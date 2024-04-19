Конгресс США выдал Украине на войну еще $66 млрд

00:00 21.04.2024

Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины



Законопроект о помощи Украине на $60,64 млрд одобрили 311 конгрессменов, против проголосовали 114. В палате представителей приняли и другие билли - о помощи Тайваню и конфискации российских активов в пользу Украины



Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о помощи Украине и другим региональным союзникам США, передает Reuters. CNN сообщает, что билль о помощи Украине поддержали 311 конгрессменов, 112 проголосовали против.



Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины - $60,84 млрд, а на "противостояние коммунистическому Китаю" - $8,12 млрд, в том числе около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США и $1,9 млрд на восполнение вооружений из арсенала США, ранее переданных Тайбэю.



Поддержка оказана и Израилю: ему выделено $26,4 млрд, включая $4 млрд на системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида", $1,2млрд на систему ПВО Iron Beam.



Одобрение палатой представителей США продолжить оказание военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, оценил итоги голосования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Почему республиканцы взбунтовались против помощи Украине и Израилю



В законопроект о помощи Украине также входит положение о восполнении запасов США - на это выделят $23,2 млрд из общей суммы. Кроме того, в него включены $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на "текущие военные операции США в регионе" и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.



Несмотря на то, что общая сумма трех законопроектов, совпадала с той, что предусматривал билль, принятый в феврале сенатом, между ними были небольшие различия. В частности, предложенный нижней палатой пакет помощи Израилю увеличили в полтора раза из-за необходимости пополнения боеприпасов для систем ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" после иранской атаки на минувших выходных. Кроме того, билль палаты представителей впервые предложил выделить часть помощи Киеву - около $10 млрд - в качестве кредита, подлежащего возврату.



Конгрессмены одобрили законопроект, в который вошли предложения по использованию замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд). Билль также вводил новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и ограничения в отношении приложения TikTok.



Принятые законопроекты будут рассмотрены в сенате, и лишь затем поступят на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее поддержал идею предоставления помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону в рамках отдельных законопроектов.



Соединенные Штаты выделили последний пакет помощи Украине 12 марта. В него вошли зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм, включая фугасные и улучшенные кассетные, и 105 мм, а также противотанковые системы AT4 на общую сумму $300 млн.



Эти средства были сэкономлены Министерством обороны США при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. В ведомстве назвали пакет "одноразовой хорошей сделкой" и предупредили, что не смогут постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде.



Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. Россия также обещала ответ на любые действия со своими зарубежными активами.



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Зеленский после продления помощи США пообещал "достичь мира силой"

Зеленский: продолжение помощи Украине направляет историю в нужное русло



Одобренная палатой представителей США инициатива о помощи Украине на $60 млрд "спасет тысячи и тысячи жизней", заявил Зеленский, поблагодарив конгрессменов за "решение, которое направляет историю в нужное русло"



Законопроект, который включает выделение почти $61 млрд на помощь Украине, предотвратит расширение конфликта и "спасет тысячи и тысячи жизней", заявил украинский президент Владимир Зеленский.



Он поблагодарил палату представителей США и лично спикера Майка Джонсона "за решение, которое направляет историю в нужное русло".



"Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в сенате и отправлены на стол президенту [США Джо] Байдену", - написал он в X.



Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на "текущие военные операции США в регионе" и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.



Кроме того, палата представителей приняла билль, который предусматривает использование замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд) и предоставление части этой помощи в виде займов. в инициативу входят также новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и ограничения в отношении приложения TikTok.



Палата представителей одобрила изъятие активов России в пользу Украины



Члены палаты представителей одобрили также помощь Израилю и Тайваню. Голосование проходило по четырем раздельным биллям, что, как ожидалось, позволило преодолеть тупик в согласовании, в котором конгрессмены находились с осени.



Теперь билли должны пройти голосование в сенате (верхняя палата американского парламента). В феврале там уже приняли законопроект об иностранной помощи, но тогда спикер палаты представителей Майк Джонсон не допустил инициативу до голосования. После одобрения сенатом закон должен подписать президент США Джо Байден, он обещал сделать это, призвав конгрессменов и сенаторов принять инициативу до конца недели.



Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта. После принятия законопроектов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это "еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев". Что касается изъятия российских активов в пользу Украины, пресс-секретарь главы государства предположил, что это решение нанесет "непоправимый ущерб" имиджу США. По его мнению, это вынудит многих инвесторов "спасать свои средства".