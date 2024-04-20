Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла, - Светлана Гомзикова

01:07 21.04.2024

Западные русофобы поменяли свободу на рабство

Почему европейские ценности больше напоминают постулаты Оруэлла

Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Андрей Стариков

20 апр. 24



У польского руководства очередной приступ русофобской паранойи. Собираются проверить всех местных политических деятелей, которые дают интервью российским средствам массовой информации.



Соответствующими планами 18 апреля после окончания заседания ЕС в Брюсселе поделился с журналистами премьер-министр Польши Дональд Туск. "Мы будем выяснять вопросы присутствия польских политиков в СМИ, которые финансируются Россией", - заявил глава польского правительства.



Цель проверки, по его словам, выяснить "нет ли здесь каких-то более глубоких отношений". Что Туск имеет в виду, так и осталось загадкой.



Но интересней другое. Год назад нынешний премьер сам едва не оказался "под колпаком" как агент Москвы. Тогда действующий президент Анджей Дуда подписал закон о создании комитета для расследования российского влияния в стране в период с 2007 по 2022 год.



И, по версии Bloomberg, новая структура должна была вплотную заняться как раз деятельностью Туска, которого лидер правящей (на тот момент) партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский в течение многих лет обвинял в "терпимости к российскому влиянию".



Понятно, это была всего лишь попытка (как оказалось, неудачная) устранить конкурента накануне осенних парламентских выборов. На самом деле, либералы из "Гражданской платформы" Туска и консерваторы из партии "Право и справедливость" Качиньского к России относятся одинаково - со страхом и ненавистью.



Что в общем подтвердил очередной раз экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий в недавнем интервью Euractiv. Этот политик с вечно кислым лицом, сравнивший ранее Русский мир с "раковой опухолью", теперь озаботился проникновением российского влияния во все политические группы в Европарламенте, включая "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР), куда входит и его собственная партия "ПиС".



Русские, посетовал Моравецкий, такие "мастера пропаганды", что могут проникнуть куда угодно. И он не удивился бы, узнав, что даже в этих структурах есть их агенты, которые "будут выступать на стороне России и поддерживать ее".



Член Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале назвал заявление польского политика комплиментом "с душком". Он вспомнил, как в молодости разговаривал со шведским знакомым, и тот рассказал ему, что детей в стране родители пугают не "сереньким волчком", а "русским из леса".



"Так и выросли на таких страшилках поколения шведских и прочих европейских русофобов. Включая, возможно, и поляка Моравецкого", - написал сенатор. И резюмировал: пока европейские политики пугают друг друга русскими, они не замечают, что у них из-под ног уходит политическая почва.



Что тут скажешь, действительно, если все принципы демократии "цветущего сада" давно попраны и забыты. Нет, в риторике евробюрократов они еще как бы сохранились, но в реальной жизни и политике давно умерли.



Недавний разгон конференции консерваторов в Брюсселе это очень ярко продемонстрировал. Бургомистр района, социал-демократ Эмир Кир заявил, что "крайне правым" в бельгийской столице "не рады" и приказал полиции мероприятие прекратить.



То есть, просто "заткнул", таким образом, политических оппонентов.



В этом смысле премьер Туск со своими проверками "неблагонадежных" вполне в тренде. Как и официальные лица Германии, которые признали нежелательным участие представителей России в церемонии памяти узников нацистских концлагерей.



"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить", - прокомментировала это решение немецких властей официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Но это, по ее словам, и есть "уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует".



А ведь, действительно, это страшная реальность, что они совершенно не стесняются уже кровавых "подвигов" своих предков. И возрождающийся нацизм начал потихоньку обживаться в "райском саду" Борреля, с каждым днем чувствуя себя там все вольготнее.



У Джорджа Оруэлла в романе "1984" есть три постулата, которые проходят лейтмотивом через все произведение: "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила". Считалось, что писал он тогда, почти 80 лет назад, про СССР. Однако пророческой книга оказалась как раз для Запада, потому что все написанное воплощается сейчас именно там.



Как освежить память нашим европейским "партнерам"? И можно ли вылечить их от русофобской паранойи?



Эти вопросы "СП" адресовала политологу, главному редактору ИА Baltnews Андрею Старикову:



- Из того, что в наших силах, это, исключительно, создать условия для их выздоровления. И это делается сейчас на украинском театре военных действий. То есть, решение наших военно-политических задач там, это - рецепт к началу европейского выздоровления.



