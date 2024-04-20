Грузия на пути к парламентским выборам и на перекрестке противоречий, - Ю.Кузнецов

08:56 21.04.2024

20.04.2024 | Юрий КУЗНЕЦОВ

Страсти по закону об иноагентах – не более чем повод для раскачивания обстановки в стране



В Грузии несколько дней подряд проходят протесты на грани беспорядков против законопроекта об иноагентах. Правящая партия "Грузинская мечта" обещает принять закон вопреки вето президента Саломе Зурабишвили. Тем временем оппозиция, фронтвумен которой и выступает Зурабишвили, еще вечером 17 числа выдвинула ультиматум. По их словам, закон составлен как под копирку и по указке Кремля. Хотя объективных подтверждений тому как не было, так и нет.



Второй год подряд в Грузии обсуждают и почти принимают один и тот же закон, и вот уже два года главная улица Тбилиси – проспект Руставели – бурлит протестами, инспирированными оппозицией.



Бросается в глаза, что, как правило протестует, прежде всего, политически активная молодежь, в то время как профессионально состоявшиеся граждане предпочитают либо поддержать закон, либо не видят в законе ничего сверх или противоестественного.



Трудно отделаться от мысли, что именно в 2024 году грузинские политические страсти закипают так, что кажется, что от них что-то действительно зависит. Год решающий и по причине намеченных на октябрь парламентских выборов. По существу, Грузия проходит сложный путь политической и даже конституционной трансформации.



По новой Конституции, принята в 2017, предыдущие выборы в 2018-м были последними прямыми президентскими. В 2024 году избирать номинального главу государства будут 300 членов Коллегии выборщиков, часть которых представлена депутатами парламента, а часть делегатами регионов страны.



Напомним, 17 апреля грузинские парламентарии в первом чтении одобрили закон "О прозрачности иностранного влияния". В Грузии для краткости его называют законом об иноагентах, согласно которому теперь получающие более 20% зарубежного финансирования НПО и СМИ обязаны будут зарегистрироваться. В противном случае их деятельность будет рассматриваться как противозаконная со всеми вытекающими в виде штрафных санкций.



По словам функционера правящей партии "Грузинская мечта" Мдинарадзе, неправительственные организации подрывают безопасность Грузии и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине: "Они активно участвовали во всех акциях протеста, проходивших в 2022 году, основным требованием которых было присоединиться к санкциям и отправить добровольцев на Украину… Сегодня уже всем ясно, к каким результатам мы бы привели нашу страну, если бы действовали согласно их диктату и их призывам к войне".



Данное заявление – одна сторона медали, у которой имеется и своя бизнес-подоплека. Невзирая на отсутствие дипотношений с 2008 г., Россия и Грузия как будто бы неплохо сотрудничают. В 2023 году импорт российского СПГ увеличился почти на 30%, а наша страна остается одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для Грузии. Более того, Москва уверенно закрепила позиции по товарообороту, уступая лишь Турции в силу ее географического соседства с регионом и традиционной политикой экономической экспансии в Аджарию и не только. Туркам не нужно переходить через Кавказский хребет, чтобы попасть в Грузию, как россиянам. Так что, вполне возможно, требование оппозиции к властям присоединиться к антироссийским санкциям волнует правящую партию и лично Иванишвили куда больше, чем даже отправка добровольцев в зону российско-украинского конфликта.



Еще одна сторона медали кроется в огромном неконтролируемом влиянии СМИ и НПО на грузинскую политику. На территории Грузии действует уже более 10 тысяч неправительственных организаций. Как заявил 8 апреля премьер-министр Ираклий Кобахидзе, с 2012 года они декларировали менее четверти своих поступлений (до 18%). По его словам, на какие цели были потрачены остальные деньги – неизвестно. Такая непрозрачность, кстати, относится в полной мере и к религиозным организациям – сектам, предпочитающим регистрироваться в Грузии как НПО.



Безусловно, отслеживание отчетности – прерогатива государства, и в частности налоговых органов. В конце концов история знает немало примеров, когда те или иные организации становились "отмывочными", в том числе и для оргпреступности. К тому же Грузия пока не настолько богата, чтобы подписаться под сокращением налогооблагаемой базы – закрой налоговики глаза на вольности НПО.



