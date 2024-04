Чего стоит новая Антанта Франции и Британии? - Вл.Прохватилов

00:48 21.04.2024 20.04.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Кэмерон и Сежурне в поход собрались, наелись кислых щей…



Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты The Telegraph сообщили о создании обновленной Антанты, направленной против России.

"Украина должна победить, поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. Для руководства Британии и Франции важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой и других проблем, чтобы показать обновление франко-британской Антанты", – утверждают два министра.

Антанта (Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России, оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны против коалиции центральных держав более 20 государств, в том числе США, Японию и Италию. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.

В годы Первой мировой войны Франция и Великобритания обладали мощными многомиллионными армиями и большим числом грозной боевой техники.



А каков на сегодняшний день реальный военный потенциал "обновленной Антанты"? Могут ли объединенные вооруженные силы Пятой республики и Соединенного Королевства представлять угрозу для русской армии?

Ведь Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне не скрывают своих воинственных намерений. "Мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу", – заявили они.



В конце марта обозреватель газеты Le Figaro Рене Жирар предсказал неминуемый провал и разгром французской армии при попытке вмешаться в военный конфликт на Украине.

"Военнослужащие французской армии не имеют достаточного опыта и ресурсов для ведения боя против российских войск на Украине. Российские солдаты …имеют боевую закалку, поскольку непосредственно участвуют в [масштабном] военном конфликте. За последние лет десять французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях… Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести конвенциональную войну с Россией? Ответ отрицательный. … Она [Франция] способна вести только точечные операции за рубежом", – подытожил Рене Жирар.



Ранее американский аналитический центр RAND Corporation назвал французские вооруженные силы "мощным, но хрупким союзником против России" (France’s Military Is A Powerful, But Fragile Ally Against Russia).

"Франция в настоящее время обладает одними из самых боеспособных вооруженных сил в Западной Европе благодаря стремлению страны поддерживать как можно более широкий спектр военного потенциала и сохранять свою способность справляться с любыми видами конфликтов, включая высокоинтенсивные обычные войны, без необходимости союзников", – пишут авторы доклада Майкл Шеркин и Стефани Пезар.



"Имея около 300 000 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, и поддерживаемых седьмой по величине экономикой мира, Франция может похвастаться впечатляющим набором возможностей для державы среднего размера. Ее танки "Леклерк", реактивные истребители "Рафаль" и 155-миллиметровые самоходные гаубицы "Цезарь" находятся в той же лиге, что и передовая американская или российская техника. У Франции есть атомный авианосец и четыре атомные подводные лодки, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, а также шпионские спутники и возможности ведения кибервойны", – отмечается в докладе.

Проблема Франции не в широте возможностей, а в глубине, указывают аналитики RAND, имея в виду не только ограниченное количество оружия и боеприпасов, но и ограниченные возможности французской армии в радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и военно-транспортной авиации.



"Способность Франции поддерживать высококлассный конвенциональный конфликт ограничена", – указывают в RAND. "Французские военные могли бы выполнить все поставленные перед ними задачи в течение ограниченного времени, но им не хватает глубины, что это означает, что такие сложные операции быстро истощат как человеческие, так и материальные ресурсы. Франция способна проводить военные операции по всему спектру конфликтов, но у нее нет возможности вести борьбу во время затяжного конфликта с таким высокоэффективным противником, как Россия, – заявили в RAND. – С точки зрения США, это означает, что Франция может участвовать в крупномасштабной войне с использованием обычных вооружений в Восточной Европе в течение ограниченного времени. Некоторые области потенциала, такие как радиоэлектронная борьба и противовоздушная оборона, могут выиграть от расширения американо-французского сотрудничества и улучшить способность Франции выдерживать конфликты такого типа".



Недавно Майкл Шеркин опубликовал на американском военном портале War on the Rocks статью Why the French Army Will Continue to Prioritize Quality Over Mass ("Почему французская армия продолжает отдавать приоритет качеству, а не количеству"), в которой излагает свой взгляд на влияние уроков боевых действий на Украине на развитие вооруженных сил Франции.

Шеркин считает, что нынешняя французская модель ведения войны нежизнеспособна и что у французской армии просто закончатся боеприпасы и вооружения в ходе крупномасштабного военного конфликта.



"Война на Украине только обострила эту проблему [французских вооруженных сил]. Обычный бой, даже в эту эпоху высокоточной войны и передовых информационных сетей, по-прежнему требует огромных резервов живой силы, оборудования и боеприпасов. Возможно, Украина и Россия не расходуют эти средства со скоростью, сравнимой с Первой мировой войной, но они серьезно оспорили идею о том, что высокопрофессиональные, но карликовые военные "деревья бонсай" могут эффективно действовать, заменив количество качеством, – идея, которая поощряла сокращение парков боевой техники и запасов вооружения военными в поисках мирных дивидендов после окончания холодной войны", – отмечает американский аналитик.



"Старая мечта о том, что высокоточное оружие означает меньшее количество боеприпасов", по его мнению, не более чем фантазия. Передача Украине 20 танков Leclerc подорвала возможности французской армии, учитывая, что у Франции их всего около 200. Франция уже передала Украине значительную часть своих драгоценных самоходных гаубиц CAESAR, которых насчитывалось всего 70, и их замена теперь является серьезной проблемой.