Когда условия будут таковы, что придет понимание в бесперспективности украинской авантюры, то общий фон отношений будет меняться. И это будет происходить неизбежно, потому что иного не дано.



Меняться он может по-разному. Решение украинской проблемы не означает исцеления. Это снова перекресток, снова развилка.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В католической церкви зреет раскол, Ватикан атакуют сепаратисты

В католической церкви зреет раскол, Ватикан атакуют сепаратисты

Немецкие епископы и миряне намерены пойти своим путем

Либо западники начинают против нас прямую полномасштабную войну (мы не можем этого отрицать, наблюдая за их поведением). Проиграли украинский фронт - откроют прибалтийский, какой-то еще. Втянут нас в прямое противостояние с НАТО.



Гипотетически, как мы видим последние годы, возможно все. Снова в норме говорить даже о перспективах ядерной войны. И, в общем-то, в своем европейском дискурсе они только и делают, что обсуждают, кто, сколько и как сможет воевать с Россией. Рассуждая в такой парадигме, словно будущая война - неизбежность.



Поэтому больной может и умереть в результате этой "украинской терапии".



Другой сценарий - ставка на некие остатки рациональности. На понимание бесперспективности большого конфликта с Россией.



"СП": Сохранились ли там хоть какие-то остатки рациональности и здравого смысла?



- Инстинкт самосохранения должен остаться. Потому что этот конфликт, так или иначе, приобретает ядерные контуры, если мы о нем думаем. А значит, надо договариваться.



И тут встает целый комплекс вопросов. Потому что это не двусторонние договоренности. Это, по сути, новые параметры глобальной безопасности. Единые и неделимые принципы, как они говорят сейчас, но которые западниками давно нарушены.



Поэтому адекватный сценарий после решения украинской проблемы - это положить на стол наши предложения по безопасности, которые анонсировались нами в декабре 2021 года странам ЕС. И говорить на этих принципах и об этих принципах.



О том, что НАТО должно остановиться и отодвинуться назад, на границы 1997 года. О численности натовский войск в Восточной Европе, которую не воспринимали бы как угрозу.



Все это, по сути, было сделано в основополагающем Акте Россия-НАТО от 1997 года. То есть, существуют документы - они просто не работают. И эти документы, как содержание, надо положить в новую архитектуру, где будут более четко обозначены гарантии безопасности. Где будет обозначен нейтральный статус Украины.



Дипломатический моветон использовать сочетание "сферы влияния". Но, так или иначе, западники лезут в зону наших жизненных интересов на постсоветском пространстве и его дестабилизируют, и о неких границах невмешательства говорить тоже придется.



И, конечно, нужна радикальная реформа Организации Объединенных Наций.



"СП": Почему, как вы считаете?



- Потому что сейчас ООН не работает. У нее неплохой устав, но он не соблюдается, потому что организация устарела. Это то, о чем говорил наш министр Лавров: там непропорционально мало представлены те силы, которые сегодня появились. И необходимо увеличить количество стран с правом вето в Совете безопасности.



Вот это тот сценарий, к которому надо стремиться после украинской проблемы. Когда мы ее преодолеем, то параметры будут таковы, что западникам придется идти по этому пути - т.е. договариваться с нами о новых политических границах, новых образах действия, новых документах, новых принципах сдержек и противовесов. Которые будут учитывать не только российские интересы в комплексе, но и всех растущих полюсов силы - Китай, Индия, Глобальный Юг, БРИКС, как политическое объединение.



Пока представляется, что это рабочий сценарий.



"СП": Думаете, они готовы договариваться?



- Во всяком случае, несмотря на все их безумство, воли вступать с нами в какую-то войну на уничтожение, не видно. В общении с ними надо еще четко разделять риторику, волю, потенциал. И о ядерном конфликте все пока еще говорят весьма осторожно. Это остается сдерживающим фактором, жупелом. Тем более все наши новейшие виды вооружений - тот же "Сармат" - показывают, что это совсем тупиковый путь.



Поэтому тут в наших силах создать условия, если не для выздоровления, то для некоего отрезвления Запада. И эти условия, конечно, Украина. Потихоньку, медленно мы в этом направлении двигаемся, последних год весьма и весьма эффективно двигаемся. И мы добьемся того, чтобы дальнейшие инвестиции Запада в проект "Украина" стали бессмысленными.