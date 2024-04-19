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Новые эпидемии похоронят Человечество..., - The Guardian
09:01 21.04.2024

Ученые рассказали, что за вирус вызовет следующую пандемию
Новую пандемию в ближайшем будущем вызовет вирус гриппа, предупреждают ученые, пишет The Guardian. 57% опрошенных ученых из нового международного исследования считают, что наиболее вероятной причиной новой пандемии станет вирус гриппа. Еще 21% полагает, что новая вспышка произойдет из-за "болезни X".

Источник: AP 2023То, что штамм вируса гриппа станет причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания, наиболее вероятным считают 57% опрошенных ученых из нового международного исследования. В нем приняли участие в общей сложности 187 специалистов, оно будет представлено на конгрессе Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID), который пройдет в Барселоне в следующие выходные.

По словам исследователя из Кельнского университета Джона Салмантона-Гарсии, тот факт, что грипп представляет собой самую большую пандемическую угрозу в мире, основан на долгосрочных исследованиях, показывающих, что он постоянно мутирует.

"Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда", - отметил Салмантон-Гарсия.

По мнению 21% участников исследования, другой наиболее вероятной причиной пандемии, после гриппа, станет "болезнь X". Они полагают, что следующая вспышка произойдет из-за еще не идентифицированного микроорганизма, который "появится ниоткуда", как в случае с вирусом Sars-CoV-2, который привел к пандемии COVID-19. 15% исследователей считают, что именно Sars-CoV-2 спровоцирует новую эпидемию.

Такие микроорганизмы, как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, к серьезным глобальным угрозам относят лишь от 1% до 2% опрошенных ученых.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу возможности распространения птичьего гриппа среди людей после вспышки вируса H5N1 среди молочных коров в США.

"H5M1 - это гриппозная инфекция, возникшая преимущественно среди домашней птицы и уток. Она активно распространялась в течение последних двух лет и превратилась в глобальную зоонозную пандемию. Большую озабоченность вызывает тот факт, что, заражая уток и кур, а теперь все чаще и млекопитающих, этот вирус эволюционирует и приобретает способность заражать людей", - пояснил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар. При этом пока не зарегистрировано ни одного случая передачи H5N1 от человека к человеку.

В апреле в Соединенных Штатах был выявлен первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N1 от скота.

Источник - РБК
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