могут служить правила дорожного движения, которые соблюдаются только там, где есть полиция. Удивительно, как этот индийский хаос не разлетелся на клочки по закоулочкам. Очевидно, Индией правят древнейшие боги и демоны, играющие страстями людей, это совсем не безобидное экзотическое место, поверьте. Глубина тьмы здесь потрясающая. Тот, кто сможет собрать воедино этот хаос, мог бы перевести Индию с ее потенциалом в одну из самых процветающих стран, но в это верится с трудом. Может, однажды Солнце начнет как-то иначе светить и его свет озарит умы индийцев: только чудо способно привести весь этот бедлам к единому знаменателю.



Если подумать, а нужно ли это? Не нацизм ли это или фашизм, которые продвигает Моди? Этот вопрос имеет смысл адресовать не только к Индии! Возможно, наступают времена великих переосмыслений ценностей и теорий, нивелирования всех подмен в т.ч. великих обнулений? Сегодня человечество поставило себя в своей алчности на грань самоуничтожения! Для чего все эти вещи людям, которые они так яростно копят в своих домах, но 90% которых выбрасывается на помойку после их смерти? Еще вчера вещи были важными для владельца, а в момент, когда жизнь покидает тело, превращаются в мусор! Когда-то консьюмеризм помог организовывать быт пещерных людей, но сегодня это пережиток первобытного сознания, который втягивает нас во времена каннибализма. Похоже, политики и политологи во всем мире ломают головы, чтобы такое придумать, чтобы не было замазано кровью предыдущей истории. Видимо, пришло время вообще отказаться от истории? Истории (от "из Торы")? Похоже, что вся продвигаемая нынче цифровизация способна будет стереть память у людей, но сможет ли она переписать их генетическую память, где бы они ни жили, в Индии или России?...



Основная проблема индийцев, которые восхищаются тем, что Моди был в детстве простым разносчиком чая и дорос до высшего поста, заключается в том, что если спросить большинство из них, хотели бы они дружить с разносчиком чая, то ответ очевидно будет отрицательным. Гордыня сгубит человечество, если не произойдет чего-то такого, что заставит глобально переосмыслить т.н. современные ценности благополучия!