Французский писатель и философ Люсьен Серис, прибывший в Запорожскую область для наблюдения за ходом выборов Президента РФ в марте 2024 года, в интервью ТАСС отметил, что французская армия небоеспособна, ее разлагают либеральные ценности и идеология "открытого общества", а президент Эмманюэль Макрон не способен правильно оценить ситуацию с конфликтом на Украине, заявляя о возможности отправки войск для участия в боевых действиях против России.



"Французская армия полностью небоеспособна, участие в войне [с Россией] – это суицид. Да, у Франции есть нерегулярные части сил специальных операций, которые могут участвовать в террористических акциях с бандеровцами, но это максимум. Продажей технологий мы можем помочь, но это и все. Войну одними дронами не выиграть. Нужно иметь сильную армию, какую сейчас имеет Россия, а также людей, которые могут воевать", – заявил Серис, подчеркнув, что либеральные течения культивируются во французских войсках уже 15 лет.



Что касается британской армии, то ее невозможно вообще принимать всерьез, считают в Пентагоне. В январе 2023 года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес поделился с журналистами подробностями своего разговора с высокопоставленным американским генералом. Тот довел до сведения Уоллеса, что в Пентагоне уже не считают британскую армию боевой силой высшего уровня (British Army is no longer regarded as a top-level fighting force).



Американский генерал назвал боевой силой высшего уровня армии США, России, Китая и Франции. Второй уровень боевой силы имеют средние державы с меньшей боеспособностью, такие ​​​как Германия или Италия. С Беном Уоллесом американский генерал был откровенен: "У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень".



В отношении французской армии американский генерал, на наш взгляд, просто отпустил комплимент. Даже французский военный аналитик полковник в отставке Мишель Гойя считает, что армия Пятой республики не выдержит даже в ходе войны с немного менее равным противником.



Британская армия насчитывает сегодня всего 76 тысяч человек, вдвое меньше, чем в 1990 году, и является самой маленькой со времен Наполеона.

По данным британского министерства обороны, 32 из 33 пехотных батальонов сухопутных сил Соединенного Королевства испытывают "опасную нехватку" боеспособных военнослужащих, пишет Daily Mail.



Пехоте Великобритании требуется более 14 тысяч солдат. Пока в наличии только немногим более 11 тысяч. Строевые подразделения британской армии располагают едва ли половиной личного состава, необходимого для оперативного развертывания. Несмотря на эту статистику, ряду пехотных батальонов грозит дальнейшее сокращение.



Кадровый дефицит поразил даже элитные части, но вооруженные силы Великобритании будут сокращаться и далее. Предполагается поджаться до 73 тысяч человек, если не будут найдены средства для содержания хотя бы стотысячной армии.

Таких средств нет и не ожидается. Дошло до того, что британские военные просто голодают. Военнослужащие королевских ВВС на авиабазе Конингсби стали обращаться в продовольственные банки в связи с высокой инфляцией в стране и кризисом стоимости жизни, передает телеканал Sky News.



"Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис", – сообщает канал со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и внутренние документы ВВС.



Организованный на авиабазе пункт по сбору продуктов от военнослужащих изначально предназначался для помощи гражданским лицам, однако теперь им пользуются и летчики.

"Кризис в обороне возник в результате неоднократных сокращений численности вооруженных сил после окончания холодной войны. Консервативные, лейбористские и коалиционные правительства экономили деньги, отдавая приоритет программам мирного времени. Усугубляет последствия сокращений то, что министерство обороны и армия в течение последних 20 лет не могли закупить часть наиболее необходимого оборудования, такого как бронетехника и новые системы связи, несмотря на траты миллиардов фунтов стерлингов", – отмечает Sky News.



ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий Над Латвией восходит неонацистское солнце

В последнем случае британские журналисты не правы. Два года назад в кулуарах Минобороны Великобритании велись закрытые, но вполне серьезные обсуждения возможности "полностью отказаться от танков, чтобы сосредоточиться на новейших вооружениях", пишет Times.

В ходе боевых действий на Украине стало ясно, что без танков вести войну высокой интенсивности с равным противником невозможно. Тут-то британских военных настигло "внезапное прозрение", и они стали требовать увеличения военного бюджета.

Однако на сегодняшний день, как считают британские военные аналитики, у вооруженных сил закончатся боеприпасы через несколько дней в случае военного конфликта высокой интенсивности.

Как же в таком случае относиться к громогласным военным песням Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне об обновленной Антанте?

Как к плохо замаскированной попытке запугать Россию и ее друзей угрозой прямого военного вторжения.



Попытка не удалась, а только рассмешила. И больше в данном случае добавить нечего. Камерону и Сежурне можно рекомендовать спеть старую, но хорошо известную песню "Мальбрук в поход собрался, объелся кислых щей…". Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713649680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы

- Олжас Бектенов и Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

- Олжас Бектенов с главами дипмиссий стран Европейского Союза обсудил вопросы управления водными ресурсами

- Госсоветник принял участие в Форуме представителей интеллигенции и творчества Казахстана и Кыргызстана

- Кадровые перестановки

- Казахстан готов провести торгово-экономическую миссию в Якутии

- О заседании Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Астане

- КазМунайГаз, Сибур и Sinopec обсудили реализацию проекта строительства завода по производству полиэтилена

- Вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков обсудили в Антикоре