Следовательно, две стороны медали свидетельствуют: во-первых, грузинские власти стремятся продолжить бизнес-связи с северным соседом, а во-вторых, хотят, чтобы активность НПО этим связям не угрожала. В свою очередь, оппозиция не внемлет ни одному из вышеобозначенных аргументов, утверждая через "француженку" Саломе и лидеров помельче, как заведенные: "Это точная копия путинского закона".



"Кто решил, что этот закон должен быть введен вновь? В Москве ли принято это решение? Это главный вопрос о прозрачности, который задает население Грузии", – рассуждает Зурабишвили. Ее церемониальные полномочия наделяют президента правом наложить вето на закон об иноагентах. Но и "Грузинская мечта" также вправе президентское вето преодолеть, тем более что опыт успешного преодоления президентского вето у власти уже был. К примеру, еще в июле 2023 г. парламент большинством голосов преодолел вето главы государства на законопроект об изменении правил избрания членов и главы ЦИК.



Но в данном рассматриваемом случае не столь важно, преодолеет оппозиция ее вето или нет. Куда важнее понять, что есть под словами грузинского президента.



Допустим на минутку, что закон действительно написан на Старой площади. Чтобы что? В чем политическая целесообразность закона для России? Надавить на грузинское общественное мнение? Заставить тех, кто выходит на улицы Тбилиси с флагами и прочей символикой ЕС, делать это с флагами России и ЕАЭС? Едва ли, поскольку Грузия не входит сегодня ни в одно евразийское интеграционное объединение с участием России (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, Союзное государство…). А значит и нет понятной необходимости, как сказал бы Лукашенко, "наклонять" кого-то.



Более того, принятие Тбилиси закона об иноагентах имело бы для Москвы хоть какой-то смысл, если бы у Кремля имелась возможность и ставилась бы цель экстрадировать россиян на Родину. Поскольку выдача может осуществляться при соблюдении правила "двойной подсудности", то есть преступление, за совершение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в законодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны. Такова общепринятая мировая практика.



Но как раз с этим неувязочка. С 2008 года, после пятидневной войны и признания Москвой Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами, дипломатические связи между Россией и Грузией были прерваны по инициативе Тбилиси. Соответственно, пока смысла поддерживать грузинский закон об иноагентах не просматривается. Напротив, велик риск дестабилизации республики.



Пока страхи оппозиции выглядят политически мотивированными, тем более что эпизод внутриполитической борьбы с подачи президента Зурабишвили с двойным гражданством давно вышел на международный уровень. А значит сторонники и противники закона ходят по кругу – одни вдохновляются европейской поддержкой, а другие настаивают на целесообразности его принятия. В Брюсселе призывают Грузию не принимать закон об "иностранном влиянии". "Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", – говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.



Следует помнить и о другом. Влиять на обстановку, воспользоваться ситуацией политического кризиса в Грузии могут как сопредельные, так и более отдаленные интересанты. Причиной тому геостратегическое положение Грузии на перекрестке торговых путей. Крупные международные игроки пытаются всеми силами вовлечь республику в свои транспортно-логистические проекты.



Напомни лишь о некоторых проектах. Так, широко известен план Тбилиси по созданию глубоководного порта Анаклия, в появлении которого объективно заинтересованы Европа и Китай. Применительно к текущим обстоятельствам транзитная роль России до некоторой степени утрачена, в Китае перестали рассматривать Турцию как перспективного участника проекта "Пояса и пути", хуситы все еще блокируют мировую торговлю – словом, нужны альтернативные маршруты доставки товаров. Главный конкурент Китая Индия также планирует запустить свой торговый маршрут через порт Мумбаи с привлечением стран Закавказья. Намечен план действий для обеспечения беспрепятственных грузоперевозок из Армении в Грузии, а далее в страны ЕАЭС. Россия также не оставляет попыток привлечь Грузию в свой транспортный коридор "Север – Юг".



Борьба идет за участие Грузии в проектах соседей, за их приоритетность, а также за вовлечение соседей в грузинские проекты – в обозримой перспективе 5-10 лет результаты этой борьбы определят расстановку сил не только на Южном Кавказе, но и будущее Европы и Азии.